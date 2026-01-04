Matchs
Les Wolves lancent leur année par une victoire à Miami

Giflés par les Hawks le soir du Réveillon, les Timberwolves se relancent face au Heat (125-115). Avec 85 points du trio Anthony Edwards – Naz Reid – Julius Randle.

Anthony Edwards et les WolvesLancés par un Anthony Edwards toujours aussi brûlant en attaque, les Timberwolves font la course en tête en première mi-temps, n’étant handicapés que par leurs pertes de balle et un banc qui n’est pas au niveau de celui du Heat. Le Heat qui, même dominé au rebond par Rudy Gobert, s’accroche collectivement et reste au contact à la pause, malgré une adresse en berne (56-50).

Les débats s’équilibrent davantage ensuite, notamment parce que les titulaires de Miami rentrent enfin dans leur rencontre, à l’image de Norman Powell et Andrew Wiggins. En face, Julius Randle et Naz Reid prennent le relais au scoring et répondent, histoire de remettre de l’ordre à Minnesota en fin de quart-temps (90-86).

Puis la bascule survient : au début du dernier acte, les Timberwolves placent un 19-4 qui relègue le Heat à une vingtaine de points. En l’espace de quatre minutes. Avec Naz Reid comme leader, épaulé par Rudy Gobert, Bones Hyland, Jaden McDaniels et Donte DiVincenzo. C’est le « run » qui change tout et Anthony Edwards revient finalement pour finir le boulot, offrant une fin de match tranquille à son équipe (125-115).

Intenable depuis maintenant neuf matches, Anthony Edwards livre encore une performance de qualité (33 points), laissant Naz Reid (29 points) faire la différence en sortie de banc, avec un Julius Randle efficace dans l’ombre (23 points, 10 rebonds).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Un « run » propulse Minnesota dans le dernier acte. On sentait les Timberwolves au-dessus, mais pas suffisamment pour distancer sérieusement le Heat. Jusqu’à ce début de quatrième quart-temps, qui a vu les hommes de Chris Finch signer un 19-4 terrible, pour repousser les Floridiens à -20. Pourtant, ni Anthony Edwards ni Julius Randle n’étaient sur le terrain à ce moment mais, dans le sillage d’un Naz Reid incontrôlable près du cercle et d’une défense efficace autour de Rudy Gobert et Jaden McDaniels, les visiteurs se sont facilité la tâche au meilleur des moments.

Miami a été refroidi. Invaincu depuis Noël, le Heat voit sa série de quatre victoires de suite toucher à sa fin. Tombés sur plus fort qu’eux, les joueurs d’Erik Spoelstra n’ont pas démérité, mais ils ont payé leur manque de sérieux balle en main (19 pertes de balle) et leur incapacité à contrôler les intérieurs adverses, que sont Naz Reid, Julius Randle et Rudy Gobert. Ajoutez-y Anthony Edwards, toujours sur son petit nuage en première mi-temps, et vous obtenez là une défaite logique. Un « go-to-guy » n’aurait pas été de trop, dans ce genre de match.

Jaime Jaquez Jr. sort sur blessure. Si Norman Powell s’est fait une frayeur à la jambe dans le premier quart-temps, avant de revenir en jeu, Jaime Jaquez Jr. s’est, lui, blessé à la cheville sans pouvoir revenir ensuite. Cela ressemble à une entorse, car il a marché sur le pied de Julius Randle en voulant défendre sur lui. S’il venait à rater plusieurs semaines, ce serait un vrai coup dur, puisqu’il est l’un des meilleurs remplaçants de la ligue. Et parce que Tyler Herro et Pelle Larsson manquent déjà à l’appel.

Miami Heat / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Norman Powell 25 6/13 2/6 7/8 0 1 1 1 0 1 2 0 21 14
Davion Mitchell 34 6/10 2/4 0/0 0 3 3 6 3 1 4 0 14 16
Andrew Wiggins 28 4/12 2/7 2/2 1 1 2 3 6 2 1 0 12 10
Bam Adebayo 34 5/13 1/3 1/2 2 7 9 4 2 0 4 1 12 13
Kel'el Ware 29 4/7 1/3 2/2 3 5 8 1 4 0 1 1 11 17
Nikola Jovic 28 4/8 1/4 5/5 1 2 3 4 2 1 3 0 14 15
Simone Fontecchio 16 3/7 3/7 0/1 1 2 3 1 2 0 1 0 9 7
Myron Gardner 5 3/3 1/1 0/0 1 0 1 2 0 0 0 0 7 10
Jaime Jaquez Jr. 10 3/5 0/0 0/0 1 2 3 1 1 1 1 0 6 8
Dru Smith 14 2/6 0/1 2/2 0 0 0 1 0 0 0 0 6 3
Kasparas Jakučionis 17 1/3 1/1 0/0 1 3 4 3 2 1 1 0 3 8
Total 41/87 14/37 19/22 11 26 37 27 22 7 18 2 115
Minnesota Timberwolves / 125 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Anthony Edwards 38 10/19 2/8 11/14 0 3 3 5 0 1 2 0 33 28
Julius Randle 39 10/17 2/6 1/1 3 7 10 4 2 1 3 0 23 28
Rudy Gobert 32 5/7 0/1 3/3 4 8 12 1 5 1 2 0 13 23
Donte DiVincenzo 31 5/13 1/8 0/0 2 6 8 4 5 2 2 1 11 16
Jaden McDaniels 34 2/4 1/2 0/0 0 2 2 3 3 2 2 2 5 10
Naz Reid 25 10/15 4/7 5/5 1 3 4 3 1 0 2 2 29 31
Mike Conley 15 1/2 1/2 2/2 0 1 1 3 3 1 1 0 5 8
Nah'Shon Hyland 21 2/6 0/4 0/0 0 0 0 3 1 1 0 0 4 4
Jaylen Clark 5 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Total 46/85 11/38 22/25 10 30 40 26 20 9 14 5 125

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIA115
MIN125
NYK119
PHI130
TOR134
ATL117
CHI99
CHA112
SAS110
POR115
DAL110
HOU104
GSW113
UTH102
LAC90
BOS96

Par Florian Benfaid
