Stats & Highlights | Un « money time » de feu pour Kevin Durant à Charlotte

NBA – Les Rockets ont réussi à s’imposer de peu sur le parquet des Hornets grâce à un « KD » immense (35 points). Les Cavaliers et le Magic ont été sans pitié avec les Nets et les Kings.

Kevin DurantUn petit bijou de « money time ». Sur le parquet de l’une des équipes en forme de l’Est, les Hornets (26v-30d), les Rockets (34v-20d) ont réussi à s’en sortir grâce à un immense Kevin Durant. Celui-ci a terminé avec 35 points, dont les 10 derniers points de sa formation, en sanctionnant à mi-distance.

« KD » a survolé les débats dans une rencontre très défensive, marquée par énormément de maladresse à 3-points, à l’instar d’un Brandon Miller à 1/12 de loin (et 5/22 en tout). LaMelo Ball, aligné un jour après avoir été impliqué dans un accident de voiture, a compilé 11 points, 7 passes décisives et autant de rebonds.

Malgré ce revers, Charlotte reste à la 10e place à l’Est. Plus haut au classement, les Cavs (35v-21d) n’ont pas fait de détail face à une équipe occupée à « tanker », les Nets (15v-39d). Donovan Mitchell a terminé meilleur marqueur de sa formation (17 points) et a été à la finition d’un « alley-oop » envoyé très, très haut par James Harden (16 points et 9 passes). En face, Nolan Traoré a manqué d’adresse (8 points et 5 passes à 3/11 aux tirs).

Record de franchise pour les Kings

Cleveland enchaîne une 6e victoire de rang. Juste derrière à l’Est, les Raptors (33v-23d) sont allés s’imposer sur le parquet des Bulls (24v-32d), derrière les 31 points de Brandon Ingram. Toronto a disposé de plus force de frappe offensive, comparé à Chicago porté par Anfernee Simons (20 points). Guerschon Yabusele a signé 8 points et 5 rebonds.

La franchise basée au Canada garde ainsi ses distances avec ses poursuivants, parmi lesquels le Magic (29v-25d), large vainqueur sur le parquet des Kings (12v-45d). Paolo Banchero a montré l’exemple avec ses 30 points, avec six autres joueurs à 11 points ou plus, dans une véritable démonstration à 3-points : 27/51 ! Les Californiens, malgré Maxime Raynaud (17 points et 14 rebonds), enregistrent une 15e défaite de rang, un record de franchise.

Tout est en place pour que Sacramento termine avec le statut de pire équipe de la ligue, quand, de l’autre côté du pays, le duel entre les deux cancres de l’Est a tourné en faveur des Wizards (15v-39d) face aux Pacers (15v-41d). Dans un match que personne ne voulait vraiment gagner, Bilal Coulibaly a terminé avec 12 points. Côté Pacers, Jarace Walker a été partout (21 points, 14 rebonds et 7 passes).

