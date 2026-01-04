Les Wolves lancent leur année par une victoire à Miami

Lancés par un Anthony Edwards toujours aussi brûlant en attaque, les Timberwolves font la course en tête en première mi-temps, n’étant handicapés que par leurs pertes de balle et un banc qui n’est pas au niveau de celui du Heat. Le Heat qui, même dominé au rebond par Rudy Gobert, s’accroche collectivement et reste au contact à la pause, malgré une adresse en berne (56-50).

Les débats s’équilibrent davantage ensuite, notamment parce que les titulaires de Miami rentrent enfin dans leur rencontre, à l’image de Norman Powell et Andrew Wiggins. En face, Julius Randle et Naz Reid prennent le relais au scoring et répondent, histoire de remettre de l’ordre à Minnesota en fin de quart-temps (90-86).

Puis la bascule survient : au début du dernier acte, les Timberwolves placent un 19-4 qui relègue le Heat à une vingtaine de points. En l’espace de quatre minutes. Avec Naz Reid comme leader, épaulé par Rudy Gobert, Bones Hyland, Jaden McDaniels et Donte DiVincenzo. C’est le « run » qui change tout et Anthony Edwards revient finalement pour finir le boulot, offrant une fin de match tranquille à son équipe (125-115).

Intenable depuis maintenant neuf matches, Anthony Edwards livre encore une performance de qualité (33 points), laissant Naz Reid (29 points) faire la différence en sortie de banc, avec un Julius Randle efficace dans l’ombre (23 points, 10 rebonds).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un « run » propulse Minnesota dans le dernier acte. On sentait les Timberwolves au-dessus, mais pas suffisamment pour distancer sérieusement le Heat. Jusqu’à ce début de quatrième quart-temps, qui a vu les hommes de Chris Finch signer un 19-4 terrible, pour repousser les Floridiens à -20. Pourtant, ni Anthony Edwards ni Julius Randle n’étaient sur le terrain à ce moment mais, dans le sillage d’un Naz Reid incontrôlable près du cercle et d’une défense efficace autour de Rudy Gobert et Jaden McDaniels, les visiteurs se sont facilité la tâche au meilleur des moments.

– Miami a été refroidi. Invaincu depuis Noël, le Heat voit sa série de quatre victoires de suite toucher à sa fin. Tombés sur plus fort qu’eux, les joueurs d’Erik Spoelstra n’ont pas démérité, mais ils ont payé leur manque de sérieux balle en main (19 pertes de balle) et leur incapacité à contrôler les intérieurs adverses, que sont Naz Reid, Julius Randle et Rudy Gobert. Ajoutez-y Anthony Edwards, toujours sur son petit nuage en première mi-temps, et vous obtenez là une défaite logique. Un « go-to-guy » n’aurait pas été de trop, dans ce genre de match.

– Jaime Jaquez Jr. sort sur blessure. Si Norman Powell s’est fait une frayeur à la jambe dans le premier quart-temps, avant de revenir en jeu, Jaime Jaquez Jr. s’est, lui, blessé à la cheville sans pouvoir revenir ensuite. Cela ressemble à une entorse, car il a marché sur le pied de Julius Randle en voulant défendre sur lui. S’il venait à rater plusieurs semaines, ce serait un vrai coup dur, puisqu’il est l’un des meilleurs remplaçants de la ligue. Et parce que Tyler Herro et Pelle Larsson manquent déjà à l’appel.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.