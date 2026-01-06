Vainqueurs des Bulls, les Celtics passent deuxièmes à l’Est

Le niveau de jeu n’est, certes, pas le plus élevé qui soit, avec beaucoup de maladresse de part et d’autre, mais la première mi-temps vire à la correction, en faveur des Celtics (54-33). Il faut dire que les tirs manqués sont récupérés par Neemias Queta et Hugo Gonzalez, actifs au rebond offensif, alors que les Bulls sont incapables de prendre soin du cuir, offrant d’autres munitions supplémentaires aux hommes de Joe Mazzulla.

Rien ne va du côté de Chicago, qui accuse jusqu’à 23 unités de retard en première période, malgré un Jaylen Brown limité à 3/14 au shoot. Boston, qui n’a pas à forcer son talent face à une équipe déplumée, s’est notamment détaché grâce à un… 25-5 (!) réussi sur les sept dernières minutes du premier quart-temps.

Lancé par son panier au buzzer de la mi-temps, Payton Pritchard redémarre fort après la pause, en étant insaisissable avec son centre de gravité très bas, et il fallait bien ça pour tenir tête à ces Bulls, qui ont retrouvé adresse et agressivité à la pause. À l’image de Matas Buzelis et Ayo Dosunmu. Depuis le banc, Anfernee Simons est également là pour aider à maintenir un écart significatif et son coup de chaud est bienvenu.

Outre le duo Buzelis/Dosunmu, Nikola Vucevic met aussi le nez à la fenêtre du côté de Chicago et, petit à petit, les visiteurs refont leur retard, pour se positionner à -10 à trois minutes de la fin. Heureusement, comme Anfernee Simons était toujours très chaud, multipliant encore et encore les réussites, Boston a pu s’appuyer sur lui, et sur Neemias Queta, pour repousser pour de bon les assauts adverses. Sans trop être bousculés (115-101).

Intenable après la pause, Anfernee Simons (27 points en 27 minutes) est l’homme de la soirée, même si Payton Pritchard (21 points, 6 rebonds, 5 passes) et Neemias Queta (13 points, 13 rebonds) ont également fait le job. En face, Matas Buzelis (26 points) s’est le plus illustré, mais cela n’a servi à rien, car l’écart était déjà fait – et bien fait – quand il a lancé son match.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Boston s’est mis à l’abri en première mi-temps. Jaylen Brown n’était pas dans un grand soir, mais cela n’a pas empêché les Celtics de l’emporter au TD Garden. Il faut dire que Neemias Queta en première mi-temps, puis Payton Pritchard et Anfernee Simons en deuxième, ont brillamment compensé le 6/24 au shoot de leur leader. La seconde période de Simons est un modèle du genre, attrapant chaud comme rarement pour y planter tous ses points, quand l’écart était fait, mais quand les Bulls se montraient en réussite. Après cette première mi-temps où ils ont arrosé et gâché à foison, en prenant également l’eau sous les panneaux.

– Le réveil trop tardif de Chicago. Difficile d’espérer grand-chose quand on encaisse un 25-5 sur sept minutes, que l’on se retrouve à -23 après un gros quart d’heure ou que l’on ne shoote qu’à 32% en une mi-temps. Et, ce, même si la seconde période a vu les Bulls faire enfin jeu égal avec les Celtics, à l’aide des efforts de Matas Buzelis, Ayo Dosunmu ou Nikola Vucevic. Les joueurs de Billy Donovan pourront nourrir quelques regrets car, même diminués, ils n’auraient pas dû se faire balader de la sorte en première mi-temps, en attaque comme en défense.

– Les Celtics continuent de grimper. Avec cette quatrième victoire de suite, et même le huitième succès sur les neuf derniers matchs, les joueurs de Joe Mazzulla passent les Knicks à la 2e place de l’Est !

