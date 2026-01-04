Matchs
NBA
Matchs
NBA

Les Knicks encore giflés par les Sixers à domicile

Publié le 4/01/2026 à 6:27 Twitter Facebook

Malmenés par les Hawks la veille, les hommes de Mike Brown ont cette fois pris le bouillon face à une formation de Philadelphie qui a parfaitement joué son coup, portée par un Tyrese Maxey encore exceptionnel (119-130).

Joel Embiid et Jalen BrunsonCoup de froid sur le Madison Square Garden ! Les Knicks en sont désormais à trois revers de suite dont deux belles doudounes reçues à domicile en l’espace de 24 heures, face aux Hawks vendredi soir (99-111 après avoir compté jusqu’à 26 points de retard) et cette nuit contre les Sixers. On pouvait penser que les retours de Karl-Anthony Towns et Mitchell Robinson allaient redonner un coup de boost aux hommes de Mike Brown. Il n’en a rien été !

Philadelphie a maintenu le pied sur l’accélérateur pour compter jusqu’à 19 points d’avance et a bien su gérer sa fin de match pour l’emporter sans trembler, 130-119. Derrière un trio Edgecombe-George-Embiid qui l’aura soutenu tout au long de la rencontre, Tyrese Maxey a encore impressionné avec ses 36 points, 8 rebonds, 4 passes décisives… et 2 contres.

Comme la veille, c’est dans le deuxième quart-temps que New York a sombré, incapable de stopper un VJ Edgecombe bouillant, auteur de 18 points dès ses 15 premières minutes sur le parquet, à 4/5 à 3-points (41-49).

Tyrese Maxey a pris le relais peu avant la pause en enchaînant lui aussi les paniers avec 10 points dont deux flèches de loin en moins de trois minutes afin de créer le premier écart du match (50-63). Plus adroits que la veille, les New-Yorkais ont gardé la tête hors de l’eau grâce aux 3-points de la paire Brunson-Anunoby avant la mi-temps (58-66). Mais Philly a confirmé la tendance dès le retour des vestiaires.

Paul George a donné le ton avec deux flèches à 3-points et Tyrese Maxey a surenchéri en claquant trois tirs derrière l’arc, de quoi reléguer les Knicks à bonne distance (74-90).

Joel Embiid a apporté sa pierre à l’édifice, au scoring et à la passe, et a su accompagner les siens jusqu’au bout malgré une petite frayeur à la cheville. Car contrairement au comeback de la veille, New York n’a pas réussi à déborder Philly dans un dernier acte bien maîtrisé par les hommes de Nick Nurse, du 3-points de Jared McCain aux 8 points de Joel Embiid sans oublier les accélérations des deux fusées Tyrese Maxey et VJ Edgecombe pour assurer aux Sixers un troisième succès de suite, le dixième de la saison à l’extérieur.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Tyrese Maxey donne (encore) une leçon à Jalen Brunson. Trop rapide, trop adroit, trop imprévisible… Tyrese Maxey a donné le tournis à la défense des Knicks et s’offre à l’arrivée une nouvelle “masterclass”, à 14/22 au tir dont 6/9 à 3-points. C’est aussi la deuxième fois qu’il affronte le new-yorkais Jalen Brunson sur ses terres, et la deuxième fois qu’il domine les débats, avec la victoire au bout.

L’éclair de VJ Edgecombe. On dirait le jumeau de Tyrese Maxey par son explosivité et sa production sur un terrain. Il a rapidement pris chaud cette nuit avec de l’adresse extérieure pour alimenter ces 26 points, mais s’il ne fallait retenir qu’une action, ce serait son contre sur la tentative à 3-points de Mikal Bridges dans le corner suivi d’un énorme dunk sur la contre-attaque afin de climatiser pour de bon le MSG dans le dernier acte.

Joel Embiid finit le match avec le sourire. L’impression de le voir marcher sur des œufs et risquer gros à chaque action. Mais le menhir camerounais tient plutôt bien le coup, comme ça a encore été le cas cette nuit. Encore un match propre à mettre à son actif, à 26 points, 10 rebonds, 5 passes décisives, pour une rencontre terminée avec le sourire après avoir réussi son premier dunk de la saison.

New York Knicks / 119 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Jalen Brunson 35 10/21 2/4 9/12 0 4 4 4 1 0 4 0 31 21
Karl-Anthony Towns 34 6/16 0/5 11/12 4 10 14 2 2 2 2 0 23 28
OG Anunoby 37 6/11 3/5 4/4 4 2 6 6 3 1 4 1 19 24
Mikal Bridges 37 5/14 2/8 0/0 2 3 5 6 1 2 1 1 12 16
Mitchell Robinson 19 1/2 0/0 0/1 3 2 5 2 5 2 1 0 2 8
Miles McBride 31 6/9 5/7 3/3 0 5 5 2 4 2 2 0 20 24
Tyler Kolek 13 2/7 2/5 0/0 0 2 2 1 1 0 0 0 6 4
Jordan Clarkson 19 1/4 1/3 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0
Kevin McCullar Jr. 5 1/3 1/2 0/0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 1
Mohamed Diawara 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ariel Hukporti 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guerschon Yabusele 4 0/2 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 -1
Total 38/89 16/40 27/32 14 30 44 23 18 9 16 2 119
Philadelphia 76ers / 130 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Tyrese Maxey 38 14/22 6/9 2/4 0 8 8 4 1 1 4 2 36 37
Joel Embiid 33 9/15 0/1 8/12 2 8 10 5 4 0 3 0 26 28
VJ Edgecombe 41 10/16 4/9 2/2 1 1 2 4 2 2 2 2 26 28
Paul George 35 5/11 3/5 2/3 2 6 8 6 5 0 1 2 15 23
Dominick Barlow 14 2/2 0/0 1/2 1 1 2 0 4 0 2 1 5 5
Quentin Grimes 34 4/10 2/7 0/0 1 5 6 5 2 3 1 2 10 19
Jared McCain 18 2/7 2/5 0/0 0 2 2 1 1 0 0 1 6 5
Jabari Walker 9 2/4 0/0 0/0 1 2 3 0 1 0 0 0 4 5
Adem Bona 18 1/3 0/0 0/0 1 5 6 0 3 1 0 0 2 7
Total 49/90 17/36 15/23 9 38 47 25 23 7 13 10 130

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIA115
MIN125
NYK119
PHI130
TOR134
ATL117
CHI99
CHA112
SAS110
POR115
DAL110
HOU104
GSW119
UTH108
LAC99
BOS113

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

New York Knicks en 1 clic

Philadelphia 76ers en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes