Joueurs de la semaine | Deni Avdija s’offre un premier trophée

La NBA distribue ses premiers trophées de « Players Of the Week » de l’année 2026 et ce sont Deni Avdija (Blazers) et Tyrese Maxey (Sixers) qui sont récompensés.
C’est d’ailleurs la toute première fois que Deni Avdija est nommé « Joueur de la semaine ». En quatre matches (trois victoires), il a compilé 26.8 points, 9.8 passes, 8.5 rebonds et 1.3 interception (à 45% au shoot, dont 38% à 3-points, et 75% aux lancers-francs), pour aider Portland à se maintenir dans le Top 10 de la conférence Ouest.
Et ainsi renforcer sa candidature pour le premier All-Star Game de sa carrière, dans la foulée de son 25e anniversaire (qu’il a fêté avec un « triple-double » contre les Spurs).
|Deni Avdija
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2020-21
|WAS
|54
|23:17
|41.7
|31.5
|64.4
|0.4
|4.4
|4.9
|1.2
|2.6
|0.6
|0.6
|0.3
|6.3
|2021-22
|WAS
|82
|24:12
|43.2
|31.7
|75.7
|0.6
|4.5
|5.2
|2.0
|2.3
|0.7
|1.1
|0.5
|8.4
|2022-23
|WAS
|76
|26:35
|43.7
|29.7
|73.9
|1.0
|5.4
|6.4
|2.8
|2.8
|0.9
|1.6
|0.4
|9.2
|2023-24
|WAS
|75
|30:06
|50.6
|37.4
|74.0
|1.1
|6.1
|7.2
|3.8
|2.5
|0.8
|2.1
|0.5
|14.7
|2024-25
|POR
|72
|30:01
|47.6
|36.5
|78.0
|1.5
|5.7
|7.3
|3.9
|2.4
|1.0
|2.7
|0.5
|16.9
|2025-26
|POR
|36
|35:20
|46.5
|36.2
|79.0
|1.1
|6.2
|7.3
|7.1
|3.0
|0.8
|3.9
|0.6
|25.7
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Quant à Tyrese Maxey, encore mieux placé pour (re)devenir All-Star, il a terminé la semaine invaincu (trois victoires en trois matches), accumulant 34.7 points, 8.7 passes, 6.7 rebonds, 1.7 interception et 1.3 contre de moyenne sur la période. Le tout, à 61% au shoot (dont 54% à 3-points) et 73% aux lancers-francs.
Outre ses cartons à Memphis et au Madison Square Garden, on retiendra surtout son « presque triple-double » à Dallas, la ville dont il est originaire.
|Tyrese Maxey
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2020-21
|PHI
|61
|15:20
|46.2
|30.1
|87.1
|0.2
|1.5
|1.7
|2.0
|1.3
|0.4
|0.7
|0.2
|8.0
|2021-22
|PHI
|75
|35:20
|48.5
|42.7
|86.6
|0.3
|2.9
|3.2
|4.3
|2.1
|0.7
|1.2
|0.4
|17.5
|2022-23
|PHI
|60
|33:36
|48.1
|43.4
|84.5
|0.4
|2.6
|2.9
|3.5
|2.2
|0.8
|1.3
|0.1
|20.3
|2023-24
|PHI
|70
|37:31
|45.0
|37.3
|86.8
|0.5
|3.2
|3.7
|6.2
|2.2
|1.0
|1.7
|0.5
|25.9
|2024-25
|PHI
|52
|37:42
|43.7
|33.7
|87.9
|0.3
|3.1
|3.3
|6.1
|2.2
|1.8
|2.4
|0.4
|26.3
|2025-26
|PHI
|31
|39:48
|47.5
|40.4
|88.1
|0.3
|4.4
|4.6
|7.1
|2.3
|1.8
|2.7
|0.9
|31.1
