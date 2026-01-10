Matchs
Stats & Highlights | Les Pelicans retrouvent des ailes à Washington

Après neuf défaites de suite, les Pelicans retrouvent de l’allant en dominant les Wizards, qui évoluaient sous les yeux de leur nouvelle recrue, Trae Young.

Zion Williamson et les PelicansAprès neuf défaites de rang, les Pelicans retrouvent le sourire à Washington, derrière les 35 points de Trey Murphy III, les 31 points de Zion Williamson et le triple-double (14 points, 16 rebonds, 12 passes décisives) de Derik Queen. C’était trop pour les Wizards d’Alex Sarr (14 points) et Bilal Coulibaly (8 points).

Retour à la maison très compliquée pour les Nuggets. Toujours sans Nikola Jokic mais également sans Jamal Murray, la troupe de David Adelman avait fait un gros effort pour revenir dans le match à la fin du troisième quart-temps. Mais elle s’est éteinte ensuite face aux Hawks d’un Dyson Daniels en triple-double (17 points, 11 rebonds, 10 passes décisives), alors que Zaccharie Risacher n’était pas en tenue, la faute à son genou.

Cinquième défaite en sept matchs pour les Knicks, battus chez les Suns de Devin Booker (31 points) et Dillon Brooks (27 points). Guerschon Yabusele et Pacôme Dadiet n’ont pas joué, Mohamed Diawara s’étant contenté de 4 minutes.

Pas de revanche pour les Rockets, qui semblaient pourtant avoir la main sur le match à Portland. Derrière 25 points de Toumani Camara, les Blazers dominent la fin de match et décrochent un cinquième succès consécutif !

Washington – New Orleans : 107-128

Washington Wizards / 107 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
KyShawn George 23 6/13 3/6 0/0 2 3 5 2 4 1 4 0 -15 15 12
Alexandre Sarr 25 5/11 0/2 4/8 1 0 1 3 3 0 2 1 -31 14 7
Tre Johnson 25 3/7 2/5 4/4 0 1 1 2 4 3 2 0 -29 12 12
Bilal Coulibaly 29 2/6 1/2 3/6 0 5 5 4 5 1 2 1 -26 8 10
Khris Middleton 21 2/5 0/2 0/1 0 2 2 1 2 1 3 0 -24 4 1
Tristan Vukcevic 23 4/14 0/4 7/10 2 2 4 2 1 0 2 5 10 15 11
Justin Champagnie 22 6/12 0/2 0/0 3 6 9 4 1 0 0 0 -5 12 19
Carlton Carrington 29 4/10 3/8 0/0 0 5 5 4 2 1 2 0 -1 11 13
Malaki Branham 24 2/3 2/3 4/4 1 2 3 1 0 1 1 1 14 10 14
AJ Johnson 16 3/6 0/1 0/0 2 4 6 1 1 1 1 0 3 6 10
Anthony Gill 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
Total 37/87 11/35 22/33 11 30 41 24 23 9 19 8 107
New Orleans Pelicans / 128 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Trey Murphy III 36 13/24 7/16 2/3 1 7 8 4 1 3 1 0 32 35 37
Zion Williamson 29 12/14 0/0 7/13 0 4 4 3 1 2 1 0 22 31 31
Jeremiah Fears 32 9/15 2/4 1/1 0 5 5 6 2 3 6 0 20 21 23
Derik Queen 35 7/13 0/2 0/0 5 11 16 12 2 0 4 1 18 14 33
Bryce McGowens 28 2/6 1/5 1/2 0 1 1 1 3 1 0 0 18 6 4
Micah Peavy 28 4/9 1/4 0/0 0 1 1 1 6 1 0 0 5 9 7
Jordan Hawkins 20 2/5 0/1 3/3 1 3 4 0 0 2 1 0 -2 7 9
Yves Missi 13 1/5 0/0 1/2 2 7 9 2 2 0 0 1 3 3 10
Karlo Matkovic 5 1/3 0/1 0/0 1 2 3 0 1 0 0 0 -4 2 3
Trey Alexander 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
Jordan Poole 12 0/2 0/1 0/0 0 0 0 1 4 0 3 0 -6 0 -4
Total 51/96 11/34 15/24 10 41 51 30 22 12 16 2 128

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Denver – Atlanta : 87-110

Denver Nuggets / 87 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Peyton Watson 34 9/19 2/4 5/7 2 9 11 4 3 3 5 1 2 25 27
Hunter Tyson 27 4/9 2/4 0/0 0 4 4 4 2 1 2 0 5 10 12
Jalen Pickett 33 3/6 1/4 0/0 0 6 6 6 1 1 1 0 -12 7 16
DaRon Holmes II 15 2/3 2/3 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 -5 6 5
Christian Braun 25 0/5 0/3 0/0 0 4 4 0 1 0 2 1 -8 0 -2
Aaron Gordon 25 5/11 1/5 3/4 0 9 9 5 1 0 1 0 -19 14 20
Zeke Nnaji 21 4/5 1/2 3/3 0 3 3 0 1 0 3 0 -24 12 11
Tim Hardaway Jr. 26 3/8 2/6 2/2 0 2 2 1 0 0 1 0 -19 10 7
Bruce Brown 24 0/3 0/0 3/4 2 1 3 2 0 1 1 0 -23 3 4
Julian Strawther 10 0/3 0/1 0/0 0 1 1 0 2 0 1 0 -12 0 -3
Total 30/72 11/32 16/20 4 40 44 22 11 6 18 2 87
Atlanta Hawks / 110 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jalen Johnson 35 12/18 5/6 0/1 0 9 9 6 1 1 2 1 11 29 37
Nickeil Alexander-Walker 33 9/21 3/11 1/1 0 8 8 3 1 2 1 0 9 22 22
Dyson Daniels 36 8/14 0/2 1/2 1 10 11 10 0 4 1 0 25 17 34
Onyeka Okongwu 35 6/14 3/7 0/0 1 4 5 5 2 2 2 1 32 15 18
Vit Krejci 27 0/8 0/7 0/0 0 0 0 1 3 2 0 2 7 0 -3
Keaton Wallace 17 4/6 2/3 0/0 0 0 0 2 0 1 0 0 5 10 11
Asa Newell 11 4/5 1/2 0/0 1 3 4 0 3 0 0 1 20 9 13
Luke Kennard 27 3/6 2/4 0/0 0 1 1 4 2 2 0 0 18 8 12
Mouhamed Gueye 19 0/2 0/1 0/0 1 1 2 0 5 0 0 1 -12 0 1
Total 46/94 16/43 2/4 4 36 40 31 17 14 6 6 110

