Stats & Highlights | Un « money time » de feu pour Kevin Durant à Charlotte

Un petit bijou de « money time ». Sur le parquet de l’une des équipes en forme de l’Est, les Hornets (26v-30d), les Rockets (34v-20d) ont réussi à s’en sortir grâce à un immense Kevin Durant. Celui-ci a terminé avec 35 points, dont les 10 derniers points de sa formation, en sanctionnant à mi-distance.

« KD » a survolé les débats dans une rencontre très défensive, marquée par énormément de maladresse à 3-points, à l’instar d’un Brandon Miller à 1/12 de loin (et 5/22 en tout). LaMelo Ball, aligné un jour après avoir été impliqué dans un accident de voiture, a compilé 11 points, 7 passes décisives et autant de rebonds.

Malgré ce revers, Charlotte reste à la 10e place à l’Est. Plus haut au classement, les Cavs (35v-21d) n’ont pas fait de détail face à une équipe occupée à « tanker », les Nets (15v-39d). Donovan Mitchell a terminé meilleur marqueur de sa formation (17 points) et a été à la finition d’un « alley-oop » envoyé très, très haut par James Harden (16 points et 9 passes). En face, Nolan Traoré a manqué d’adresse (8 points et 5 passes à 3/11 aux tirs).

Record de franchise pour les Kings

Cleveland enchaîne une 6e victoire de rang. Juste derrière à l’Est, les Raptors (33v-23d) sont allés s’imposer sur le parquet des Bulls (24v-32d), derrière les 31 points de Brandon Ingram. Toronto a disposé de plus force de frappe offensive, comparé à Chicago porté par Anfernee Simons (20 points). Guerschon Yabusele a signé 8 points et 5 rebonds.

La franchise basée au Canada garde ainsi ses distances avec ses poursuivants, parmi lesquels le Magic (29v-25d), large vainqueur sur le parquet des Kings (12v-45d). Paolo Banchero a montré l’exemple avec ses 30 points, avec six autres joueurs à 11 points ou plus, dans une véritable démonstration à 3-points : 27/51 ! Les Californiens, malgré Maxime Raynaud (17 points et 14 rebonds), enregistrent une 15e défaite de rang, un record de franchise.

Tout est en place pour que Sacramento termine avec le statut de pire équipe de la ligue, quand, de l’autre côté du pays, le duel entre les deux cancres de l’Est a tourné en faveur des Wizards (15v-39d) face aux Pacers (15v-41d). Dans un match que personne ne voulait vraiment gagner, Bilal Coulibaly a terminé avec 12 points. Côté Pacers, Jarace Walker a été partout (21 points, 14 rebonds et 7 passes).

Charlotte – Houston : 101-105

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 101 HOU 105 CLE 112 BRO 84 PHI 107 ATL 117 WAS 112 IND 105 NYK 111 DET 126 CHI 101 TOR 110 SAS 121 PHO 94 GSW 110 BOS 121 SAC 94 ORL 131 LAC 115 DEN 114

Cleveland – Brooklyn : 112-84

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 101 HOU 105 CLE 112 BRO 84 PHI 107 ATL 117 WAS 112 IND 105 NYK 111 DET 126 CHI 101 TOR 110 SAS 121 PHO 94 GSW 110 BOS 121 SAC 94 ORL 131 LAC 115 DEN 114

Washington – Indiana : 112-105

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 101 HOU 105 CLE 112 BRO 84 PHI 107 ATL 117 WAS 112 IND 105 NYK 111 DET 126 CHI 101 TOR 110 SAS 121 PHO 94 GSW 110 BOS 121 SAC 94 ORL 131 LAC 115 DEN 114

Chicago – Toronto : 101-110

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 101 HOU 105 CLE 112 BRO 84 PHI 107 ATL 117 WAS 112 IND 105 NYK 111 DET 126 CHI 101 TOR 110 SAS 121 PHO 94 GSW 110 BOS 121 SAC 94 ORL 131 LAC 115 DEN 114

Sacramento – Orlando : 94-131

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.