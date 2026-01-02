Tyrese Maxey comme chez lui à Dallas

À la deuxième place des votes pour le All-Star Game dans la conférence Est, Tyrese Maxey a franchi un cap en termes de popularité, mais aussi au niveau du jeu. Ancien Most Improved Player, le meneur des Sixers progresse encore, et cette nuit, il a profité de son passage annuel chez lui, à Dallas, pour en mettre plein la vue avec 34 points, 10 passes et 8 rebonds, mais aussi 2 interceptions et 2 contres. Le tout à 14 sur 24 aux tirs.

« C’est un All-Star et il ajoute constamment des choses à son jeu et il sait maintenant comment marquer 30 points » analyse Jason Kidd. « Il utilise très bien ses coéquipiers et il joue à un niveau exceptionnel en ce moment. »

À ses basques, Max Christie a souffert toute la soirée, même s’il a sans doute été le meilleur joueur des Mavericks.

« Il est évidemment très rapide, mais il est aussi très talentueux », témoigne l’ancien Laker. « Il peut s’arrêter net, tirer et marquer à tous les niveaux. C’est vraiment un joueur très difficile à défendre. Il faut cinq joueurs pour le ralentir, pas un seul. Il est toujours compliqué à contenir, et c’est tout à son mérite. C’est un grand joueur. »

De mieux en mieux en défense

Devenu la première option des Sixers en attaque, Tyrese Maxey casse le premier rideau défensif, et ensuite, il n’a que l’embarras du choix entre la puissance intérieure d’un Joel Embiid, les coupes de VJ Edgecombe ou les shoots lointains de Paul George et Quentin Grimes.

« Quand vous avez un joueur aussi dynamique, vous devez forcément concéder quelque chose. Grimes et ses coéquipiers en profitent » insiste Jason Kidd. « On voit que Maxey, avec sa vitesse et sa progression, peut marquer. Vous vous concentrez sur lui, et il vous punit en trouvant les shooteurs. »

Mais Tyrese Maxey, c’est aussi de l’activité en défense, et les Sixers peuvent ainsi enchaîner les »stops » comme dans le dernier quart-temps. « Tyrese et VJ sont extrêmement rapides, et on travaille sur certaines choses pour qu’ils puissent provoquer des pertes de balle, et c’est énorme pour nous » explique Nick Nurse. « Même Quentin possède cette explosivité pour couper les lignes de passe. Une ou deux actions comme ça par match, ça te donne des paniers faciles de l’autre côté. On essaie d’être agressifs contre les joueurs qui font beaucoup de rotations ou de spins. Vous nous voyez les suivre… Parfois, on se fait un peu punir parce qu’on est trop agressifs, mais dans l’ensemble, on a provoqué des ballons perdus, et ça s’est transformé en points faciles. »

Dans le vestiaire, Tyrese Maxey n’a pas évoqué sa performance en particulier, mais plutôt celle des Sixers, plutôt sur une bonne dynamique. « Lentement… Lentement…” » répète-t-il lorsqu’on lui demande si Philly est sur la bonne voie. « Mais il faut continuer à jouer comme il faut, continuer à jouer ensemble… On avait perdu les deux premiers matches du ‘road trip’. Ça faisait trois défaites de suite. C’était la première fois de la saison que ça nous arrivait, et notre objectif, c’est d’éviter ça. Donc on devait réagir et se rattraper. »

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHI 61 15:20 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHI 75 35:20 48.5 42.7 86.6 0.3 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHI 60 33:36 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHI 70 37:31 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 2024-25 PHI 52 37:42 43.7 33.7 87.9 0.3 3.1 3.3 6.1 2.2 1.8 2.4 0.4 26.3 2025-26 PHI 29 39:50 46.6 39.6 88.8 0.3 4.1 4.3 7.1 2.4 1.8 2.6 0.8 30.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.