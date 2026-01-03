Matchs
NBA
Matchs
NBA

Stats & Highlights | Les Wizards et les Suns se défoulent sur les Nets et les Kings

Publié le 3/01/2026 à 7:45 Twitter Facebook

NBA – Alex Sarr a encore été très productif dans une large victoire des Wizards face à Brooklyn. À Phoenix, Devin Booker a inscrit 20 de ses 33 points dans le premier quart-temps.

Alex Sarr Wizards

Parmi les équipes du bas de tableau de l’Est, les Wizards (9v-24d) sont les plus en forme. Confirmation cette nuit avec une victoire autoritaire (119-99) face à une formation des Nets (10v-22d) juste devant eux au classement. Washington signe ainsi une 4e victoire en cinq matchs.

Si Justin Champagnie a terminé meilleur marqueur de la partie (20 points), Alex Sarr a encore largement noirci la feuille de statistiques avec 19 points (8/15 aux tirs), 6 rebonds, 5 contres et 4 passes, tandis que Bilal Coulibaly, également très actif, a souffert niveau adresse (11 points à 2/8). En face, Nolan Traoré a bien réagi (12 points et 5 passes) après avoir pris une soufflante de la part de son coach.

Un peu plus haut au classement, les Bulls (17v-17d) ont disposé du Magic (19v-16d) dans une rencontre qui s’est jouée dans les derniers instants (121-114). Paolo Banchero a signé l’un de ses matchs les plus propres de l’année (31 points à 13/23), mais les hommes de Billy Donovan ont fait la différence. À l’image d’un Matas Buzelis, auteur du poster de la soirée, déchaîné en seconde période : 17 de ses 21 points inscrits.

Dans l’autre conférence, les Suns (20v-14d) continuent leur beau parcours en ne faisant aucun cadeau (129-102) aux Kings (8v-27d). Devin Booker a inscrit 20 de ses 33 points dans le premier quart-temps, mais c’est surtout en seconde période que Phoenix s’est envolé au score. Les Kings d’un Maxime Raynaud timide (6 points et 5 rebonds) enregistrent une 4e défaite de rang.

Enfin les Blazers (15v-20d) ont fait respecter la hiérarchie face aux Pelicans (8v-28d) grâce à un très gros match de Deni Avdija (34 points, 11 passes et 7 rebonds). À ses côtés, Shaedon Sharpe et Caleb Love ont également passé la barre des 20 points. Titulaire, Zion Williamson a signé son match le plus productif de l’année (35 points) en vain.

Indiana – San Antonio
Cleveland – Denver
New York – Atlanta
Milwaukee – Charlotte
Golden State – Oklahoma City
LA Lakers – Memphis

Washington – Brooklyn : 119 – 99

Washington Wizards / 119 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Alexandre Sarr 29 8/15 1/2 2/2 2 4 6 4 3 0 1 5 19 26
CJ McCollum 31 7/14 3/5 0/0 2 4 6 4 2 0 2 0 17 18
Tre Johnson 28 5/7 2/3 0/0 0 5 5 1 1 1 2 0 12 15
Bilal Coulibaly 29 2/8 0/1 7/8 2 6 8 4 2 4 2 2 11 20
Khris Middleton 23 3/6 0/2 3/4 0 4 4 2 3 1 3 0 9 9
Justin Champagnie 24 9/12 2/3 0/0 4 3 7 0 4 2 2 1 20 25
Marvin Bagley III 17 5/5 0/0 2/2 2 6 8 1 1 1 0 0 12 22
Will Riley 19 4/10 1/5 0/0 1 2 3 4 0 0 3 1 9 8
Carlton Carrington 26 3/9 1/5 0/0 0 4 4 4 4 0 3 1 7 7
AJ Johnson 14 1/6 1/3 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0
Total 47/92 11/29 14/16 13 38 51 25 20 10 18 10 119
Brooklyn Nets / 99 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Day'Ron Sharpe 30 6/12 0/1 2/3 4 5 9 3 2 2 1 2 14 22
Terance Mann 23 5/9 0/1 4/4 2 1 3 2 3 0 2 0 14 13
Danny Wolf 35 4/10 0/2 3/4 1 5 6 2 2 1 1 0 11 12
Egor Demin 28 3/12 2/5 2/2 0 8 8 3 2 1 2 1 10 12
Noah Clowney 28 2/13 0/8 4/5 2 0 2 2 5 4 3 0 8 1
Ziaire Williams 24 4/9 3/6 3/3 0 1 1 1 0 3 2 2 14 14
Drake Powell 22 5/6 1/2 3/3 0 1 1 1 0 0 1 1 14 15
Nolan Traoré 26 4/7 0/0 4/4 0 1 1 5 1 2 2 2 12 17
Jalen Wilson 16 1/5 0/2 0/0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 -1
E.J. Liddell 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tyrese Martin 5 0/3 0/2 0/0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 -1
Total 34/86 6/29 25/28 9 24 33 20 16 15 16 8 99

