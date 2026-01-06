Stats & Highlights | Toronto et Portland enchaînent

Les Raptors et les Blazers ont fait respecter la logique. Toronto et Portland n’ont eu aucune difficulté pour s’imposer. Les Raptors consolident leur quatrième place à l’Est après leur succès sans contestation face aux Hawks. L’équipe canadienne n’a pas été menée une seule seconde, pour finalement s’imposer 118-100, grâce notamment à une belle défense. Atlanta n’a shooté qu’à 39,3 %, malgré le bon 7/11 de Zaccharie Risacher (16 points, 4 rebonds, 4 passes). Mais le Français n’a pu rester qu’un peu plus de 22 minutes sur le parquet avant de prendre sa sixième faute. Kristaps Porzingis, de retour après avoir manqué le premier match entre les deux équipes samedi, est toujours un peu rouillé (9 points à 2/12 au tir, 1 seul rebond).

En face, les Raptors ont déroulé avec sept joueurs entre 11 et 19 points. Scottie Barnes a flirté avec le triple-double (18 points, 10 passes, 8 rebonds), alors que le rookie Collin Murray-Boyles s’est mis en avant (17 points, 7 rebonds, 7 passes, 3 interceptions, 2 contres) avant le retour prochain de Jakob Poeltl dans la raquette.

Portland a eu à peine plus de mal pour écarter le Jazz (137-117). Utah n’aura tenu que cinq minutes avant d’être surclassé par le duo Deni Avdija (33 points, 9 passes, 8 rebonds) et Shaedon Sharpe (29 points, 7 passes, 5 rebonds, 2 interceptions). Portland menait déjà 78-57 à la pause, avant d’assurer. Sidy Cissoko en a profité pour se mettre en avant avec 14 points en sortie de banc.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

