Stats & Highlights | Les Wizards et les Suns se défoulent sur les Nets et les Kings

Parmi les équipes du bas de tableau de l’Est, les Wizards (9v-24d) sont les plus en forme. Confirmation cette nuit avec une victoire autoritaire (119-99) face à une formation des Nets (10v-22d) juste devant eux au classement. Washington signe ainsi une 4e victoire en cinq matchs.

Si Justin Champagnie a terminé meilleur marqueur de la partie (20 points), Alex Sarr a encore largement noirci la feuille de statistiques avec 19 points (8/15 aux tirs), 6 rebonds, 5 contres et 4 passes, tandis que Bilal Coulibaly, également très actif, a souffert niveau adresse (11 points à 2/8). En face, Nolan Traoré a bien réagi (12 points et 5 passes) après avoir pris une soufflante de la part de son coach.

Un peu plus haut au classement, les Bulls (17v-17d) ont disposé du Magic (19v-16d) dans une rencontre qui s’est jouée dans les derniers instants (121-114). Paolo Banchero a signé l’un de ses matchs les plus propres de l’année (31 points à 13/23), mais les hommes de Billy Donovan ont fait la différence. À l’image d’un Matas Buzelis, auteur du poster de la soirée, déchaîné en seconde période : 17 de ses 21 points inscrits.

Dans l’autre conférence, les Suns (20v-14d) continuent leur beau parcours en ne faisant aucun cadeau (129-102) aux Kings (8v-27d). Devin Booker a inscrit 20 de ses 33 points dans le premier quart-temps, mais c’est surtout en seconde période que Phoenix s’est envolé au score. Les Kings d’un Maxime Raynaud timide (6 points et 5 rebonds) enregistrent une 4e défaite de rang.

Enfin les Blazers (15v-20d) ont fait respecter la hiérarchie face aux Pelicans (8v-28d) grâce à un très gros match de Deni Avdija (34 points, 11 passes et 7 rebonds). À ses côtés, Shaedon Sharpe et Caleb Love ont également passé la barre des 20 points. Titulaire, Zion Williamson a signé son match le plus productif de l’année (35 points) en vain.

Washington – Brooklyn : 119 – 99

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND 113 SAS 123 WAS 119 BRO 99 CLE 113 DEN 108 NYK 99 ATL 111 CHI 121 ORL 114 MIL 122 CHA 121 NOR 109 POR 122 PHO 129 SAC 102 GSW 94 OKC 131 LAL 128 MEM 121

Chicago – Orlando : 121 – 114

New Orleans – Portland : 109 – 122

Phoenix – Sacramento : 129 – 102