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND113
SAS123
WAS119
BRO99
CLE113
DEN108
NYK99
ATL111
CHI121
ORL114
MIL122
CHA121
NOR109
POR122
PHO129
SAC102
GSW94
OKC131
LAL128
MEM121

Chicago – Orlando : 121 – 114

Chicago Bulls / 121 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Matas Buzelis 30 6/14 2/8 7/8 1 8 9 7 1 1 2 2 21 29
Nikola Vucevic 35 7/11 1/3 2/2 2 8 10 5 1 0 1 0 17 27
Jalen Smith 27 4/10 1/6 2/2 3 7 10 1 4 2 1 1 11 18
Isaac Okoro 30 4/8 0/2 1/1 1 2 3 1 2 1 0 0 9 10
Tre Jones 29 2/7 0/3 2/2 0 0 0 5 2 1 2 0 6 5
Kevin Huerter 24 8/15 4/9 0/0 1 3 4 2 1 0 2 0 20 17
Ayo Dosunmu 21 6/9 2/2 3/4 1 2 3 7 2 0 1 0 17 22
Patrick Williams 23 6/9 3/5 0/0 0 2 2 1 0 1 1 1 15 16
Julian Phillips 9 2/5 1/2 0/0 0 2 2 0 2 0 1 1 5 4
Dalen Terry 12 0/2 0/1 0/0 0 4 4 2 0 0 1 0 0 3
Total 45/90 14/41 17/19 9 38 47 31 15 6 12 5 121
Orlando Magic / 114 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Paolo Banchero 35 13/23 2/5 3/7 0 6 6 6 2 2 3 1 31 29
Anthony Black 33 8/16 2/5 0/0 1 1 2 7 4 2 3 1 18 19
Desmond Bane 38 5/12 3/8 1/1 0 4 4 4 1 1 1 1 14 16
Wendell Carter Jr. 32 4/12 2/6 3/5 0 10 10 1 5 0 0 0 13 14
Jalen Suggs 20 4/6 1/1 2/2 0 3 3 4 1 1 1 0 11 16
Jamal Cain 15 2/5 2/3 2/2 2 1 3 0 5 0 0 0 8 8
Tristan Da Silva 25 3/6 1/2 0/0 1 2 3 1 1 1 2 0 7 7
Jase Richardson 8 2/3 1/1 2/2 0 0 0 0 1 0 1 0 7 5
Goga Bitadze 16 2/2 0/0 1/2 1 3 4 3 3 2 0 2 5 15
Tyus Jones 18 0/1 0/1 0/0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 3
Total 43/86 14/32 14/21 5 31 36 28 23 10 11 5 114

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND113
SAS123
WAS119
BRO99
CLE113
DEN108
NYK99
ATL111
CHI121
ORL114
MIL122
CHA121
NOR109
POR122
PHO129
SAC102
GSW94
OKC131
LAL128
MEM121

