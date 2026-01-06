Cade Cunningham et les Pistons découpent les Knicks

Le début de rencontre va très vite, trop même, pour les Knicks. Les Pistons dominent les premières minutes et il faut que Jalen Brunson prenne les choses en main pour que les troupes de New York entrent dans la rencontre (30-29). On sent bien que les joueurs de Detroit donnent le tempo, avec une défense qui monte d’un cran et vole des ballons.

Mike Brown et sa bande parviennent à réagir, mais sont encore dans la réaction et pas dans l’action (64-54).

La réaction ne viendra pas en seconde période car le troisième quart-temps est manqué par les Knicks. Les ratés au tir se multiplient tandis que Cade Cunningham s’amuse de l’autre côté. L’écart monte à vingt points tant la différence entre les deux équipes est éclatante pendant ces minutes.

Il y a certes un timide 8-0 de New York, mais le match a penché totalement du côté du Michigan (89-69). Le dernier quart-temps n’a aucun intérêt, si ce n’est pour les remplaçants. Guerschon Yabusele fait notamment son entrée, mais le Français ne marquera pas en neuf minutes, dans cette large victoire de Detroit (121-109).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Quatrième défaite de suite pour les Knicks. Ça ne va plus à New York, qui perd ainsi sa deuxième place dans la conférence Est, doublé par Boston. Depuis la NBA Cup remportée, cette équipe ne tourne plus et ce lourd revers le montre parfaitement.

– Le superbe match de Cade Cunningham. Avec 29 points à 11/17 au shoot et 13 passes en seulement 29 minutes, le leader de Detroit a été excellent. Et si le banc des Pistons a été lui aussi très bon, c’est bien le All-Star qui a le plus brillé, en remportant son duel de prestige avec Jalen Brunson.

– Un message envoyé par Detroit ? Les joueurs de JB Bickerstaff étaient un peu moins performants ces dernières semaines. Avec cette victoire ferme et autoritaire, et une défense retrouvée, ils démontrent qu’ils sont bien les meilleurs à l’Est et de sacrés concurrents. Le tout sans Jalen Duren…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.