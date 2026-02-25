Derrick White et les Celtics musèlent les Suns

Même privés de Jaylen Brown, les Celtics continuent de s’imposer confortablement. Sans leur star, touchée au genou, les C’s l’ont emporté (81-97) sur le parquet des Suns qui, eux, évoluaient encore sans Devin Booker ni Dillon Brooks.

Quatre des cinq titulaires de Boston ont terminé avec 11 points ou plus, dont Derrick White, le plus productif dans un rôle de finisseur et créateur en chef (22 points, 8 rebonds et 8 passes). À ses côtés, Neemias Queta (14 points et 13 rebonds) et Baylor Scheierman (11 points et 11 rebonds) ont signé un double-double.

En face, Collin Gillespie a de nouveau terminé meilleur marqueur de son équipe (15 points), tandis que Jalen Green, très entreprenant, a été à la peine toute la soirée pour conclure (13 points à 5/18 aux tirs). À l’instar de l’ensemble des Suns à seulement 37% de réussite sur la soirée, quand les Celtics ont fini avec un tout aussi maigrichon 40%.

Un troisième quart-temps fatal

Après une première période équilibrée (46-50), les visiteurs sont mieux repartis grâce à l’adresse longue distance de Sam Hauser, et à mi-distance de Baylor Scheierman. Après un bon passage à l’intérieur de Neemias Queta devant Mark Williams, c’est surtout Sam Hauser qui a fait beaucoup de mal à la défense adverse, en transition ou en sortie d’écran sur jeu posé.

Après un nouveau panier du shooteur, ligne de fond et à mi-distance cette fois, les Celtics s’envolaient à six minutes de la fin du troisième quart-temps (52-69). La réponse des Suns ? Elle n’est jamais venue. Incapables de sanctionner de loin, Jamaree Bouyea et ses coéquipiers ont passé leur temps à hésiter à attaquer le cercle, tandis que les Celtics ont fait l’inverse pour enfoncer le clou.

Bouyea a été la victime de Ron Harper Jr. sur un « chasedown block », ce qui a ouvert la voie à Hugo Gonzalez pour aller finir de l’autre côté grâce à un « euro-step ». Nouveau temps-mort pour Jordan Ott dont la formation ne voyait plus le jour (52-75). Le « run » des visiteurs allait mettre être poussé à un 16-0 et le quart-temps sera largement remporté (30-11). Les Celtics ne seront pas inquiétés par la suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’équipe la plus en forme de l’Est. Alors que leurs adversaires du soir sont en petite forme, les hommes de Joe Mazzulla affichent la dynamique inverse. Cette quatrième victoire de suite alimente un bilan à 9 victoires et 1 défaite sur leurs 10 derniers matchs pour Boston (38v-19d), formation la plus en forme de sa conférence. De quoi prendre leurs distances avec les Knicks et les Cavs, au même bilan (37v-22d), pour consolider la 2e place à l’Est.

– Les Suns ont besoin de renforts en attaque. Cette petite sortie offensive cette nuit intervient après leur pire production de l’année en la matière face aux Blazers deux jours plus tôt, avec 77 points. C’était la cinquième fois dans ce mois de février que les joueurs de l’Arizona n’atteignaient pas la barre des 100 points. Toujours privés de plusieurs de leurs meilleurs attaquants, les Suns affichent la 28e attaque la plus efficace du championnat (106 points sur 100 possessions) en février. Seuls les Bulls et les Nets font pire.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.