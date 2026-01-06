Matchs
NBA
Matchs
NBA

Stats & Highlights | Toronto et Portland enchaînent

Publié le 6/01/2026 à 7:56 Twitter Facebook

NBA – Sur de bonnes dynamiques ces derniers jours, les Raptors et les Blazers n’ont pas fait de détail pour dominer respectivement les Hawks et le Jazz.

Scottie Barnes (Raptors) contre les HawksLes Raptors et les Blazers ont fait respecter la logique. Toronto et Portland n’ont eu aucune difficulté pour s’imposer. Les Raptors consolident leur quatrième place à l’Est après leur succès sans contestation face aux Hawks. L’équipe canadienne n’a pas été menée une seule seconde, pour finalement s’imposer 118-100, grâce notamment à une belle défense. Atlanta n’a shooté qu’à 39,3 %, malgré le bon 7/11 de Zaccharie Risacher (16 points, 4 rebonds, 4 passes). Mais le Français n’a pu rester qu’un peu plus de 22 minutes sur le parquet avant de prendre sa sixième faute. Kristaps Porzingis, de retour après avoir manqué le premier match entre les deux équipes samedi, est toujours un peu rouillé (9 points à 2/12 au tir, 1 seul rebond).

En face, les Raptors ont déroulé avec sept joueurs entre 11 et 19 points. Scottie Barnes a flirté avec le triple-double (18 points, 10 passes, 8 rebonds), alors que le rookie Collin Murray-Boyles s’est mis en avant (17 points, 7 rebonds, 7 passes, 3 interceptions, 2 contres) avant le retour prochain de Jakob Poeltl dans la raquette.

Portland a eu à peine plus de mal pour écarter le Jazz (137-117). Utah n’aura tenu que cinq minutes avant d’être surclassé par le duo Deni Avdija (33 points, 9 passes, 8 rebonds) et Shaedon Sharpe (29 points, 7 passes, 5 rebonds, 2 interceptions). Portland menait déjà 78-57 à la pause, avant d’assurer. Sidy Cissoko en a profité pour se mettre en avant avec 14 points en sortie de banc.

Detroit – New York
Boston – Chicago
Oklahoma City – Charlotte
Houston – Phoenix
Philadelphie – Denver
LA Clippers – Golden State

Toronto – Atlanta : 118-100

Toronto Raptors / 118 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Brandon Ingram 35 8/14 3/5 0/0 1 8 9 3 2 1 3 2 22 19 25
Scottie Barnes 37 8/16 0/3 2/2 2 6 8 10 3 0 3 0 7 18 25
Collin Murray-Boyles 31 8/10 0/1 1/2 2 5 7 7 3 3 0 2 24 17 33
RJ Barrett 31 7/17 2/8 1/5 0 6 6 4 1 2 4 0 21 17 11
Immanuel Quickley 31 5/11 3/7 3/4 2 1 3 1 0 0 1 0 8 16 12
Sandro Mamukelashvili 22 4/9 1/4 3/3 0 6 6 3 0 0 1 0 -1 12 15
Gradey Dick 18 4/4 2/2 1/1 0 3 3 0 2 2 1 0 2 11 15
Jamal Shead 17 2/3 1/2 0/0 0 2 2 5 4 2 0 0 10 5 13
Ja'Kobe Walter 12 1/5 0/4 1/2 0 1 1 0 1 0 0 1 -9 3 0
Ochai Agbaji 6 0/1 0/1 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 6 0 1
Total 47/90 12/37 12/19 7 39 46 34 16 10 13 5 118
Atlanta Hawks / 100 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Onyeka Okongwu 36 7/13 2/3 1/2 4 8 12 3 3 4 1 0 -4 17 28
Zaccharie Risacher 22 7/11 2/5 0/0 0 4 4 4 6 1 1 0 -10 16 20
Nickeil Alexander-Walker 34 4/14 2/6 4/4 0 5 5 4 1 0 3 0 -8 14 10
Jalen Johnson 37 5/15 0/4 3/4 3 11 14 7 0 1 6 1 -27 13 19
Dyson Daniels 39 4/13 0/2 3/4 1 5 6 3 4 0 2 0 -24 11 8
Luke Kennard 22 3/5 3/4 1/1 0 0 0 4 0 2 0 0 -1 10 14
Vit Krejci 27 3/6 2/5 2/2 0 2 2 2 4 3 1 0 -11 10 13
Kristaps Porzingis 20 2/12 1/5 4/4 0 1 1 1 2 0 0 0 0 9 1
Mouhamed Gueye 3 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 1 0 0 0 -5 0 2
Total 35/89 12/34 18/21 8 38 46 28 21 11 14 1 100