Charlotte – Houston : 101-105

Charlotte Hornets / 101 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Grant Williams 29 7/10 4/5 2/2 6 3 9 1 2 0 2 0 5 20 25
Brandon Miller 34 5/22 1/12 6/7 1 3 4 7 1 1 3 0 2 17 8
Kon Knueppel 30 5/11 3/6 2/2 1 4 5 4 1 1 5 0 9 15 14
Ryan Kalkbrenner 30 5/6 0/0 2/3 3 1 4 4 1 0 2 1 -4 12 17
LaMelo Ball 31 5/14 1/6 0/0 0 7 7 7 1 1 1 1 11 11 17
Tidjane Salaun 20 3/5 2/3 1/2 0 4 4 0 2 2 1 0 -9 9 11
Sion James 19 3/7 2/5 0/0 0 4 4 1 3 0 0 0 -8 8 9
Tre Mann 18 2/6 1/4 0/0 0 3 3 0 0 1 0 0 -6 5 5
Josh Green 14 1/2 0/1 0/0 0 2 2 0 0 1 1 0 -13 2 3
PJ Hall 14 0/1 0/0 2/2 1 3 4 1 1 0 1 1 -7 2 6
Xavier Tillman 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 36/84 14/42 15/18 12 34 46 25 12 7 16 3 101
Houston Rockets / 105 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Kevin Durant 36 14/20 2/4 5/5 0 8 8 4 3 1 1 3 -4 35 44
Jabari Smith Jr. 31 6/9 2/3 1/1 1 6 7 1 1 1 0 1 -5 15 22
Alperen Sengun 32 6/16 0/3 1/2 0 2 2 7 2 3 2 1 4 13 13
Amen Thompson 37 3/8 0/3 3/3 3 4 7 2 4 4 3 1 5 9 15
Tari Eason 33 2/9 1/6 0/0 1 2 3 0 1 3 1 0 -6 5 3
Reed Sheppard 24 5/12 1/5 2/2 0 4 4 3 1 1 2 2 11 13 14
Dorian Finney-Smith 23 3/7 2/6 0/0 2 2 4 1 1 1 2 0 6 8 8
Jae'Sean Tate 15 3/4 1/2 0/0 0 0 0 1 1 1 0 0 7 7 8
Clint Capela 9 0/1 0/0 0/0 1 3 4 0 1 0 0 0 2 0 3
Total 42/86 9/32 12/13 8 31 39 19 15 15 11 8 105

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Cleveland – Brooklyn : 112-84

Cleveland Cavaliers / 112 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Donovan Mitchell 21 7/12 2/4 1/1 0 3 3 5 0 0 2 0 37 17 18
James Harden 28 6/8 3/5 1/2 0 5 5 9 2 3 2 0 25 16 28
Jarrett Allen 24 5/8 0/1 5/10 2 8 10 1 2 1 0 2 31 15 21
Dean Wade 16 4/4 3/3 0/0 1 4 5 0 0 0 0 0 28 11 16
Evan Mobley 19 5/9 0/1 0/0 1 8 9 2 1 0 2 1 20 10 16
Dennis Schroder 20 4/8 1/1 3/4 0 3 3 3 1 1 1 0 10 12 13
Jaylon Tyson 22 4/10 1/4 2/2 1 4 5 2 1 0 1 1 10 11 12
Keon Ellis 20 3/6 1/4 0/0 0 3 3 0 1 1 0 3 -9 7 11
Tyrese Proctor 10 3/6 0/3 0/0 0 2 2 0 1 1 1 0 -2 6 5
Sam Merrill 22 1/4 1/4 0/0 1 2 3 3 0 0 0 0 13 3 6
Craig Porter 17 1/5 0/2 0/0 0 2 2 2 2 0 2 0 -14 2 0
Tristan Enaruna 9 1/3 0/1 0/1 0 1 1 0 0 0 1 0 -2 2 -1
Larry Nance Jr. 12 0/3 0/2 0/0 2 3 5 0 2 0 1 0 -7 0 1
Total 44/86 12/35 12/20 8 48 56 27 13 7 13 7 112
Brooklyn Nets / 84 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Michael Porter Jr. 21 5/13 1/6 3/3 0 5 5 2 2 0 0 1 -23 14 14
Egor Demin 26 3/8 2/5 2/3 0 5 5 1 4 1 1 0 -18 10 10
Noah Clowney 20 3/8 2/7 0/0 0 1 1 2 2 0 1 0 -23 8 5
Nolan Traoré 30 3/11 1/3 1/2 0 1 1 5 2 2 4 0 -19 8 3
Day'Ron Sharpe 20 1/5 0/1 2/2 4 1 5 3 1 0 0 0 -28 4 8
Ochai Agbaji 28 5/8 3/6 0/0 0 3 3 3 2 0 0 1 -4 13 17
Danny Wolf 28 4/12 2/6 1/4 1 5 6 7 3 1 3 2 -3 11 13
Terance Mann 22 3/5 2/3 1/2 1 2 3 0 1 1 1 0 -8 9 9
Jalen Wilson 7 1/2 1/2 0/0 0 3 3 0 0 0 0 0 2 3 5
Ziaire Williams 22 1/9 0/6 0/0 0 2 2 1 0 1 1 0 -13 2 -3
Drake Powell 16 1/6 0/4 0/0 0 2 2 1 2 2 0 0 -3 2 2
Total 30/87 14/49 10/16 6 30 36 25 19 8 11 4 84

