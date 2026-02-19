Matchs
NBA
Matchs
NBA

LaMelo Ball impliqué, mais pas blessé, dans un accident de voiture à Charlotte

Publié le 19/02/2026 à 10:44 Twitter Facebook

LaMelo Ball a été impliqué dans une collision en centre-ville de Charlotte, au volant de son Hummer EV customisé. Bonne nouvelle : personne n’aurait toutefois été blessé au cours de l’accident.

LaMelo BallSur les images publiées par la presse locale, on peut voir le Hummer EV camouflage de LaMelo Ball percuter un autre véhicule, dans un carrefour du centre-ville de Charlotte. Un accrochage qui n’aurait toutefois pas fait de blessé alors que le meneur de jeu des Hornets ainsi que l’autre conducteur ont pu sortir de leurs voitures sans encombre.

Aucun rapport de police n’est encore disponible au sujet de l’incident, et on ne sait donc pas qui était en tort, mais le basketteur a pu quitter les lieux dans une autre voiture, tandis que la police était sur place.

Toujours selon les témoignages relayés localement, le Hummer de LaMelo Ball aurait fini immobilisé avec une roue avant manquante, signe quand même de l’impact.

La bonne nouvelle, c’est tout de même que personne n’a été blessé et que le meneur de jeu ne devrait pas manquer de rencontres, alors que les Hornets sont sur une superbe dynamique, en ayant remporté 10 de leurs 11 derniers matchs, avant le All-Star Break. De quoi se replacer à la 9e place (26 victoires – 29 défaites) de l’Est.

LaMelo Ball rejoint en tout cas une liste noire d’athlètes accidentés à Charlotte : Cam Newton s’était ainsi fracturé le dos en 2014, et Andy Dalton s’était blessé au pouce en 2024 dans un autre accident de la route.

LaMelo Ball Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2020-21 CHA 51 28:48 43.6 35.2 75.8 1.2 4.7 5.9 6.1 2.7 1.6 2.8 0.4 15.7
2021-22 CHA 75 32:18 42.9 38.9 87.2 1.4 5.2 6.7 7.6 3.2 1.6 3.3 0.4 20.1
2022-23 CHA 36 35:13 41.1 37.6 83.6 1.2 5.3 6.4 8.4 3.3 1.3 3.6 0.3 23.3
2023-24 CHA 22 32:19 43.3 35.5 86.5 1.3 3.8 5.1 8.0 3.6 1.8 3.8 0.2 23.9
2024-25 CHA 47 32:01 40.5 33.9 84.3 1.0 3.9 4.9 7.4 3.3 1.1 3.6 0.3 25.2
2025-26 CHA 45 27:43 40.1 36.3 88.5 0.8 4.0 4.8 7.4 2.6 1.1 3.0 0.2 19.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Charlotte Hornets en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes