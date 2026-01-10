Les Sixers trop solides pour le Magic

Le Magic, avec Noah Penda titulaire, entame mieux la partie que les Sixers. Les Floridiens passent rapidement un 12-2 tandis que Tyrese Maxey enfile les tirs ratés de loin (28-24). Néanmoins, les hommes de Nick Nurse restent dans la partie grâce aux rebonds offensifs, qui fournissent des points sur seconde chance. Ils terminent bien la première période et sont toujours au contact à la pause (54-53).

La maladresse à 3-pts aperçue des deux côtés se confirment en seconde période, et ça n’arrange pas le Magic, qui perd énormément de ballons. Autant de munitions pour Tyrese Maxey, bien plus mordant depuis le retour des vestiaires. Philadelphie peut courir et prendre de l’avance avant le début du dernier acte (79-83).

Surtout que, malins, les Sixers ne forcent plus derrière l’arc : ils savent que le match ne se gagnera pas là. Ils sont aidés par une attaque d’Orlando en totalement perdition. Paolo Banchero et ses coéquipiers passent de longues minutes en quatrième quart-temps sans inscrire le moindre panier. Logiquement, ils finissent par s’incliner 91-103.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’attaque catastrophique d’Orlando. Seulement 91 points marqués, à 4/29 à 3-pts, et 18 ballons perdus. Les 48 minutes ont été un long chemin de croix pour les troupes de Jamahl Mosley. Dans des soirées comme ça, Franz Wagner manque beaucoup. Énormément.

– Les Sixers dans le bon wagon. Cette cinquième victoire en six matches ne fut pas la plus belle. Mais elle a été arrachée intelligemment. Tyrese Maxey à côté en début de rencontre ? Pas grave. Joel Embiid et les autres sont allés chercher des rebonds offensifs (21) pour alimenter la marque. Puis les Sixers ont profité des ballons perdus et ont su ralentir les tentatives à 3-pts. Ce n’était pas le plus beau des succès, mais c’est maîtrisé.

– La première titularisation de Noah Penda. Le Français voulait forcer son coach à le laisser sur le terrain : pari réussi puisque, pour la première fois, il était titulaire. Il s’est montré offensivement au début, en faisant des choses simples, puis à la fin de match, avec des tentatives ratées à 3-pts. Au milieu ? Pas grand-chose en attaque mais de l’activité en défense. Il termine avec 5 points, 7 rebonds et 2 contres en 30 minutes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.