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET121
NYK90
BOS115
CHI101
TOR118
ATL100
HOU100
PHO97
OKC97
CHA124
PHI124
DEN125
LAC103
GSW102
POR137
UTH117

Portland – Utah : 137-117

Portland Trail Blazers / 137 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Deni Avdija 29 10/19 4/10 9/10 0 8 8 9 0 0 2 0 23 33 38
Shaedon Sharpe 27 11/19 5/8 2/2 2 3 5 7 3 2 1 0 23 29 34
Toumani Camara 35 5/12 2/8 3/3 2 2 4 3 2 1 3 0 8 15 13
Donovan Clingan 33 5/9 2/4 0/0 5 12 17 2 3 0 4 3 11 12 26
Kris Murray 27 3/8 0/4 4/4 2 1 3 2 0 3 0 0 25 10 13
Caleb Love 28 6/11 2/7 0/0 0 3 3 4 0 0 3 0 13 14 13
Sidy Cissoko 26 5/8 4/5 0/0 0 0 0 2 2 2 0 1 -4 14 16
Hansen Yang 2 1/1 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4
Rayan Rupert 19 2/5 0/2 0/0 2 0 2 1 4 0 0 0 -7 4 4
Robert Williams III 12 1/1 0/0 0/0 1 1 2 2 2 1 0 0 4 2 7
Duop Reath 2 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1
Total 49/93 19/48 20/21 14 31 45 32 16 9 13 4 137
Utah Jazz / 117 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Lauri Markkanen 32 8/17 3/5 3/3 1 3 4 4 3 3 5 1 -23 22 20
Jusuf Nurkic 31 9/12 2/3 1/1 7 5 12 5 4 2 1 0 -10 21 36
Keyonte George 33 5/12 1/2 4/4 0 4 4 4 3 1 4 0 -26 15 13
Brice Sensabaugh 23 3/11 2/4 0/0 3 2 5 4 0 1 3 0 -12 8 7
Svi Mykhailiuk 20 3/9 2/7 0/0 0 1 1 0 2 0 0 0 -13 8 3
Kyle Filipowski 20 5/8 1/4 2/3 0 5 5 2 0 1 0 0 -5 13 17
Isaiah Collier 30 3/4 0/0 4/6 0 3 3 9 2 1 0 0 -1 10 20
Cody Williams 20 4/9 0/2 0/0 1 1 2 1 1 1 0 0 3 8 7
Taylor Hendricks 18 3/4 1/1 0/0 2 3 5 1 3 1 1 0 -13 7 12
Walter Clayton Jr. 13 2/6 1/3 0/0 0 1 1 2 1 0 1 1 0 5 4
Total 45/92 13/31 14/17 14 28 42 32 19 11 15 2 117

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET121
NYK90
BOS115
CHI101
TOR118
ATL100
HOU100
PHO97
OKC97
CHA124
PHI124
DEN125
LAC103
GSW102
POR137
UTH117

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Loris Belin
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Portland Trail Blazers en 1 clic

Atlanta Hawks en 1 clic

Utah Jazz en 1 clic

Toronto Raptors en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes