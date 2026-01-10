Cette fois, les Celtics assurent contre des Raptors affaiblis

Sans Scottie Barnes, la défense des Raptors est bien plus perméable alors que, sans Brandon Ingram, leur attaque est bien plus prévisible. Forcément une aubaine pour les Celtics, portés par un Sam Hauser brûlant à 3-points et un Jaylen Brown qui noircit la feuille de stats, pour vite prendre une dizaine de points d’avance, dans un quart-temps où – quasi – tout a fonctionné (37-30).

L’entrée de Jamal Shead fait du bien à l’attaque canadienne, aidant Toronto à se remettre dedans. Les balles perdues sont en hausse du côté de Boston et l’écart est rapidement effacé, malgré Payton Pritchard. Il faut ensuite attendre le coup de chaud d’Anfernee Simons, aidé par Jaylen Brown, pour lancer un 14-3 qui remet les C’s en contrôle. Même si RJ Barrett et Immanuel Quickley limitent comme ils le peuvent la casse (68-60).

Comme en première mi-temps, les Celtics redémarrent fort en sortie de vestiaire. De +3, ils passent ainsi à +20 en l’espace de sept minutes, derrière un Jaylen Brown aussi agressif qu’altruiste – même serré de près – et d’un Payton Pritchard insaisissable dès qu’il se met en mode attaque. Sauf que les coéquipiers de Brown font preuve de suffisance et laissent les Raptors leur infliger un 11-2 pour recoller quelque peu, grâce à leur banc (97-86).

Grâce à Ja’Kobe Walter, Toronto continue sur sa lancée et revient jusqu’à deux possessions. Poussant finalement Boston dans un « money time » accroché, au sein duquel le trio Jaylen Brown – Derrick White – Payton Pritchard se relaie, pour éteindre tout espoir de « comeback » des Canadiens. Pritchard, avec ses différents paniers à mi-distance, jouant le rôle du bourreau (125-117).

Payton Pritchard (27 points, 8 passes) et Jaylen Brown (25 points, 8 rebonds, 7 passes) se sont donc avérés décisifs pour les Celtics, qui se relancent après leur défaite contre Denver et engrangent un neuvième succès en onze matches. Alors que la série de trois victoires consécutives des Raptors touche, elle, à sa fin.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Boston séduit encore collectivement. Tout n’a pas été parfait, avec du déchet évitable ballon en main ou de la suffisance quand l’écart était conséquent, mais les Celtics ont livré une partie sérieuse et autoritaire devant leurs fans, après avoir déçu lors de leur dernière sortie. Derrière le duo Pritchard/Brown, qui a mis l’équipe sur de bons rails et lui a redonné de l’air quand les Raptors revenaient au score, les hommes de Joe Mazzulla se sont montrés efficaces à 3-points et dans la peinture, en plus de ne presque rien gâcher aux lancers-francs. De quoi bien préparer le « back-to-back », prévu contre San Antonio.

– RJ Barrett de retour à l’infirmerie ? Déjà privés de Scottie Barnes, Brandon Ingram et Jakob Poeltl, les Raptors ont aussi vu RJ Barrett les quitter en cours de rencontre. En voulant déborder Sam Hauser pour attaquer le cercle dans le quatrième quart-temps, le joueur de Toronto s’est blessé à la cheville et celle-ci a tourné, le contraignant à regagner les vestiaires un peu plus tôt que ses coéquipiers. Absent pendant un mois à cause de son genou entre novembre et décembre, il pourrait de nouveau s’arrêter plusieurs semaines.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.