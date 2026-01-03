Face aux Hornets, Giannis arrache la victoire sur un alley-oop !

Les Bucks ont arraché une victoire quasi inespérée face aux Hornets à Milwaukee, grâce à un dunk décisif de Giannis Antetokounmpo à 4 secondes de la fin. Un match renversant, marqué par un chassé-croisé constant et un money time totalement fou avec trois changements de leaders dans les dix dernières secondes.

Charlotte démarre pied au plancher avec un lay-up de Miles Bridges. Milwaukee s’en remet rapidement à Giannis dans la raquette, auteur de 6 points en cinq minutes. Mais le duo Bridges – Brandon Miller fait mal, et les Hornets accélèrent en fin de quart-temps derrière Kon Knueppel et Tidjane Salaün. Charlotte termine le quart sur un 21-7 et mène largement (38-24).

Les Hornets contrôlent l’écart, flirtant avec les +15 pendant une bonne partie du quart. Mais Giannis et Ryan Rollins enclenchent une série de lancers francs et de pénétrations, initiant un run de 12-4. Le point d’orgue : un alley-oop du meneur pour Kyle Kuzma, qui oblige Charles Lee à prendre à un temps-mort. Charlotte conserve néanmoins l’avantage à la pause (60-51), malgré l’élan des Bucks.

Au retour des vestiaires, Milwaukee poursuit sur sa lancée. Giannis, Rollins et Kevin Porter Jr. ramènent les Bucks à une possession. Sur un 3-points dans le corner, AJ Green égalise puis Kuzma redonne l’avantage aux Bucks pour la première fois depuis le premier quart-temps. Mais Charlotte résiste, et les paniers de Miller et Sion James permettent aux Hornets de virer en tête avant le dernier acte (91-85).

Dix dernières secondes étouffantes

Charlotte semble prendre le large avec des tirs primés de Bridges, Knueppel et Collin Sexton. Mais Bobby Portis, jusque-là discret, sort de sa boîte et enflamme le Fiserv Forum pour recoller à 102-102.

Dans les trois dernières minutes, la tension est maximale. Kyle Kuzma plante un énorme tir à 3-points à 10,3 secondes de la fin pour donner +2 aux Bucks (120-118). Réponse immédiate : Miles Bridges attaque le cercle, marque et obtient la faute de Kuzma (6e), avant de convertir le lancer-franc (121-120).

Temps mort Milwaukee. Sur la remise en jeu, Kevin Porter Jr. joue le pick-and-roll avec Giannis, qui lui redonne le ballon avant de plonger vers le cercle : alley-oop facile et 122-121 pour les Bucks avec 4 secondes à jouer.

Charlotte a une dernière chance. LaMelo Ball remet en jeu pour Brandon Miller, dont le lay-up contesté ne trouve pas la cible. Les Bucks débutent l’année 2026 par une victoire d’un point. Presque un miracle avant de partir pour un road trip de quatre matches à l’Ouest.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Giannis dans l’histoire des Bucks. Pour les amateurs de stats, Giannis Antetokounmpo signe un 158e match en carrière avec au moins 30 points, 10 rebonds et 5 passes. C’est une unité de plus que Oscar Robertson et Kareem Abdul-Jabbar dans l’histoire des Bucks.

– Rollins déroule. Dans le dur ces derniers temps, Ryan Rollins signe une performance d’exception à 11 sur 13 aux tirs, dont 6 sur 7 à 3-points. LaMelo Ball a de nouveau montré ses limites en défense, et Rollins en profite pour dépasser la barre symbolique des 1 000 points en carrière.

– Knueppel toujours comme chez lui. Originaire du Wisconsin, le rookie des Hornets a de nouveau joué devant des dizaines de fans acquis à sa cause. Après ses 32 points lors de sa première visite à Milwaukee, il en plante 27.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.