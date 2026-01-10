Giannis Antetokounmpo éteint LeBron James dans la dernière minute et les Bucks créent l’exploit

Les Bucks vont un peu mieux avec une sixième victoire en neuf matches, et ils le prouvent en s’imposant 105-101 sur le parquet des Lakers. Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers sont les premiers à faire tomber les Lakers dans un match serré, malgré le superbe baroud d’honneur de LeBron James.

Déjà auteur de 41 points et 6 passes lors de leur première confrontation en novembre, Luka Doncic a une nouvelle fois démarré très fort face aux Bucks.

Il inscrit deux tirs à 3-points et il est impliqué dans les 12 premiers points des Lakers. Une passe lobée de Luka pour LeBron James, conclue par un dunk autoritaire, oblige Doc Rivers à prendre un temps-mort très tôt (12-7).

Milwaukee réagit dans la foulée avec un run pour prendre cinq points d’avance. AJ Green, en difficulté récemment, a retrouvé son adresse avec un parfait 3/3 pour commencer, dont un gros panier sur le nez de Luka Doncic. Les Bucks ont ensuite marqué le pas offensivement, tandis que les Lakers ont terminé le quart-temps par un 10-4, pour reprendre l’avantage (25-24).

Doncic bien muselé

Le deuxième quart-temps est resté serré pendant de longues minutes. Après un tir à 3-points de Marcus Smart pour égaliser à 39-39, Milwaukee a accéléré pour creuser le premier gros écart du match (52-42). Les Bucks font un énorme travail défensif sur Luka Doncic, limité à trois tirs tentés sur tout le quart-temps. Un dunk de Giannis Antetokounmpo porte même l’avance à +12. Malgré un retour des Lakers initié par LeBron, un lay-up de Giannis à 12 secondes de la pause envoie Milwaukee aux vestiaires avec une avance de neuf points (61-52).

Les Lakers, adroits de loin (50 % à 3-points en première mi-temps) poursuivent sur leur lancée au retour des vestiaires. Marcus Smart et Jake LaRavia enchaînent deux tirs primés pour revenir à seulement trois points. Mais Milwaukee a su répondre : Kevin Porter Jr. maintient l’attaque à flot pendant que Giannis souffle. Dans une attaque où le “passing game” fait merveille, il inscrit quatre des neuf derniers points des Bucks dans le quart-temps pour permettre à Milwaukee de garder le contrôle (86-77).

La défense de Giannis

Dans le quatrième quart-temps, LeBron James a rappelé qu’il en avait encore sous le pied. Voleur de ballon, il ramène les Lakers à -2, en étant impliqué sur chaque panier. C’est encore lui qui inscrit deux paniers d’affilée pour redonner l’avantage à LA, une première depuis le deuxième quart-temps. Mais les Bucks s’accrochent, et Ryan Rollins et Kevin Porter Jr. égalisent à deux minutes de la fin (98-98).

Après des paniers à 3-points de Myles Turner et Jake LaRavia, Luka Doncic commet une faute (très litigieuse) sur Kevin Porter Jr. derrière l’arc, synonyme de sixième faute. JJ Redick n’a plus de “challenge” et Kevin Porter Jr. convertit deux lancers sur trois. Les Lakers ont eu une dernière chance d’égaliser, mais Giannis bâche LeBron sous le cercle puis lui pique un ballon, par derrière. C’est finalement Porter Jr. qui assure la victoire des Bucks aux lancers-francs (105-101).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Première défaite des Lakers dans le “money time”. Après 13 victoires de suite dans des matches serrés, les Lakers ont fini par craquer. La faute à Giannis Antetokounmpo doublement décisif avec un contre puis une interception sur LeBron James. Même si ce même LeBron avait permis aux Lakers de reprendre l’avantage, les Lakers n’ont jamais maîtrisé leur sujet dans ce 4e quart-temps.

– Une sortie rare pour Luka Doncic. Pour la première fois depuis 2022, Luka Doncic sort pour six fautes ! Après un premier quart-temps exceptionnel, il a eu toutes les peines à se défaire de la défense aussi agressive que mobile des Bucks. De son propre aveu, il a été “affreux” (8 sur 25 aux tirs), et ses quatre fautes dans le 3e quart-temps lui coûtent cher.

– Porter Jr. fait du bien. On est loin des Bucks de la grande époque mais Kevin Porter Jr. est de plus en plus important dans le jeu. Ses coéquipiers ont confiance en lui, et il a eu les nerfs solides dans le “money time”. C’est rare, mais il termine meilleur marqueur de Milwaukee, devant Giannis.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.