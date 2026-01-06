La poussée finale des Warriors ne suffit pas face aux Clippers

Jimmy Butler a eu le tir de la gagne pour les Warriors mais, face aux longs bras de Nicolas Batum et Kawhi Leonard, le tir de l’ailier n’a même pas touché le cercle, et ses coéquipiers n’ont pas pu récupérer la balle.

Ce sont donc bien les Clippers qui s’imposent (103-102) malgré cette grosse frayeur dans les dernières minutes…

Un résultat finalement logique car même sans James Harden, touché à l’épaule, la troupe de Tyronn Lue a dominé la grande majorité du duel. Comme à son habitude, Kawhi Leonard va chercher ses positions et Kobe Sanders le soutient bien. L’agressivité défensive des Warriors génère des pertes de balle, mais laisse aussi des ouvertures.

Surtout, Golden State souffre pour tenir le rythme offensif de ses adversaires. Secoué, Stephen Curry est maladroit et en attendant que Jimmy Butler s’active, il n’y a guère que Gary Payton II pour apporter quelques points.

Steve Kerr furieux, Stephen Curry sort pour six fautes

Dans ce match âpre, les Warriors n’inscrivent même que 13 points dans le troisième quart-temps et se retrouvent relégués à -14 (76-62) à l’approche du dernier quart-temps. Grâce à l’aide de Gary Payton II et Gui Santos, les visiteurs se relancent dans le quatrième quart-temps et obtiennent le « momentum » !

Sauf que les arbitres ne valident pas un panier extraordinaire de Stephen Curry après une faute de John Collins, estimant que le contact avait eu lieu trop en amont du tir, puis ratent un goaltending du même John Collins sur Gary Payton II. De quoi faire péter les plombs à Steve Kerr, qui doit être retenu par Terry Stotts, et se fait expulser.

La chance des Warriors est-elle passée ? Pas vraiment, car les Clippers se crispent et Stephen Curry retrouve de l’adresse au meilleur des moments. Ses deux 3-points à l’entrée de la dernière minute placent les Warriors en position idéale pour le hold-up… sauf qu’il récolte sa sixième faute de la soirée et doit rejoindre le banc.

Sans leur première arme offensive, c’est donc Jimmy Butler qui doit valider le braquage. Et c’est finalement raté.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Des Warriors dans le dur pendant 40 minutes. Certes, ils ont failli arracher le match mais Stephen Curry et ses coéquipiers ont largement souffert avant ça. Surtout en attaque, à 38% au tir dont 24% de loin…

– Le gros match de Kobe Sanders. En l’absence de James Harden, le rookie a intégré le cinq majeur et il a été extrêmement précieux pour seconder Kawhi Leonard avec ses 20 points, son nouveau record en NBA.

– Steve Kerr pète les plombs. Un panier fou de Stephen Curry non validé par les arbitres, un contre illégal de John Collins au contraire validé… En deux actions, les arbitres ont fait basculer Steve Kerr, dans un match déjà dur et âpre, que le « Chef » n’a pas fini, sorti pour six fautes, après s’être pourtant beaucoup plaint de la défense rugueuse de ses adversaires. Steve Kerr a lui totalement pété les plombs, au point de devoir être retenu par Gary Payton II et Terry Stotts. Ce dernier a même pris sa place face à la presse, « pour lui éviter une amende ».

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.