Washington – Indiana : 112-105

Washington Wizards / 112 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Carlton Carrington 28 5/14 3/9 0/2 1 3 4 3 2 2 2 0 0 13 9
Bilal Coulibaly 23 4/9 1/3 3/4 1 3 4 5 1 3 1 0 5 12 17
Tristan Vukcevic 17 4/7 2/3 2/2 0 5 5 1 1 5 0 1 4 12 21
Tre Johnson 19 4/12 0/4 2/2 2 4 6 2 1 0 0 0 0 10 10
KyShawn George 19 3/10 0/3 0/0 1 2 3 1 2 0 1 2 2 6 4
Anthony Gill 31 6/9 1/1 0/0 3 5 8 3 1 0 1 1 3 13 21
Jaden Hardy 18 5/13 3/6 0/0 0 1 1 0 3 1 1 0 -4 13 6
Kadary Richmond 29 5/7 0/1 3/3 0 5 5 2 1 1 0 0 8 13 19
Sharife Cooper 24 3/10 0/3 2/2 2 3 5 7 4 2 2 0 0 8 13
Alondes Williams 28 2/5 1/4 1/2 0 5 5 5 1 0 2 1 12 6 11
Will Riley 4 2/2 0/0 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 5
Total 43/98 11/37 15/20 10 36 46 29 17 14 10 5 112
Indiana Pacers / 105 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jarace Walker 29 6/16 1/7 8/10 2 12 14 7 4 2 5 0 -2 21 27
Jay Huff 21 3/8 1/5 8/8 0 8 8 1 1 0 2 3 5 15 20
Ben Sheppard 27 6/8 3/4 0/0 0 3 3 2 1 2 0 0 -2 15 20
Andrew Nembhard 22 2/7 1/3 0/0 0 1 1 4 2 0 6 0 -9 5 -1
Aaron Nesmith 15 0/3 0/2 3/3 0 2 2 1 2 0 0 0 -4 3 3
Taelon Peter 25 5/12 5/11 1/4 0 5 5 2 2 0 2 0 -8 16 11
Micah Potter 27 5/10 2/4 2/2 1 5 6 1 5 0 3 0 -12 14 13
Kobe Brown 33 4/10 2/4 0/0 4 4 8 1 3 0 2 1 -6 10 12
Kam Jones 14 2/2 0/0 0/0 0 0 0 2 1 1 1 0 -12 4 6
Ethan Thompson 27 1/7 0/2 0/0 0 2 2 2 1 2 2 0 15 2 0
Total 34/83 15/42 22/27 7 42 49 23 22 7 23 4 105

