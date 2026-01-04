Matchs
Stats & Highlights | Les Hawks déplumés par RJ Barrett et les Raptors

Encore privés de Trae Young, les Hawks n’ont pas réussi à tenir le rythme des Raptors, portés par un RJ Barrett qui bat son record de la saison.

RJ Barrett et les RaptorsCette fois, on ne peut pas dire que c’est la faute de Trae Young. Le meneur n’était pas en tenue, et la défense des Hawks a tout de même pris l’eau face aux 29 points de RJ Barrett et de Brandon Ingram. Zaccharie Risacher (8 points, 7 rebonds en 30 minutes sur le parquet) a de son côté été assez maladroit (3/11 au tir dont 0/3 de loin).

Même si les Hornets restent une équipe du bas de tableau de l’Est, il y a du talent à Charlotte, qui étouffe Chicago pour mettre fin à une série de trois victoires de suite. Blessés, Moussa Diabaté et Tidjane Salaün n’ont toutefois pas joué, alors que l’équipe de Charles Lee est étonnamment efficace (5-2) le deuxième soir des back-to-backs…

Toronto – Atlanta : 134-117

Toronto Raptors / 134 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Brandon Ingram 34 11/15 1/2 6/6 1 8 9 1 2 2 3 2 29 36
RJ Barrett 30 11/19 4/8 3/4 1 3 4 1 2 1 3 0 29 23
Scottie Barnes 32 8/14 0/0 4/5 0 7 7 4 1 3 2 2 20 27
Immanuel Quickley 33 5/13 2/8 3/3 0 2 2 7 3 1 1 0 15 16
Collin Murray-Boyles 26 3/5 0/0 0/0 1 2 3 2 3 0 1 1 6 9
Sandro Mamukelashvili 32 5/10 1/5 2/2 4 8 12 8 1 1 0 3 13 32
Jamal Shead 14 3/7 2/5 2/2 0 1 1 4 1 0 3 0 10 8
Gradey Dick 15 2/5 1/2 2/2 2 4 6 0 2 1 1 0 7 10
Ja'Kobe Walter 17 1/2 1/1 2/2 0 2 2 1 4 0 0 0 5 7
Ochai Agbaji 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
Mo Bamba 2 0/2 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Alijah Martin 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 49/92 12/31 24/26 10 38 48 28 20 10 14 8 134
Atlanta Hawks / 117 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Nickeil Alexander-Walker 36 10/19 6/11 5/5 0 4 4 3 1 2 6 0 31 25
Jalen Johnson 37 10/21 4/9 6/9 2 5 7 9 1 0 4 0 30 28
Dyson Daniels 34 9/13 0/1 2/2 1 4 5 12 3 2 1 2 20 36
Zaccharie Risacher 30 3/11 0/3 2/2 1 6 7 0 3 0 1 1 8 7
Onyeka Okongwu 30 2/9 0/3 0/0 0 3 3 4 3 1 2 1 4 4
Vit Krejci 23 4/6 4/4 1/1 0 2 2 2 5 2 1 0 13 16
Keaton Wallace 19 4/9 3/7 0/0 0 3 3 1 1 1 0 0 11 11
Mouhamed Gueye 21 0/2 0/0 0/0 2 2 4 1 0 2 0 0 0 5
Caleb Houstan 2 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Asa Newell 8 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1
Total 42/91 17/39 16/19 7 29 36 32 19 10 15 4 117

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Chicago – Charlotte : 99-112

Chicago Bulls / 99 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Nikola Vucevic 34 11/15 3/4 3/4 0 7 7 8 2 0 2 1 28 37
Matas Buzelis 34 6/16 2/8 3/6 3 5 8 3 1 0 3 0 17 12
Tre Jones 28 4/10 0/1 2/2 0 2 2 8 1 1 1 0 10 14
Jalen Smith 15 4/5 1/2 0/0 2 3 5 1 0 0 1 3 9 16
Isaac Okoro 27 1/5 0/4 0/0 0 2 2 1 3 1 1 0 2 1
Ayo Dosunmu 28 7/12 2/5 0/0 0 4 4 4 1 1 2 0 16 18
Kevin Huerter 31 3/11 1/7 2/2 0 11 11 7 1 1 0 1 9 21
Dalen Terry 13 2/3 1/2 0/0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 4
Julian Phillips 15 1/3 1/3 0/0 1 0 1 0 2 4 1 0 3 5
Patrick Williams 15 0/7 0/5 0/0 0 3 3 0 2 1 0 0 0 -3
Total 39/87 11/41 10/14 6 37 43 32 16 9 11 5 99
Charlotte Hornets / 112 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Miles Bridges 35 11/18 3/7 1/1 0 14 14 1 1 0 1 0 26 33
Brandon Miller 36 8/19 4/10 2/2 3 3 6 4 2 1 0 1 22 23
Kon Knueppel 33 4/14 2/6 8/9 3 2 5 1 2 0 2 1 18 12
LaMelo Ball 26 7/15 3/8 0/0 0 6 6 7 1 3 1 0 17 24
PJ Hall 22 4/7 1/1 1/2 4 2 6 0 2 0 3 2 10 11
Collin Sexton 20 3/7 0/1 7/9 1 1 2 3 1 2 2 0 13 12
Josh Green 25 1/3 1/3 0/0 1 2 3 3 1 1 0 0 3 8
Sion James 30 1/5 1/4 0/0 1 6 7 3 2 0 2 0 3 7
Liam McNeeley 13 0/3 0/1 0/0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 1
Total 39/91 15/41 19/23 13 39 52 23 12 7 11 4 112

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

