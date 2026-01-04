Les Knicks encore giflés par les Sixers à domicile

Coup de froid sur le Madison Square Garden ! Les Knicks en sont désormais à trois revers de suite dont deux belles doudounes reçues à domicile en l’espace de 24 heures, face aux Hawks vendredi soir (99-111 après avoir compté jusqu’à 26 points de retard) et cette nuit contre les Sixers. On pouvait penser que les retours de Karl-Anthony Towns et Mitchell Robinson allaient redonner un coup de boost aux hommes de Mike Brown. Il n’en a rien été !

Philadelphie a maintenu le pied sur l’accélérateur pour compter jusqu’à 19 points d’avance et a bien su gérer sa fin de match pour l’emporter sans trembler, 130-119. Derrière un trio Edgecombe-George-Embiid qui l’aura soutenu tout au long de la rencontre, Tyrese Maxey a encore impressionné avec ses 36 points, 8 rebonds, 4 passes décisives… et 2 contres.

Comme la veille, c’est dans le deuxième quart-temps que New York a sombré, incapable de stopper un VJ Edgecombe bouillant, auteur de 18 points dès ses 15 premières minutes sur le parquet, à 4/5 à 3-points (41-49).

Tyrese Maxey a pris le relais peu avant la pause en enchaînant lui aussi les paniers avec 10 points dont deux flèches de loin en moins de trois minutes afin de créer le premier écart du match (50-63). Plus adroits que la veille, les New-Yorkais ont gardé la tête hors de l’eau grâce aux 3-points de la paire Brunson-Anunoby avant la mi-temps (58-66). Mais Philly a confirmé la tendance dès le retour des vestiaires.

Paul George a donné le ton avec deux flèches à 3-points et Tyrese Maxey a surenchéri en claquant trois tirs derrière l’arc, de quoi reléguer les Knicks à bonne distance (74-90).

Joel Embiid a apporté sa pierre à l’édifice, au scoring et à la passe, et a su accompagner les siens jusqu’au bout malgré une petite frayeur à la cheville. Car contrairement au comeback de la veille, New York n’a pas réussi à déborder Philly dans un dernier acte bien maîtrisé par les hommes de Nick Nurse, du 3-points de Jared McCain aux 8 points de Joel Embiid sans oublier les accélérations des deux fusées Tyrese Maxey et VJ Edgecombe pour assurer aux Sixers un troisième succès de suite, le dixième de la saison à l’extérieur.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Tyrese Maxey donne (encore) une leçon à Jalen Brunson. Trop rapide, trop adroit, trop imprévisible… Tyrese Maxey a donné le tournis à la défense des Knicks et s’offre à l’arrivée une nouvelle “masterclass”, à 14/22 au tir dont 6/9 à 3-points. C’est aussi la deuxième fois qu’il affronte le new-yorkais Jalen Brunson sur ses terres, et la deuxième fois qu’il domine les débats, avec la victoire au bout.

– L’éclair de VJ Edgecombe. On dirait le jumeau de Tyrese Maxey par son explosivité et sa production sur un terrain. Il a rapidement pris chaud cette nuit avec de l’adresse extérieure pour alimenter ces 26 points, mais s’il ne fallait retenir qu’une action, ce serait son contre sur la tentative à 3-points de Mikal Bridges dans le corner suivi d’un énorme dunk sur la contre-attaque afin de climatiser pour de bon le MSG dans le dernier acte.

– Joel Embiid finit le match avec le sourire. L’impression de le voir marcher sur des œufs et risquer gros à chaque action. Mais le menhir camerounais tient plutôt bien le coup, comme ça a encore été le cas cette nuit. Encore un match propre à mettre à son actif, à 26 points, 10 rebonds, 5 passes décisives, pour une rencontre terminée avec le sourire après avoir réussi son premier dunk de la saison.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.