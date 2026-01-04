Le plus beau des anniversaires pour Deni Avdija

Soirée de retrouvailles à San Antonio pour Tiago Splitter et Sidy Cissoko, tous les deux passés par les Spurs, et si tout s’est très bien passé, ils peuvent remercier Donovan Clingan, auteur de son meilleur match en carrière, mais aussi Deni Avdija. Le soir de ses 25 ans, l’ailier israélien confirme qu’il est dans une forme étincelante avec un beau triple-double : 29 points, 11 rebonds et 10 passes. La veille, il avait compilé 34 points, 11 passes et 7 rebonds face aux Pelicans.

Résultat : deux victoires de suite, et les Blazers continuent de s’accrocher à leurs rêves de « play-in » malgré l’absence de six joueurs, dont tous les meneurs de jeu. « On fait absolument tout ce qui est en notre pouvoir, avec notre volonté, pour continuer à se battre et jouer selon notre identité, c’est à dire faire circuler le ballon » explique l’ailier de Portland. « On a des joueurs blessés, des déplacements, des gars qui ne se sentent pas bien, des maladies, tout ça… mais on s’en fiche. On n’a aucune excuse. »

Le plaisir de jouer ensemble

Alors que le groupe aurait pu sombrer après l’inculpation de Chauncey Billups, Tiago Splitter a créé une équipe qui lui ressemble : « Ce groupe montre du caractère et c’est tout ce que je peux lui demander ». Et que pense-t-il de la performance de Deni Avdija ? « Deni a été exceptionnel avec 10 passes décisives et seulement deux balles perdues, ce qui représente une nouvelle étape dans son développement » répond le coach de Portland.

Aidé par l’adresse extérieure de Clingan, mais aussi Toumani Camara, l’Israélien a puni la défense des Spurs par ses décalages, et le partage de la balle et la solidarité dont fait preuve le groupe l’enthousiasment.

« J’adore vraiment jouer avec cette équipe. Ça fait environ six ans que je suis en NBA et cette équipe, cette camaraderie, ces joueurs… c’est juste un plaisir de jouer avec eux » insiste-t-il. « Ils se battent, ils défendent, on est vraiment une équipe incroyable. J’ai l’impression que notre avenir est très prometteur. Des matchs comme celui-là, où tout le monde est fatigué, où c’est dur, physique, et qu’on en sort avec la victoire, c’est énorme. Vraiment énorme. »

Deni Avdija Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 WAS 54 23:17 41.7 31.5 64.4 0.4 4.4 4.9 1.2 2.6 0.6 0.6 0.3 6.3 2021-22 WAS 82 24:12 43.2 31.7 75.7 0.6 4.5 5.2 2.0 2.3 0.7 1.1 0.5 8.4 2022-23 WAS 76 26:35 43.7 29.7 73.9 1.0 5.4 6.4 2.8 2.8 0.9 1.6 0.4 9.2 2023-24 WAS 75 30:06 50.6 37.4 74.0 1.1 6.1 7.2 3.8 2.5 0.8 2.1 0.5 14.7 2024-25 POR 72 30:01 47.6 36.5 78.0 1.5 5.7 7.3 3.9 2.4 1.0 2.7 0.5 16.9 2025-26 POR 35 35:15 46.8 35.9 79.2 1.0 6.1 7.2 7.0 3.0 0.8 3.9 0.6 25.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.