Chicago – Toronto : 101-110

Chicago Bulls / 101 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Anfernee Simons 31 7/18 4/11 2/2 0 1 1 1 3 0 2 0 -21 20 9
Isaac Okoro 30 6/12 3/5 1/1 2 3 5 1 1 0 1 0 0 16 15
Jalen Smith 24 2/6 1/3 4/4 2 8 10 2 1 3 2 1 -8 9 19
Josh Giddey 21 1/7 0/2 3/4 1 3 4 5 3 2 4 1 -22 5 6
Matas Buzelis 31 2/10 0/7 0/0 2 4 6 1 2 0 4 0 -9 4 -1
Tre Jones 22 5/8 1/1 1/2 0 1 1 6 0 0 0 1 8 12 16
Collin Sexton 15 4/7 2/4 1/2 0 1 1 2 1 1 3 1 6 11 9
Guerschon Yabusele 17 2/5 1/3 3/4 0 5 5 1 1 0 0 0 -7 8 10
Patrick Williams 27 3/8 0/4 0/0 2 5 7 1 2 0 0 0 2 6 9
Nick Richards 12 2/2 0/0 2/2 2 3 5 0 2 0 1 1 2 6 11
Rob Dillingham 10 2/3 0/0 0/0 0 1 1 2 2 0 3 0 4 4 3
Total 36/86 12/40 17/21 11 35 46 22 18 6 20 5 101
Toronto Raptors / 110 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Brandon Ingram 36 11/26 3/5 6/7 3 5 8 6 2 2 2 0 12 31 29
Immanuel Quickley 33 5/12 0/4 4/5 0 2 2 3 0 2 1 0 9 14 12
Scottie Barnes 34 5/14 0/1 4/4 0 9 9 5 2 3 6 1 8 14 17
RJ Barrett 25 3/10 1/3 6/8 1 5 6 3 4 1 0 0 14 13 14
Collin Murray-Boyles 29 4/5 0/0 3/3 3 3 6 1 1 0 0 1 9 11 18
Ja'Kobe Walter 22 4/9 2/5 4/4 1 3 4 0 1 3 1 0 -4 14 15
Sandro Mamukelashvili 16 3/5 1/2 0/0 0 3 3 0 2 0 0 1 -8 7 9
Jamal Shead 20 2/5 0/2 0/0 1 2 3 4 3 2 1 0 -3 4 9
Jakob Poeltl 16 1/1 0/0 0/0 0 0 0 1 3 0 2 0 2 2 1
Gradey Dick 9 0/3 0/1 0/0 2 3 5 0 2 1 1 0 6 0 2
Total 38/90 7/23 27/31 11 35 46 23 20 14 14 3 110

Sacramento – Orlando : 94-131

Sacramento Kings / 94 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Maxime Raynaud 39 8/13 0/0 1/1 3 11 14 4 1 1 1 0 -14 17 30
Keegan Murray 32 6/13 3/7 0/0 2 6 8 2 1 0 3 1 -18 15 16
Precious Achiuwa 34 7/11 0/1 0/0 1 8 9 1 3 4 3 2 -21 14 23
DeMar DeRozan 19 3/11 0/0 7/8 0 3 3 6 1 0 0 0 -8 13 13
Russell Westbrook 17 2/8 1/6 0/0 0 0 0 1 1 1 3 0 -14 5 -2
Malik Monk 20 5/8 3/6 1/3 0 0 0 2 3 0 1 0 -15 14 10
Devin Carter 28 3/12 0/5 5/6 2 3 5 4 1 3 3 0 -29 11 10
Nique Clifford 30 1/5 1/1 2/2 1 1 2 1 3 0 5 0 -32 5 -1
Drew Eubanks 11 0/2 0/0 0/0 1 4 5 1 2 0 0 0 -19 0 4
Daeqwon Plowden 10 0/2 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -15 0 -1
Total 35/85 8/27 16/20 10 37 47 22 16 9 19 3 94
Orlando Magic / 131 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Paolo Banchero 32 10/21 5/7 5/5 1 4 5 6 3 1 3 1 32 30 29
Anthony Black 31 8/13 4/6 0/0 0 3 3 3 1 3 1 0 26 20 23
Desmond Bane 32 6/9 3/5 2/3 0 4 4 2 2 2 0 1 11 17 22
Jalen Suggs 20 3/8 3/7 0/0 0 3 3 3 2 0 3 1 -7 9 8
Wendell Carter Jr. 25 1/5 0/2 0/0 1 7 8 3 2 1 0 0 10 2 10
Jett Howard 13 6/6 4/4 0/0 0 0 0 0 3 0 0 1 11 16 17
Jevon Carter 23 5/8 3/5 1/1 0 3 3 4 2 1 1 0 34 14 18
Tristan Da Silva 18 4/6 4/6 0/0 1 3 4 1 0 0 0 0 17 12 15
Moritz Wagner 18 2/7 1/5 6/8 0 2 2 3 1 2 1 0 17 11 10
Jonathan Isaac 13 0/3 0/1 0/0 2 5 7 1 1 1 1 0 4 0 5
Jamal Cain 5 0/3 0/2 0/0 0 2 2 1 0 1 0 0 10 0 1
Jase Richardson 5 0/1 0/1 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 10 0 1
Noah Penda 5 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Total 45/90 27/51 14/17 5 36 41 28 17 13 10 4 131

