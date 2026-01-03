Toujours clutch, les Lakers se reprennent face aux Grizzlies

Les Grizzlies se rendaient à Los Angeles pour défier une équipe des Lakers qui traverse une période compliquée avec seulement une victoire lors de ses cinq dernières sorties.

Si Marcus Smart se charge d’ouvrir le score, la réponse des Grizzlies est immédiate avec un “alley-oop” entre Ja Morant (16 points, 11 passes) et Christian Koloko. Toutefois, ce sont les locaux qui prennent ce match par le bout derrière un Jake LaRavia (21 points, 9 rebonds) auteur de 7 des 16 premiers points des Lakers (16-5).

Comme souvent cette saison, Memphis peut compter sur l’entrée en jeu de son banc pour recoller au score et notamment sur un bon passage de Santi Aldama qui réussit un tir primé, mais aussi un 3+1 tandis que GG Jackson se charge d’égaliser avec une flèche à longue distance (28-28).

Pour finir ce premier acte, LeBron James (31 points, 9 rebonds, 6 passes) décoche à son tour un 3-points puis il trouve Nick Smith Jr. qui se montre aussi de loin et les Lakers mènent 39-31 après douze minutes de jeu. Si l’avance de Los Angeles monte jusqu’à quinze points d’écart, les hommes de JJ Redick connaissent un trou d’air de cinq minutes pendant lesquelles ils n’inscrivent aucun point. Memphis en profite alors pour passer un 18-0 et c’est Jake LaRavia qui calme l’incendie avec un tir de loin (58-58).

Les Grizzlies mangés en fin de match

Juste avant la mi-temps, LeBron James redonne un peu d’air à Los Angeles et les Californiens mènent 66-60 au moment de rejoindre les vestiaires. Après la pause, les Grizzlies continuent de courir après le score malgré un nouveau 3+1 de Santi Aldama. Du côté des Lakers, Luka Doncic (34 points, 6 rebonds, 8 passes) réussit son premier tir de loin après cinq tentatives infructueuses, mais l’homme de ce troisième quart-temps se nomme Kentavious Caldwell-Pope (20 points, 6/10 au tir, 4/6 de loin). L’ailier inscrit 12 de ses 20 points dans la période, dont deux flèches à longue distance qui permettent aux Grizzlies d’égaliser avant le début du dernier acte (96-96).

Ce quatrième quart-temps est un échange de coups où, pendant de nombreuses minutes, aucune des deux équipes n’arrive à prendre deux possessions d’avance. Il faut attendre un tir de loin de Jake LaRavia, servi par Luka Doncic pour voir les Lakers mener de sept points. Dans la foulée, LeBron James enchaîne dans la raquette tandis que Marcus Smart se charge de définitivement sceller le sort de ce match avec une flèche à longue distance.

Ainsi, les Lakers s’imposent 128 à 121 et retrouvent quelques couleurs tandis que Memphis concède une troisième défaite consécutive.

CE QU’IL FAUT RETENIR :

– Les Lakers toujours invaincus dans le “clutch-time”. Si les Lakers déçoivent, il y a un domaine où ils sont pourtant intouchables, dans le “clutch-time”. Los Angeles s’est retrouvé à onze reprises dans des situations où il y avait maximum cinq points d’écart à cinq minutes du terme et ils n’ont jamais perdu. Cette rencontre face à Memphis n’a pas été une exception puisqu’à cinq minutes de la fin de la partie, les Lakers menaient d’un point. Les hommes de JJ Redick ont ensuite passé un 8-2 en moins d’une minute pour sceller le sort de ce match et s’imposer.

– Forts avec les faibles, faibles avec les forts. Si Memphis affiche un bilan de 15 victoires pour 18 défaites, cela s’explique notamment par leur incapacité à battre des équipes à plus de 50 % de victoires. Cette saison, les Grizzlies ont joué 18 rencontres face à des franchises en positif et le constat est sans appel : les coéquipiers de Ja Morant affichent un bilan de 2 victoires pour 16 défaites.

– La première manche est pour Los Angeles. Les Grizzlies et les Lakers vont se défier deux fois en trois jours et cette première bataille a été en faveur des Californiens notamment grâce au duo LeBron James – Luka Doncic auteur de 65 points. Cependant, Memphis n’a pas démérité et a pu, une nouvelle fois, compter sur l’apport de son banc pour rester dans la partie. La “second unit” a apporté 66 points, mais cela n’a pas suffi. Rendez-vous ce dimanche pour le troisième et dernier affrontement de la saison entre les deux équipes et, pour le moment, la franchise du Tennessee n’a pas réussi à venir à bout de l’équipe entraînée par JJ Redick.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.