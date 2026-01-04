Stats & Highlights | Les Hawks déplumés par RJ Barrett et les Raptors

Cette fois, on ne peut pas dire que c’est la faute de Trae Young. Le meneur n’était pas en tenue, et la défense des Hawks a tout de même pris l’eau face aux 29 points de RJ Barrett et de Brandon Ingram. Zaccharie Risacher (8 points, 7 rebonds en 30 minutes sur le parquet) a de son côté été assez maladroit (3/11 au tir dont 0/3 de loin).

Même si les Hornets restent une équipe du bas de tableau de l’Est, il y a du talent à Charlotte, qui étouffe Chicago pour mettre fin à une série de trois victoires de suite. Blessés, Moussa Diabaté et Tidjane Salaün n’ont toutefois pas joué, alors que l’équipe de Charles Lee est étonnamment efficace (5-2) le deuxième soir des back-to-backs…

Toronto – Atlanta : 134-117

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIA 115 MIN 125 NYK 119 PHI 130 TOR 134 ATL 117 CHI 99 CHA 112 SAS 110 POR 115 DAL 110 HOU 104 GSW 123 UTH 114 LAC 115 BOS 146

Chicago – Charlotte : 99-112

