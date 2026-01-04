Stats & Highlights | Les Hawks déplumés par RJ Barrett et les Raptors

Encore privés de Trae Young, les Hawks n’ont pas réussi à tenir le rythme des Raptors, portés par un RJ Barrett qui bat son record de la saison.
Cette fois, on ne peut pas dire que c’est la faute de Trae Young. Le meneur n’était pas en tenue, et la défense des Hawks a tout de même pris l’eau face aux 29 points de RJ Barrett et de Brandon Ingram. Zaccharie Risacher (8 points, 7 rebonds en 30 minutes sur le parquet) a de son côté été assez maladroit (3/11 au tir dont 0/3 de loin).
Même si les Hornets restent une équipe du bas de tableau de l’Est, il y a du talent à Charlotte, qui étouffe Chicago pour mettre fin à une série de trois victoires de suite. Blessés, Moussa Diabaté et Tidjane Salaün n’ont toutefois pas joué, alors que l’équipe de Charles Lee est étonnamment efficace (5-2) le deuxième soir des back-to-backs…
Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.
