Stats & Highlights | Les Pelicans retrouvent des ailes à Washington

Après neuf défaites de rang, les Pelicans retrouvent le sourire à Washington, derrière les 35 points de Trey Murphy III, les 31 points de Zion Williamson et le triple-double (14 points, 16 rebonds, 12 passes décisives) de Derik Queen. C’était trop pour les Wizards d’Alex Sarr (14 points) et Bilal Coulibaly (8 points).

Retour à la maison très compliquée pour les Nuggets. Toujours sans Nikola Jokic mais également sans Jamal Murray, la troupe de David Adelman avait fait un gros effort pour revenir dans le match à la fin du troisième quart-temps. Mais elle s’est éteinte ensuite face aux Hawks d’un Dyson Daniels en triple-double (17 points, 11 rebonds, 10 passes décisives), alors que Zaccharie Risacher n’était pas en tenue, la faute à son genou.

Cinquième défaite en sept matchs pour les Knicks, battus chez les Suns de Devin Booker (31 points) et Dillon Brooks (27 points). Guerschon Yabusele et Pacôme Dadiet n’ont pas joué, Mohamed Diawara s’étant contenté de 4 minutes.

Pas de revanche pour les Rockets, qui semblaient pourtant avoir la main sur le match à Portland. Derrière 25 points de Toumani Camara, les Blazers dominent la fin de match et décrochent un cinquième succès consécutif !

Washington – New Orleans : 107-128

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS 125 TOR 117 ORL 91 PHI 103 WAS 107 NOR 128 BRO 105 LAC 121 MEM 116 OKC 117 DEN 87 ATL 110 PHO 112 NYK 107 GSW 137 SAC 103 POR 111 HOU 105 LAL 101 MIL 105

Denver – Atlanta : 87-110

Phoenix – New York : 112-107

Portland – Houston : 111-105

