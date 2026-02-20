Matchs
Victor Wembanyama et les Spurs trop forts pour des Suns déplumés

NBA – Rapidement privés de Devin Booker, les Suns n’ont pas fait le poids face au collectif des Spurs (121-94), porté par le double-double du Français (17 points, 11 rebonds et 5 contres).

Victor Wembanyama et les SpursRetour à la compétition autoritaire pour les Spurs. À Austin pour leur premier match depuis le « All-Star break », les partenaires de Wemby ont enregistré une 7e victoire de suite en s’imposant largement (121-94) face à des Suns qui ont perdu Devin Booker (seulement neuf minutes de jeu), touché à la hanche.

Sans avoir à marquer beaucoup, Victor Wembanyama (17 points, 11 rebonds et 5 contres) a terminé avec la meilleure évaluation de sa formation. Il a été très bien soutenu par Stephon Castle, auteur de 20 points, ou Dylan Harper qui a apporté 17 points en sortie de banc en 26 minutes, le plus gros temps de jeu de sa formation.

C’est dire à quel point Mitch Johnson a pu faire tourner ses cadres dans cette rencontre qui a penché en faveur des locaux dans le second quart-temps, sur la base d’un 13-0 réalisé par les Spurs. À l’approche de la pause, l’énergie texane montait d’un cran quand De’Aaron Fox envoyait le très efficace Luke Kornet… au « alley-oop » arrière.

Wemby partout à l’entame du troisième quart-temps

Un geste surprenant du pivot, auteur d’une claquette dunk un peu plus tard, qui permettait à San Antonio de prendre 19 points d’avance (56-37). Grâce à un rare regain d’adresse, les visiteurs sont rentrés au vestiaire avec 12 points de retard (61-49). Mais cette embellie allait être de courte durée.

Le troisième quart-temps a viré au cauchemar pour les visiteurs, très en difficulté pour marquer, à l’instar de la pénétration de Jalen Green, scoreur n°1 du match (26 points), rejetée par « Wemby ». Des Suns également à la peine pour contenir le jeu en transition adverse et le rythme imprimé.

Après une énième contestation et un rebond capté par un Alien omniprésent sur cette séquence (avec un dunk énorme devant un Mark Williams, physique avec lui), Devin Vassell allait finir sa contre-attaque en « finger roll ». L’écart se rapprochait maintenant des 30 unités (85-58). Les Spurs n’avaient plus qu’à rester sous contrôle pour la suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Les Suns décimés. Outre la sortie prématurée de Devin Booker après moins de dix minutes disputées pour lui, ce déplacement des Suns était marqué par l’absence de Dillon Brooks qui purgeait son match de suspension en raison de ses 16 fautes techniques cumulées sur la saison. Touché à la cheville, Grayson Allen était également manquant. Privé de ses trois meilleurs scoreurs donc, Phoenix a pu se reposer sur un autre joueur habitué à ne pas être sur le parquet cette saison, Jalen Green, qui disputait seulement son 8e match de l’année. Il a signé l’une de ses meilleures performances sous son nouveau maillot.

San Antonio grignote son retard sur OKC. Et si la course à la place de n°1 à l’Ouest n’était pas terminée ? Alors que l’on imaginait le Thunder intouchable en raison de son début de saison canon, la série en cours des Spurs est susceptible de bousculer cette hiérarchie. Les Texans affichent désormais un bilan à 39 victoires et 16 défaites, soit seulement deux revers de plus que les champions en titre (42v-14d). Depuis la mi-janvier, les Spurs affichent un très solide bilan à 12 victoires pour 3 défaites, là où OKC est juste à l’équilibre (7v-7d).

San Antonio Spurs / 121 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Stephon Castle 21 8/11 2/4 2/2 1 1 2 4 5 3 2 0 22 20 24
Victor Wembanyama 25 7/15 1/4 2/2 1 10 11 4 1 1 1 5 23 17 29
De'Aaron Fox 22 4/9 2/5 5/6 0 3 3 8 2 0 1 0 20 15 19
Devin Vassell 23 5/9 2/5 0/0 0 2 2 2 0 0 1 0 17 12 11
Julian Champagnie 22 2/3 1/2 3/3 0 6 6 1 1 0 0 0 20 8 14
Dylan Harper 26 7/11 2/5 1/2 0 1 1 1 0 1 3 0 4 17 12
Luke Kornet 16 5/5 0/0 0/0 3 6 9 2 0 0 0 1 1 10 22
Harrison Barnes 20 3/8 1/4 1/1 3 1 4 4 0 0 0 0 16 8 11
Keldon Johnson 20 2/6 0/2 2/2 0 2 2 1 1 0 1 0 20 6 4
Carter Bryant 15 2/6 2/4 0/0 3 3 6 1 0 0 1 0 4 6 8
Bismack Biyombo 10 0/0 0/0 2/2 0 0 0 1 2 1 0 0 -4 2 4
Kelly Olynyk 10 0/0 0/0 0/0 0 3 3 1 0 0 1 0 -4 0 3
Jordan McLaughlin 10 0/4 0/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 -4 0 -2
Total 45/87 13/37 18/20 11 39 50 30 12 6 11 7 121
Phoenix Suns / 94 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jalen Green 26 11/23 4/9 0/0 0 3 3 2 1 3 3 0 -20 26 19
Mark Williams 23 4/12 0/0 3/4 4 6 10 0 1 0 0 1 -19 11 13
Royce O'Neale 26 3/8 2/5 0/0 3 4 7 1 2 0 0 1 -18 8 12
Collin Gillespie 30 3/13 2/8 0/0 1 1 2 8 3 1 1 0 -11 8 8
Devin Booker 9 2/6 0/2 1/2 0 1 1 0 1 0 1 0 -7 5 0
Jordan Goodwin 27 4/12 2/7 0/0 1 3 4 1 1 0 0 0 -27 10 7
Oso Ighodaro 18 5/8 0/0 0/0 0 1 1 5 2 1 1 1 -7 10 14
Jamaree Bouyea 18 3/7 1/3 0/0 1 4 5 2 1 1 2 1 -11 7 10
Khaman Maluach 8 2/6 0/2 0/0 4 1 5 0 1 1 2 0 -1 4 4
Rasheer Fleming 12 1/4 1/2 0/0 2 1 3 0 0 0 1 0 0 3 2
Ryan Dunn 21 1/4 0/2 0/0 2 2 4 1 2 0 0 2 -9 2 6
Amir Coffey 12 0/1 0/1 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 -7 0 0
Isaiah Livers 10 0/1 0/1 0/0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1
Total 39/105 12/42 4/6 19 27 46 22 16 7 11 6 94

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA101
HOU105
CLE112
BRO84
PHI107
ATL117
WAS112
IND105
NYK111
DET126
CHI101
TOR110
SAS121
PHO94
GSW110
BOS121
SAC94
ORL131
LAC115
DEN114

