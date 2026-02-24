Adroit comme jamais 3-points, Isaiah Joe se montre aussi en défense

Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Ajay Mitchell et Alex Caruso tous absents face aux Cavs, Mark Daigneault avait logiquement décidé de titulariser Isaiah Joe pour la quatrième fois cette année. Pas toujours productif cette saison dans ce contexte, le shooteur n’a cette fois pas manqué sa chance.

Avec 30 minutes de jeu, l’arrière a terminé meilleur marqueur de sa formation avec 22 points (6/13 aux tirs) avec six paniers primés convertis (6/11 de loin). Une sortie qui venait confirmer sa forme du moment : 18.5 points de moyenne sur six matchs, avec un impressionnant 55.6% derrière l’arc. Sur la saison, il affiche 42.2%, son record en carrière.

« Cela fait des années maintenant que, à chaque fois qu’on m’interroge sur son tir, je bifurque systématiquement sur son sens du jeu. Il y a bien plus dans le jeu de ce gars-là que sa simple adresse. C’est évidemment son talent d’élite. C’est la raison pour laquelle il est en NBA. C’est la raison pour laquelle il entre en jeu. Mais il abat énormément de travail sur le terrain », veut mettre en avant Mark Daigneault.

La preuve, même s’il prend la majorité de ses tirs derrière l’arc, il n’est pas qu’un shooteur à attendre le ballon dans le coin. Dans le premier quart-temps face aux Cavs, on l’a par exemple vu jouer le « backdoor » ligne de fond, ce qui lui a permis de récupérer une faute après avoir été servi par Isaiah Hartenstein.

Il ne fait pas attention aux étiquettes

« Il est super pour couper au cercle. Si vous défendez trop haut sur lui, il est très malin : il va vous prendre à revers avec un ‘back-cut’ pour finir au cercle. C’est aussi un rebondeur de haut niveau. Il a un jeu complet, c’est certain », décrit Cason Wallace.

Dans ce même match, on a aussi vu un bel investissement défensif de sa part. Dès les premières possessions, il a dévié une tentative de passe lobée de James Harden vers Jarrett Allen. Il a encore barré la route au barbu sur sa transmission sur le « pick-and-roll ».

Dans ce seul premier quart-temps, Isaiah Joe a ainsi été crédité de cinq interceptions (pas une de plus par la suite), un nouveau record en carrière. De quoi compléter l’une des sorties les plus complètes de la saison du joueur, parmi les plus actifs de sa formation pour provoquer des passages en force et dévier les ballons.

Sa défense ? « Depuis tout jeune, j’en ai toujours tiré une grande fierté. Étant plus petit que les autres sur le terrain, on ne veut pas être le maillon faible. On dispose de défenseurs redoutables. On peut presque se reposer exclusivement sur notre défense à chaque match. Alors, dès que je suis sur le parquet, j’essaie simplement de rester physique, d’effectuer les bonnes rotations, de provoquer des passages en force et de chercher la victoire par la défense », décrit l’arrière.

Ce dernier, plus généralement, dit ne pas prêter attention aux « étiquettes ». « Je suppose que mon style de jeu permet aux gens d’en coller. Ça peut être un compliment, et je pense que ça oblige les autres équipes à se méfier de vous. Mais de mon côté, je me contente de jouer mon jeu, de prendre ce que la défense me donne et de rester agressif », termine-t-il.

Isaiah Joe Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHI 41 9:20 36.1 36.8 75.0 0.1 0.7 0.9 0.5 0.8 0.3 0.3 0.1 3.7 2021-22 PHI 55 11:04 35.0 33.3 93.5 0.1 0.9 1.0 0.6 0.9 0.3 0.3 0.1 3.6 2022-23 OKC 73 19:07 44.1 40.9 82.0 0.4 2.0 2.4 1.2 1.4 0.7 0.5 0.1 9.5 2023-24 OKC 78 18:32 45.8 41.6 86.5 0.4 1.9 2.3 1.3 1.1 0.6 0.6 0.3 8.2 2024-25 OKC 74 21:41 44.0 41.2 82.1 0.6 2.1 2.6 1.6 1.5 0.6 0.5 0.1 10.2 2025-26 OKC 49 21:20 44.3 42.2 88.2 0.5 2.1 2.6 1.4 1.8 0.7 0.7 0.2 10.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.