New Orleans – Portland : 109 – 122

New Orleans Pelicans / 109 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Zion Williamson 31 15/26 0/0 5/8 3 5 8 2 1 2 0 2 35 35
Jeremiah Fears 29 8/15 0/3 2/2 2 3 5 4 0 0 4 2 18 18
Jordan Poole 30 5/16 4/11 2/3 1 0 1 6 5 0 2 0 16 9
Bryce McGowens 24 4/9 2/2 3/4 1 3 4 0 2 1 1 0 13 11
Yves Missi 21 2/4 0/0 1/1 1 2 3 2 0 1 0 3 5 12
Karlo Matkovic 20 7/8 2/3 0/0 1 1 2 0 4 2 2 2 16 19
Kevon Looney 24 2/4 0/1 0/0 8 4 12 2 1 1 1 1 4 17
Micah Peavy 24 1/9 0/5 0/0 2 1 3 2 5 1 0 1 2 1
Jose Alvarado 20 0/3 0/3 0/0 0 3 3 4 2 0 2 0 0 2
Jordan Hawkins 17 0/4 0/2 0/0 0 1 1 0 2 0 3 0 0 -6
Total 44/98 8/30 13/18 19 23 42 22 22 8 15 11 109
Portland Trail Blazers / 122 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Deni Avdija 38 10/19 3/5 11/14 3 4 7 11 4 1 2 1 34 40
Shaedon Sharpe 31 9/18 1/6 4/4 2 3 5 1 1 0 3 0 23 17
Toumani Camara 34 4/11 4/11 2/3 1 5 6 4 3 0 1 1 14 16
Donovan Clingan 30 5/10 0/3 1/2 9 6 15 1 2 0 0 1 11 22
Kris Murray 26 1/7 0/3 4/5 2 2 4 3 3 3 0 2 6 11
Caleb Love 28 7/13 6/11 2/2 0 2 2 2 2 0 1 0 22 19
Sidy Cissoko 19 2/7 1/4 0/0 0 0 0 3 0 2 1 1 5 5
Robert Williams III 18 2/3 0/0 0/0 2 4 6 1 2 0 0 1 4 11
Rayan Rupert 14 1/3 1/3 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 3
Hansen Yang 2 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
Total 41/92 16/47 24/30 19 27 46 27 17 6 9 7 122

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND113
SAS123
WAS119
BRO99
CLE113
DEN108
NYK99
ATL111
CHI121
ORL114
MIL122
CHA121
NOR109
POR122
PHO129
SAC102
GSW94
OKC131
LAL128
MEM121

Phoenix – Sacramento : 129 – 102

Phoenix Suns / 129 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Devin Booker 28 13/21 1/6 6/7 0 2 2 5 0 0 5 0 33 26
Dillon Brooks 25 8/14 2/4 0/0 1 1 2 1 2 1 0 0 18 16
Mark Williams 22 3/4 0/0 9/11 2 7 9 0 2 1 1 1 15 22
Collin Gillespie 26 6/14 3/9 0/0 1 1 2 4 2 3 1 0 15 15
Royce O'Neale 30 3/7 1/5 0/0 0 5 5 3 3 2 0 3 7 16
Oso Ighodaro 20 5/7 0/0 5/5 1 5 6 1 1 2 1 2 15 23
Jamaree Bouyea 23 6/9 0/2 0/1 1 5 6 1 2 4 0 0 12 19
Jordan Goodwin 23 2/3 1/2 2/2 0 2 2 4 3 1 0 0 7 13
Khaman Maluach 5 2/2 0/0 0/0 1 1 2 0 1 1 0 1 4 8
Ryan Dunn 18 1/2 0/1 1/2 0 4 4 2 3 0 3 1 3 5
Nigel Hayes 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isaiah Livers 12 0/4 0/1 0/0 0 1 1 1 3 1 0 0 0 -1
Rasheer Fleming 6 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1
Total 49/88 8/31 23/28 7 35 42 22 23 16 11 9 129
Sacramento Kings / 102 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Keegan Murray 33 9/17 3/5 2/2 2 8 10 2 1 0 3 1 23 25
Russell Westbrook 26 6/12 1/3 4/5 6 3 9 6 3 1 4 0 17 22
DeMar DeRozan 30 4/8 0/2 5/6 0 2 2 3 2 3 3 0 13 13
Maxime Raynaud 25 3/7 0/0 0/4 1 4 5 2 3 0 0 0 6 5
Precious Achiuwa 19 1/8 0/2 1/2 3 3 6 3 5 0 2 0 3 2
Keon Ellis 34 4/11 3/6 3/4 0 4 4 0 3 1 3 2 14 10
Dennis Schroder 24 4/10 1/3 3/4 0 1 1 2 1 0 2 0 12 6
Drew Eubanks 10 2/2 0/0 4/5 1 1 2 0 1 0 0 0 8 9
Nique Clifford 19 1/4 1/2 0/0 0 2 2 1 1 0 3 0 3 0
Doug McDermott 16 1/5 1/5 0/0 0 1 1 1 2 0 1 0 3 0
Devin Carter 4 0/1 0/0 0/0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Total 35/85 10/28 22/32 14 29 43 20 23 5 21 3 102

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND113
SAS123
WAS119
BRO99
CLE113
DEN108
NYK99
ATL111
CHI121
ORL114
MIL122
CHA121
NOR109
POR122
PHO129
SAC102
GSW94
OKC131
LAL128
MEM121

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Samuel Hauraix
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Sacramento Kings en 1 clic

Brooklyn Nets en 1 clic

Phoenix Suns en 1 clic

Washington Wizards en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes