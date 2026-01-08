Le but de Noah Penda ? Poser des problèmes à Jamahl Mosley

« Le plus important dans tout ça, c’est que nous ayons obtenu cette victoire le jour de l’anniversaire de Noah Penda. » Jamahl Mosley était d’humeur à offrir des cadeaux à son rookie tricolore de désormais 21 ans lors du déplacement du Magic à Brooklyn. Déjà relancé dans la rotation la veille à Washington, le Français a confirmé avec un rôle important dans la victoire in extremis d’Orlando sur le parquet des Nets.

L’ancien joueur du Mans termine avec 13 points, record en carrière NBA égalé, un double-double avec 11 rebonds et le plus gros temps de jeu depuis son arrivée en NBA (plus de 31 minutes).

Il a évolué comme sixième homme de l’équipe floridienne, prenant la place de Tristan Da Silva. Probant lors de son passage en première période, le Français est revenu sur le parquet à la 32e minute et ne l’a quasi plus quitté jusqu’à la fin de la prolongation, à l’exception de 16 petites secondes. L’absence de Franz Wagner a laissé de la place sur les postes 3 et 4, et Noah Penda a su en profiter pleinement.

« C’était un de mes objectifs, de ne pas être le rookie qui se pose des questions et n’est pas performant ensuite » a-t-il expliqué à la presse. « Ma mentalité a toujours été de contraindre mon coach à me laisser sur le terrain. Voir qu’il me fait confiance, et nous en avons parlé un petit peu en début de saison, cela me rend plus à l’aise sur le terrain. Je vois que mes coéquipiers ont aussi beaucoup confiance en moi. Et je suis très reconnaissant pour cela. »

Une prestation complète

Noah Penda avait pourtant démarré timidement avec une première action qui l’a vu manquer trois « lay-ups » consécutifs (5/15 dans ce match). Mais il s’est immédiatement rattrapé avec un magnifique contre par derrière sur la contre-attaque suivante, le symbole de son activité permanente (11 rebonds dont 5 offensifs, 2 contres, 1 interception). Celle qui a incité Jamahl Mosley à faire confiance au 32e choix de la dernière Draft dans les moments clutch d’un match serré jusqu’au buzzer et le tir de la victoire de Paolo Banchero.

« Je suis super heureux », a souri Noah Penda. « Obtenir la victoire est évidemment ce pourquoi nous étions venus ce soir. Avoir l’opportunité d’en décrocher une supplémentaire, c’est un super sentiment, surtout pour mon anniversaire. C’est un cadeau génial, merci. Ça craint à chaque fois que vous perdez, en particulier à l’extérieur. C’est un sentiment fantastique quand vous gagnez loin de chez vous, surtout de cette manière. En attaque, je pense que nous avons été très bons. Nous nous partagions bien le ballon. »

Un temps de jeu en hausse constante

Noah Penda n’est encore qu’un rookie et vit sa première saison entre quelques sorties avec du temps de jeu, et d’autres sans fouler une seule fois le terrain. Lui-même s’est dit « encore impressionné » par la « quantité de talent des Nets », un des autres apprentissages du monde NBA.

Mais ses deux dernières soirées laissent entrevoir une place qui se dessine petit à petit dans la rotation du Magic (16,8 minutes de moyenne depuis mi-décembre) où sa polyvalence commence à se faire apprécier.

« Nous avons un peu souffert en début de saison pour plusieurs raisons, des nouvelles recrues, des joueurs qui n’avaient peut-être pas l’habitude de cette mentalité défensive. J’étais à la peine aussi au tir extérieur en début de saison (3/5 mercredi à Brooklyn, ndlr). Nous trouvons simplement un peu de rythme, alors que nous ne sommes même pas à la moitié de la saison. Nous essayons toujours d’apprendre à nous connaître et de trouver notre identité collective » conclut-il d’ailleurs.

Une identité au sein de laquelle Noah Penda pourrait avoir un vrai coup à jouer, d’autant que Franz Wagner n’a toujours pas de date de retour annoncée après sa blessure à la cheville.

Noah Penda Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 ORL 23 12:16 44.9 45.5 50.0 1.7 2.3 3.9 1.1 1.1 0.5 0.7 0.4 4.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.