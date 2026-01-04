Deni Avdija en triple-double, les Blazers enchaînent à San Antonio

Pour la deuxième partie de ce back-to-back sans Victor Wembanyama, les Spurs recevaient les Blazers pour tenter d’enchaîner une troisième victoire consécutive. Servi par Deni Avdija (29 points, 11 rebonds, 10 passes), Donovan Clingan (24 points, 12 rebonds) ouvre le score et le pivot a la main chaude sur ce début de match. Le sophomore inscrit les 11 premiers points de son équipe dont trois tirs primés (11-4). Il est suivi par le duo de francophones Sidy Cissoko (7 points, 6 rebonds) – Toumani Camara et Portland prend rapidement dix longueurs d’avance (20-10).

Caleb Love boucle ce premier acte avec un nouveau tir de loin, un secteur où la franchise de l’Oregon a brillé sur les douze premières minutes de la partie avec un 6/12 derrière l’arc. Après s’être illustrés à 3-points, les Blazers attaquent le cercle et les Spurs n’arrivent pas à contenir les offensives des visiteurs durant la première moitié de ce deuxième acte.

Sauf que l’attaque des hommes de Tiago Splitter s’enraye et ils connaissent un trou d’air où, pendant quatre minutes, ils n’inscrivent pas le moindre point dans le jeu, à l’image d’un Sidy Cissoko qui se manque à 3-points puis qui est contré par Dylan Harper. Les Texans en profitent alors pour passer un 15-1 pour revenir à un point (46-45). Toutefois, les Blazers mènent toujours au moment de rejoindre les vestiaires (55-51).

Une vaine remontée pour San Antonio

Pour débuter la deuxième mi-temps, Luke Kornet (23 points, 8 rebonds, 5 contres) se montre avec cinq points de suite dont un 2+1 pour donner le premier avantage de la partie à San Antonio (56-55). Pendant tout ce troisième quart-temps, les deux équipes s’échangent les coups, l’occasion pour Julian Champagnie (20 points, 8/14 au tir, 4/9 de loin) de poursuivre son chantier entamé en première mi-temps avec son quatrième tir de loin de la soirée. De son côté, Sidy Cissoko retrouve un peu d’adresse derrière l’arc et les Blazers mènent 87-80 avant le début du dernier acte.

Un quatrième quart-temps qui s’ouvre par un bon passage de Caleb Love. Il réussit un tir primé puis il trouve Rayan Rupert (5 points, 2 rebonds) qui décoche une flèche à longue distance (93-80). Cependant, les Spurs ne rendent pas les armes et peuvent compter sur un De’Aaron Fox discret jusqu’ici pour revenir à une possession (104-101).

À deux minutes du terme, Stephon Castle réussit un 2+1 et provoque une faute de Donovan Clingan, la sixième de la soirée pour l’intérieur qui est donc exclu (111-108).

Avec 90 secondes à jouer, le sophomore des Spurs intercepte un ballon, monte au dunk sur la contre-attaque et ramène San Antonio à une longueur. Cependant, Deni Avdija lui répond avec un tir primé et scelle définitivement le sort de ce match. Portland s’impose ainsi 115-110 et enchaîne un quatrième succès en cinq matchs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les deux tours. L’absence de Victor Wembanyama a laissé place à un duel intéressant entre Donovan Clingan et Luke Kornet. Le pivot des Blazers a été le premier à se montrer avec onze points en moins de trois minutes tandis que l’intérieur des Spurs a attendu la deuxième période pour sortir de sa boîte. Au début de la seconde période, il donne le premier avantage de la partie à San Antonio puis, dans le dernier acte, il conclut un alley-oop envoyé par Stephon Castle. Donovan Clingan finit avec 24 points et 12 rebonds. De son côté, Luke Kornet boucle cette partie avec 23 points, 8 rebonds, mais aussi 5 contres.

– Le réveil tardif de De’Aaron Fox. Si les Spurs ont pu revenir dans la partie grâce au duo Luke Kornet – Julian Champagnie, c’est De’Aaron Fox qui a tenté de prendre les choses en main dans le dernier acte. Le meneur des Spurs a inscrit 10 de ses 19 points dans le quatrième quart-temps, mais il a manqué un tir en fin de rencontre qui aurait pu donner l’avantage à San Antonio et un second dans les derniers instants qui aurait pu permettre aux Texans de revenir à une possession.

– Deni Avdija voit triple. Pour porter les Blazers, Deni Avdija a été sur tous les fronts. Pour commencer la partie, il se montre à la passe avec cette première “assist” envoyée à Donovan Clingan pour ouvrir le score tandis qu’en fin de rencontre, c’est avec un tir à 3-points qu’il scelle la victoire de Portland. L’ailier réalise ainsi son troisième triple-double de la saison avec 29 points, 11 rebonds et 10 passes décisives.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.