All-Star Game 2026 : Luka Doncic et Giannis Antetokounmpo en tête des votes

La NBA a dévoilé le premier pointage des votes pour le All-Star Game 2026, et la domination “internationale” se confirme avec Luka Doncic et Giannis Antetokounmpo en tête respectivement des conférences Ouest et Est.

L’arrière des Lakers est même numéro 1, toutes conférences confondues, avec 1 249 518 voix. Il est suivi à l’Ouest par Nikola Jokic (1 128 962), Stephen Curry (1 031 455), Shai Gilgeous-Alexander (878 621) et Victor Wembanyama (769 362). LeBron James n’est que 9e des votes, derrière Kevin Durant. Les deux légendes ont, pour l’instant, moins de voix que Deni Avdija.

À l’Est, derrière Giannis Antetokounmpo (1 192 296), on retrouve Tyrese Maxey (1 072 449), Jalen Brunson (1 040 601), Cade Cunningham (1 000 171) et Donovan Mitchell (851 155). Derrière ce quintet, Jalen Johnson décroche une belle 8e place.

Les votes des fans comptent pour 50 % dans la désignation des cinq titulaires de chaque conférence pour le All-Star Game 2026. Les joueurs NBA actuels et un panel de médias représentent chacun 25 % des voix.

Cette année, les All-Stars sont sélectionnés sans distinction de poste, et dans la nouvelle formule du All-Star Game, deux équipes de joueurs américains et une équipe de joueurs internationaux (Team World) s’affronteront dans un tournoi composé de quatre matchs de 12 minutes.