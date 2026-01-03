Stats & Highlights | Les Wizards et les Suns se défoulent sur les Nets et les Kings

NBA – Alex Sarr a encore été très productif dans une large victoire des Wizards face à Brooklyn. À Phoenix, Devin Booker a inscrit 20 de ses 33 points dans le premier quart-temps.
Parmi les équipes du bas de tableau de l’Est, les Wizards (9v-24d) sont les plus en forme. Confirmation cette nuit avec une victoire autoritaire (119-99) face à une formation des Nets (10v-22d) juste devant eux au classement. Washington signe ainsi une 4e victoire en cinq matchs.
Si Justin Champagnie a terminé meilleur marqueur de la partie (20 points), Alex Sarr a encore largement noirci la feuille de statistiques avec 19 points (8/15 aux tirs), 6 rebonds, 5 contres et 4 passes, tandis que Bilal Coulibaly, également très actif, a souffert niveau adresse (11 points à 2/8). En face, Nolan Traoré a bien réagi (12 points et 5 passes) après avoir pris une soufflante de la part de son coach.
Un peu plus haut au classement, les Bulls (17v-17d) ont disposé du Magic (19v-16d) dans une rencontre qui s’est jouée dans les derniers instants (121-114). Paolo Banchero a signé l’un de ses matchs les plus propres de l’année (31 points à 13/23), mais les hommes de Billy Donovan ont fait la différence. À l’image d’un Matas Buzelis, auteur du poster de la soirée, déchaîné en seconde période : 17 de ses 21 points inscrits.
Dans l’autre conférence, les Suns (20v-14d) continuent leur beau parcours en ne faisant aucun cadeau (129-102) aux Kings (8v-27d). Devin Booker a inscrit 20 de ses 33 points dans le premier quart-temps, mais c’est surtout en seconde période que Phoenix s’est envolé au score. Les Kings d’un Maxime Raynaud timide (6 points et 5 rebonds) enregistrent une 4e défaite de rang.
Enfin les Blazers (15v-20d) ont fait respecter la hiérarchie face aux Pelicans (8v-28d) grâce à un très gros match de Deni Avdija (34 points, 11 passes et 7 rebonds). À ses côtés, Shaedon Sharpe et Caleb Love ont également passé la barre des 20 points. Titulaire, Zion Williamson a signé son match le plus productif de l’année (35 points) en vain.
Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.
