Sans Shai Gilgeous-Alexander, OKC renverse encore Memphis

Mené quasiment tout le match, le Thunder, pourtant privé de Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren, renverse les Grizzlies grâce à un 14-0 dans le final (116-117).

Le Thunder face aux GrizzliesSi Ja Morant et Zach Edey manquent à l’appel côté Memphis, Oklahoma City se présente de son côté sans Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein ou encore Cason Wallace pour ce duel dans le Tennessee…

Et ça se sent en première mi-temps, dominée physiquement par les joueurs de Tuomas Iisalo, qui obtiennent des avantages en un-contre-un qu’ils arrivent à convertir, pour prendre jusqu’à 21 points d’avance. Jaren Jackson Jr. est ainsi intenable et avec leur vilain 3/19 de loin, les joueurs du Thunder ne peuvent pas tenir le rythme adverse.

À la mi-temps, les Grizzlies ont le match en main (65-46) mais OKC a de la ressource et derrière un très bon Ajay Mitchell, titulaire pour l’occasion, la troupe de Mark Daigneault commence à grignoter son retard.

Néanmoins, Memphis garde toujours 14 points d’avance (109-95) à six minutes de la fin. Problème : la défense du Thunder avait encore quelques crans à utiliser et les Grizzlies vont s’y casser les dents. Ajay Mitchell et ses coéquipiers passent ainsi un 14-0 dans le money-time pour finalement passer devant sur un 3-points de Kenrich Williams ! Derrière, Jaren Jackson Jr. perd le ballon puis Alex Caruso contre Cedric Coward à la dernière seconde.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le Thunder au caractère. Sans Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein ou encore Cason Wallace, Oklahoma City a tout de même réussi à renverser un match bien mal embarqué. Alors que l’écart a approché les vingt points pendant une grande partie des deuxième et troisième quart-temps, Ajay Mitchell et ses camarades ont tout renversé dans le money-time, grâce à un 14-0 qui laisse forcément des regrets à Memphis.

– Les Grizzlies n’arrivent décidément pas à battre le Thunder. Même sans Ja Morant, c’était l’occasion idéale pour Memphis de venir à bout de sa bête noire. Avec ce succès, Oklahoma City reste ainsi sur 16 victoires de suite, playoffs compris, face aux Grizzlies !

Memphis Grizzlies / 116 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jaren Jackson Jr. 32 9/14 2/5 3/3 1 6 7 1 4 1 2 1 0 23 26
Jock Landale 28 5/7 1/3 2/2 6 4 10 2 1 0 0 0 5 13 23
Cedric Coward 25 3/9 1/3 6/7 0 9 9 4 4 0 5 0 4 13 14
Jaylen Wells 28 3/13 1/6 3/4 1 3 4 3 3 0 4 0 -16 10 2
Cam Spencer 30 2/8 1/4 2/2 0 4 4 11 4 1 0 0 5 7 17
GG Jackson 21 7/12 3/8 1/2 1 1 2 0 4 1 2 0 1 18 13
Santi Aldama 29 6/9 2/4 1/2 1 6 7 7 1 0 1 0 4 15 24
Vince Williams Jr. 23 4/8 3/6 2/2 1 2 3 5 2 0 1 1 -8 13 17
Kentavious Caldwell-Pope 10 1/4 0/2 0/0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 2 2
Christian Koloko 14 1/4 0/0 0/0 3 2 5 1 3 0 2 2 -1 2 5
Total 41/88 14/41 20/24 15 37 52 35 26 4 17 4 116
Oklahoma City Thunder / 117 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jalen Williams 36 9/18 0/3 8/10 0 5 5 10 4 1 2 1 2 26 30
Ajay Mitchell 38 9/18 2/6 3/5 0 3 3 6 3 0 2 1 15 23 20
Aaron Wiggins 32 7/13 1/3 1/1 2 5 7 1 2 1 1 1 7 16 19
Luguentz Dort 35 5/12 1/7 2/2 3 3 6 4 2 3 0 0 12 13 19
Branden Carlson 16 2/5 1/3 0/0 0 1 1 0 2 1 0 1 -16 5 5
Kenrich Williams 29 8/13 3/7 2/3 3 5 8 0 2 2 0 0 14 21 25
Alex Caruso 24 2/4 0/1 3/3 1 2 3 2 3 1 1 2 -3 7 12
Ousmane Dieng 7 1/1 1/1 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 -7 3 4
Isaiah Joe 16 0/6 0/5 3/4 0 1 1 0 2 0 0 2 -14 3 -1
Brooks Barnhizer 7 0/1 0/1 0/0 1 1 2 0 1 0 0 0 -5 0 1
Total 43/91 9/37 22/28 10 26 36 24 22 9 6 8 117

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS125
TOR117
ORL91
PHI103
WAS107
NOR128
BRO105
LAC121
MEM116
OKC117
DEN87
ATL110
PHO112
NYK107
GSW137
SAC103
POR111
HOU105
LAL96
MIL94

Par Dimitri Kucharczyk
