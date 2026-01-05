Joueurs de la semaine | Deni Avdija s’offre un premier trophée

La NBA distribue ses premiers trophées de « Players Of the Week » de l’année 2026 et ce sont Deni Avdija (Blazers) et Tyrese Maxey (Sixers) qui sont récompensés.

C’est d’ailleurs la toute première fois que Deni Avdija est nommé « Joueur de la semaine ». En quatre matches (trois victoires), il a compilé 26.8 points, 9.8 passes, 8.5 rebonds et 1.3 interception (à 45% au shoot, dont 38% à 3-points, et 75% aux lancers-francs), pour aider Portland à se maintenir dans le Top 10 de la conférence Ouest.

Et ainsi renforcer sa candidature pour le premier All-Star Game de sa carrière, dans la foulée de son 25e anniversaire (qu’il a fêté avec un « triple-double » contre les Spurs).

Deni Avdija Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 WAS 54 23:17 41.7 31.5 64.4 0.4 4.4 4.9 1.2 2.6 0.6 0.6 0.3 6.3 2021-22 WAS 82 24:12 43.2 31.7 75.7 0.6 4.5 5.2 2.0 2.3 0.7 1.1 0.5 8.4 2022-23 WAS 76 26:35 43.7 29.7 73.9 1.0 5.4 6.4 2.8 2.8 0.9 1.6 0.4 9.2 2023-24 WAS 75 30:06 50.6 37.4 74.0 1.1 6.1 7.2 3.8 2.5 0.8 2.1 0.5 14.7 2024-25 POR 72 30:01 47.6 36.5 78.0 1.5 5.7 7.3 3.9 2.4 1.0 2.7 0.5 16.9 2025-26 POR 36 35:20 46.5 36.2 79.0 1.1 6.2 7.3 7.1 3.0 0.8 3.9 0.6 25.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Quant à Tyrese Maxey, encore mieux placé pour (re)devenir All-Star, il a terminé la semaine invaincu (trois victoires en trois matches), accumulant 34.7 points, 8.7 passes, 6.7 rebonds, 1.7 interception et 1.3 contre de moyenne sur la période. Le tout, à 61% au shoot (dont 54% à 3-points) et 73% aux lancers-francs.

Outre ses cartons à Memphis et au Madison Square Garden, on retiendra surtout son « presque triple-double » à Dallas, la ville dont il est originaire.

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHI 61 15:20 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHI 75 35:20 48.5 42.7 86.6 0.3 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHI 60 33:36 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHI 70 37:31 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 2024-25 PHI 52 37:42 43.7 33.7 87.9 0.3 3.1 3.3 6.1 2.2 1.8 2.4 0.4 26.3 2025-26 PHI 31 39:48 47.5 40.4 88.1 0.3 4.4 4.6 7.1 2.3 1.8 2.7 0.9 31.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.