Phoenix – New York : 112-107

Phoenix Suns / 112 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Devin Booker 38 10/23 4/6 7/8 1 2 3 8 3 1 2 0 11 31 27
Dillon Brooks 33 8/15 5/9 6/6 1 6 7 5 4 0 2 0 13 27 30
Royce O'Neale 33 4/6 4/6 0/0 1 5 6 1 4 0 0 1 5 12 18
Mark Williams 25 5/6 0/0 0/0 0 5 5 0 0 0 1 2 9 10 15
Collin Gillespie 28 2/8 2/6 0/0 0 2 2 2 0 0 1 0 -2 6 3
Grayson Allen 26 2/10 0/6 6/6 2 1 3 1 1 1 1 0 8 10 6
Ryan Dunn 12 3/3 1/1 0/0 1 4 5 3 2 1 2 0 -6 7 14
Jordan Goodwin 18 3/11 0/7 1/1 3 3 6 0 2 0 0 0 -3 7 5
Rasheer Fleming 4 1/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 -5 2 2
Oso Ighodaro 23 0/1 0/0 0/2 0 0 0 3 5 1 0 0 -5 0 1
Total 38/85 16/42 20/23 9 28 37 23 21 4 9 4 112
New York Knicks / 107 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jalen Brunson 37 9/19 5/10 4/4 0 3 3 5 1 0 4 0 -2 27 21
Miles McBride 39 7/15 3/8 0/0 0 2 2 2 4 3 1 0 1 17 15
OG Anunoby 38 3/9 2/5 7/9 3 5 8 3 1 0 1 0 5 15 17
Karl-Anthony Towns 33 5/11 2/5 3/5 2 10 12 5 4 0 5 0 -2 15 19
Mikal Bridges 33 4/10 3/8 0/0 1 7 8 4 3 0 1 1 -2 11 17
Jordan Clarkson 21 4/8 1/3 3/3 1 0 1 0 2 0 1 0 -6 12 8
Mitchell Robinson 24 4/5 0/0 0/0 8 6 14 1 3 0 1 0 0 8 21
Tyler Kolek 10 1/4 0/1 0/0 1 1 2 1 2 0 3 0 -6 2 -1
Kevin McCullar Jr. 1 0/1 0/1 0/0 0 0 0 1 2 0 0 0 -9 0 0
Mohamed Diawara 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -4 0 0
Total 37/82 16/41 17/21 16 34 50 22 23 3 17 1 107

Portland – Houston : 111-105

Portland Trail Blazers / 111 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Toumani Camara 40 9/16 5/11 2/2 0 2 2 2 1 1 3 0 -5 25 20
Shaedon Sharpe 35 8/22 2/7 2/2 1 7 8 5 0 0 0 0 11 20 19
Deni Avdija 36 5/15 2/6 8/8 1 2 3 6 1 2 5 0 3 20 16
Sidy Cissoko 22 4/4 2/2 3/3 1 0 1 1 4 3 1 0 28 13 17
Donovan Clingan 33 3/9 0/4 2/2 5 10 15 6 2 2 2 1 8 8 24
Caleb Love 25 6/13 4/8 2/2 0 4 4 1 2 0 0 0 -7 18 16
Duop Reath 11 1/1 1/1 0/0 2 3 5 1 2 0 0 2 13 3 11
Rayan Rupert 19 0/4 0/2 2/4 1 0 1 2 2 1 0 0 -19 2 0
Hansen Yang 13 1/5 0/3 0/0 1 0 1 1 2 0 1 0 0 2 -1
Robert Williams III 6 0/0 0/0 0/0 2 1 3 1 1 0 1 0 -2 0 3
Total 37/89 16/44 21/23 14 29 43 26 17 9 13 3 111
Houston Rockets / 105 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Kevin Durant 39 11/20 4/9 4/4 2 10 12 4 0 0 2 2 5 30 37
Amen Thompson 37 9/17 0/3 6/8 3 6 9 3 4 2 3 0 -12 24 25
Jabari Smith Jr. 41 6/21 0/10 1/2 1 7 8 1 5 2 1 3 -19 13 10
Tari Eason 15 2/4 1/2 1/2 2 1 3 2 3 2 3 1 -1 6 8
Steven Adams 33 2/2 0/0 1/4 6 3 9 3 2 0 1 1 -14 5 14
Reed Sheppard 34 8/21 4/11 0/0 1 2 3 4 2 1 1 0 1 20 14
Josh Okogie 12 1/3 0/2 2/4 2 3 5 2 0 1 1 0 2 4 7
Dorian Finney-Smith 18 1/7 1/7 0/0 2 1 3 1 1 0 0 0 -3 3 1
Clint Capela 11 0/1 0/0 0/0 3 1 4 1 0 0 1 1 11 0 4
Total 40/96 10/44 15/24 22 34 56 21 17 8 13 8 105

