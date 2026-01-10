Sans Shai Gilgeous-Alexander, OKC renverse encore Memphis

Si Ja Morant et Zach Edey manquent à l’appel côté Memphis, Oklahoma City se présente de son côté sans Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein ou encore Cason Wallace pour ce duel dans le Tennessee…

Et ça se sent en première mi-temps, dominée physiquement par les joueurs de Tuomas Iisalo, qui obtiennent des avantages en un-contre-un qu’ils arrivent à convertir, pour prendre jusqu’à 21 points d’avance. Jaren Jackson Jr. est ainsi intenable et avec leur vilain 3/19 de loin, les joueurs du Thunder ne peuvent pas tenir le rythme adverse.

À la mi-temps, les Grizzlies ont le match en main (65-46) mais OKC a de la ressource et derrière un très bon Ajay Mitchell, titulaire pour l’occasion, la troupe de Mark Daigneault commence à grignoter son retard.

Néanmoins, Memphis garde toujours 14 points d’avance (109-95) à six minutes de la fin. Problème : la défense du Thunder avait encore quelques crans à utiliser et les Grizzlies vont s’y casser les dents. Ajay Mitchell et ses coéquipiers passent ainsi un 14-0 dans le money-time pour finalement passer devant sur un 3-points de Kenrich Williams ! Derrière, Jaren Jackson Jr. perd le ballon puis Alex Caruso contre Cedric Coward à la dernière seconde.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le Thunder au caractère. Sans Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein ou encore Cason Wallace, Oklahoma City a tout de même réussi à renverser un match bien mal embarqué. Alors que l’écart a approché les vingt points pendant une grande partie des deuxième et troisième quart-temps, Ajay Mitchell et ses camarades ont tout renversé dans le money-time, grâce à un 14-0 qui laisse forcément des regrets à Memphis.

– Les Grizzlies n’arrivent décidément pas à battre le Thunder. Même sans Ja Morant, c’était l’occasion idéale pour Memphis de venir à bout de sa bête noire. Avec ce succès, Oklahoma City reste ainsi sur 16 victoires de suite, playoffs compris, face aux Grizzlies !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.