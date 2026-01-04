Stephen Curry chauffe trop fort en troisième quart-temps pour Utah

Malgré le retour de leur « Big Three », les Warriors perdent sept ballons en premier quart temps, permettant à Keyonte George (22 points, 9 passes) et Lauri Markkanen (35 points) de prendre le contrôle du match (18-10). Il faut l’adresse de Stephen Curry, Moses Moody et De’Anthony Melton (13 points) pour garder Golden State en embuscade (29-25).

Les Warriors reprennent l’avantage mais leur défense peine à ralentir Utah (35-33). Lauri Markkanen et Keyonte George marquent 22 des 36 points de leur équipe en deuxième quart temps, Draymond Green s’embrouille avec les arbitres et récolte deux fautes techniques, synonyme de nouvelle expulsion, alors que le Jazz passe à +12 (60-48) ! Il faut un 3-points de Stephen Curry avant la pause pour limiter la casse (65-58).

Stephen Curry change la donne

Au retour des vestiaires, le Jazz maintient l’écart mais la défense de Golden State hausse le ton.

Elle commence à provoquer plusieurs balles perdues et Stephen Curry s’occupe du reste. Le double MVP prend feu. Il fait 4/6 de loin et marque 20 points dans la période pour complètement inverser la tendance et donner sept points d’avance aux Warriors (100-93).

Jimmy Butler (15 points, 7 passes) et Quinten Post (15 points) font passer l’écart à +12 (113-101), et le Jazz est K.O. debout. Les joueurs de Will Hardy tentent de recoller au score mais leur maladresse est de trop. Après une première mi-temps compliquée, les Warriors renouent avec la victoire.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Stephen Curry fait le show, Draymond Green se fait exclure. Dominés par le Thunder la veille sans Stephen Curry, Draymond Green ou Jimmy Butler, les Warriors ont eu besoin du retour de leur meilleur joueur pour venir à bout du Jazz. Stephen Curry a marqué 20 de ses 31 points en troisième quart temps pour changer la donne. Draymond Green n’a lui tenu que douze minutes sur le terrain avant de prendre la porte. Furieux contre les arbitres, il a écopé d’une première faute technique. Personne n’a pu le contrôler et il a pris une deuxième technique synonyme d’exclusion…

– Lauri Markkanen et Keyonte George stoppés en deuxième mi-temps. Injouables en première mi-temps, le duo du Jazz a marqué 36 des 65 points de son équipe avant la pause à 14/23 aux tirs. La défense de Golden State a cependant pris le dessus en deuxième mi-temps. Les deux joueurs ont été limités à 7/22 aux tirs, coïncidant avec la perte de contrôle du match par le Jazz.

– Les Warriors soufflent le froid et le chaud avec leurs pertes de balle. Steve Kerr a beau le rabâcher, ses joueurs continuent de perdre beaucoup de ballons. Ils en ont gaspillé 10 en première mi-temps, offrant 16 points au Jazz. Une gueulante du coach a changé la donne et les Warriors ont été beaucoup plus rigoureux après la pause, perdant seulement 5 ballons pour 6 points de leur adversaire.