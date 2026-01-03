Matchs
Face aux Hornets, Giannis arrache la victoire sur un alley-oop !

NBA – Deux jours après avoir perdu d’un point face aux Wizards, les Bucks s’imposent d’un petit point face aux Hornets sur un dunk de Giannis Antetokounmpo.

giannis bucks hornetsLes Bucks ont arraché une victoire quasi inespérée face aux Hornets à Milwaukee, grâce à un dunk décisif de Giannis Antetokounmpo à 4 secondes de la fin. Un match renversant, marqué par un chassé-croisé constant et un money time totalement fou avec trois changements de leaders dans les dix dernières secondes.

Charlotte démarre pied au plancher avec un lay-up de Miles Bridges. Milwaukee s’en remet rapidement à Giannis dans la raquette, auteur de 6 points en cinq minutes. Mais le duo Bridges – Brandon Miller fait mal, et les Hornets accélèrent en fin de quart-temps derrière Kon Knueppel et Tidjane Salaün. Charlotte termine le quart sur un 21-7 et mène largement (38-24).

Les Hornets contrôlent l’écart, flirtant avec les +15 pendant une bonne partie du quart. Mais Giannis et Ryan Rollins enclenchent une série de lancers francs et de pénétrations, initiant un run de 12-4. Le point d’orgue : un alley-oop du meneur pour Kyle Kuzma, qui oblige Charles Lee à prendre à un temps-mort. Charlotte conserve néanmoins l’avantage à la pause (60-51), malgré l’élan des Bucks.

Au retour des vestiaires, Milwaukee poursuit sur sa lancée. Giannis, Rollins et Kevin Porter Jr. ramènent les Bucks à une possession. Sur un 3-points dans le corner, AJ Green égalise puis Kuzma redonne l’avantage aux Bucks pour la première fois depuis le premier quart-temps. Mais Charlotte résiste, et les paniers de Miller et Sion James permettent aux Hornets de virer en tête avant le dernier acte (91-85).

Dix dernières secondes étouffantes

Charlotte semble prendre le large avec des tirs primés de Bridges, Knueppel et Collin Sexton. Mais Bobby Portis, jusque-là discret, sort de sa boîte et enflamme le Fiserv Forum pour recoller à 102-102.

Dans les trois dernières minutes, la tension est maximale. Kyle Kuzma plante un énorme tir à 3-points à 10,3 secondes de la fin pour donner +2 aux Bucks (120-118). Réponse immédiate : Miles Bridges attaque le cercle, marque et obtient la faute de Kuzma (6e), avant de convertir le lancer-franc (121-120).

Temps mort Milwaukee. Sur la remise en jeu, Kevin Porter Jr. joue le pick-and-roll avec Giannis, qui lui redonne le ballon avant de plonger vers le cercle : alley-oop facile et 122-121 pour les Bucks avec 4 secondes à jouer.

Charlotte a une dernière chance. LaMelo Ball remet en jeu pour Brandon Miller, dont le lay-up contesté ne trouve pas la cible. Les Bucks débutent l’année 2026 par une victoire d’un point. Presque un miracle avant de partir pour un road trip de quatre matches à l’Ouest.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Giannis dans l’histoire des Bucks. Pour les amateurs de stats, Giannis Antetokounmpo signe un 158e match en carrière avec au moins 30 points, 10 rebonds et 5 passes. C’est une unité de plus que Oscar Robertson et Kareem Abdul-Jabbar dans l’histoire des Bucks.

Rollins déroule. Dans le dur ces derniers temps, Ryan Rollins signe une performance d’exception à 11 sur 13 aux tirs, dont 6 sur 7 à 3-points. LaMelo Ball a de nouveau montré ses limites en défense, et Rollins en profite pour dépasser la barre symbolique des 1 000 points en carrière.

Knueppel toujours comme chez lui. Originaire du Wisconsin, le rookie des Hornets a de nouveau joué devant des dizaines de fans acquis à sa cause. Après ses 32 points lors de sa première visite à Milwaukee, il en plante 27.

Milwaukee Bucks / 122 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Giannis Antetokounmpo 30 11/18 0/0 8/8 2 8 10 5 1 1 3 0 30 36
Ryan Rollins 37 11/13 6/7 1/1 1 3 4 8 3 3 1 1 29 42
A.J. Green 41 4/13 3/10 1/2 0 0 0 3 4 1 1 0 12 5
Kevin Porter Jr. 36 4/14 0/4 2/2 1 3 4 10 4 2 1 0 10 15
Myles Turner 22 0/4 0/2 1/2 1 3 4 2 1 0 0 2 1 4
Bobby Portis 23 7/11 4/6 2/2 2 4 6 1 1 0 2 1 20 22
Kyle Kuzma 32 7/10 3/5 1/1 1 5 6 1 6 0 2 0 18 20
Jericho Sims 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 1
Gary Trent Jr. 17 0/3 0/3 0/0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0
Total 45/87 16/37 16/18 8 28 36 31 23 7 11 4 122
Charlotte Hornets / 121 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Kon Knueppel 34 9/16 3/8 5/7 1 3 4 3 2 0 3 0 26 21
Miles Bridges 37 8/17 5/10 4/5 0 6 6 2 3 1 3 0 25 21
Brandon Miller 30 6/15 4/7 3/4 1 6 7 4 4 0 5 0 19 15
LaMelo Ball 26 4/12 2/7 2/2 0 2 2 7 0 2 0 0 12 15
PJ Hall 19 1/4 0/0 2/2 5 3 8 1 2 0 1 2 4 11
Collin Sexton 27 5/8 1/2 5/6 0 0 0 6 2 1 2 0 16 17
Tidjane Salaun 22 4/5 2/3 2/2 0 4 4 1 3 0 0 1 12 17
Sion James 27 3/4 1/2 0/0 1 5 6 3 1 1 0 0 7 16
Josh Green 13 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Liam McNeeley 5 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 2
Total 40/82 18/40 23/28 8 31 39 27 18 5 14 3 121

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Par Fabrice Auclert
