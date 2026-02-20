Les Hawks repartent de l’avant à Philadelphie

La deuxième partie de saison est lancée et, pour les Hawks, elle commence de la meilleure manière. En effet, portés par Jalen Johnson (32 points, 10 rebonds, 5 passes, 3 interceptions) et CJ McCollum (23 points), ils prennent le dessus sur les Sixers, histoire de se relancer après leurs trois défaites consécutives.

Privé de Joel Embiid, mais emmené par Tyrese Maxey (28 points) et VJ Edgecombe (20 points, 9 rebonds), Philadelphie concède de son côté une troisième défaite d’affilée. Plutôt logique, quand on sait qu’Atlanta a fait la course en tête la majeure partie du temps, en prenant les commandes en fin de première mi-temps. Sans pour autant se détacher suffisamment pour s’offrir une seconde période et un « money-time » plus tranquilles.

Dans une rencontre hachée par les fautes et par de (trop) nombreux passages sur la ligne des lancers-francs, les Hawks auront su tirer profit de la faiblesse intérieure des Sixers pour sanctionner et insister dès que possible dans ce secteur, face à des défenseurs incapables de les contenir proprement.

Il y a pourtant eu du déchet au shoot côté Atlanta, à l’image de Jalen Johnson, mais cela a été compensé par une bonne efficacité sur jeu rapide, les hommes de Quin Snyder cherchant à pousser le rythme au maximum pour embêter les joueurs de Philadelphie, encore en vacances par séquences.

Le genre de match qui redonne confiance à tout un collectif, alors que les Hawks chercheront à conserver leur place dans le Top 10 et à éventuellement se rapprocher du Top 6 – où se trouvent les Sixers… – sur la deuxième partie de saison.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’étoile Jalen Johnson, plus brillante que les autres. Quelques jours après son premier All-Star Game, Jalen Johnson a pris le meilleur sur Tyrese Maxey, son coéquipier avec lequel il a triomphé dimanche dernier, et VJ Edgecombe, le MVP du Rising Stars de vendredi. Pas forcément réglé au shoot (9/22, dont 0/5 à 3-points), « JJ » s’est rattrapé en allant provoquer des fautes et en mettant ses lancers (14/16), tout en contribuant au rebond, à la passe et en défense. Un match plein, comme il en a l’habitude cette saison, histoire de guider Atlanta et surtout renforcer davantage sa candidature pour le titre de MIP 2026.

– Joel Embiid bientôt de retour ? Cela fait maintenant trois défaites en trois matches pour les Sixers, depuis que Joel Embiid a été contraint de s’arrêter à cause de son tibia. Le retour du MVP 2023 est donc forcément espéré rapidement en Pennsylvanie et Nick Nurse a déclaré, en avant-match, que son joueur retrouvera les parquets à l’entraînement, dès ce vendredi.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.