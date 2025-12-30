All-Star Game : Tyrese Maxey savoure sa cote chez les fans

Avec 1 072 449 voix récoltées lors du premier retour des votes pour le All-Star Game, Tyrese Maxey se classe à la deuxième place de l’Est, derrière Giannis Antetokounmpo mais devant Jalen Brunson.

« J’apprécie », glisse le meneur des Sixers, conscient que cette popularité récompense aussi le bilan (16-14) de Philadelphie. « J’espère que ça montre aussi la façon dont on a commencé la saison en gagnant des matchs… On va dans la bonne direction, même si on traverse un petit passage à vide », ajoute-t-il sur les trois défaites en cours.

Ce mauvais passage commence justement à peser. Actuellement à la 7e place de l’Est (16-14), Philadelphie glisse petit à petit, après son 4-0 initial. Et avec un duo Embiid/George toujours au ralenti, Tyrese Maxey est devenu le moteur du club, alors qu’il est le troisième meilleur scoreur de la NBA à 30.7 points de moyenne !

« L’écart, la vraie différence, c’est l’impact sur ton équipe »

Mais le principal intéressé ne veut pas être réduit à une machine à points. « Mon talent s’est déjà affiché en NBA, et il continue de grandir. Mais l’important est de gagner des matchs. L’écart, la vraie différence, c’est l’impact sur ton équipe », insiste-t-il. « Je veux avoir ce genre d’impact, être connu pour faire gagner mon équipe. »

Pour rappel, les fans comptent pour 50% du vote pour les titulaires, les joueurs et les journalistes pour 25% chacun, et la sélection se fait sans distinction de poste. Le All-Star Game, prévu le 15 février à l’Intuit Dome d’Inglewood, se jouera sous forme de mini-tournoi, avec deux équipes américaines et une « Team World ».

« Ce serait cool d’être titulaire », conclut Tyrese Maxey, qui a déjà vu Joel Embiid être titulaire en 2023.

Et il espère d’ailleurs encourager ses jeunes coéquipiers VJ Edgecombe et Jared McCain lors du Rising Stars Challenge, le 13 février. De quoi confirmer le passage de relais aux Sixers ?

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHI 61 15:20 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHI 75 35:20 48.5 42.7 86.6 0.3 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHI 60 33:36 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHI 70 37:31 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 2024-25 PHI 52 37:42 43.7 33.7 87.9 0.3 3.1 3.3 6.1 2.2 1.8 2.4 0.4 26.3 2025-26 PHI 28 39:41 46.1 39.1 89.0 0.3 4.1 4.4 6.9 2.4 1.8 2.7 0.9 30.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.