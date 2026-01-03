Sans Victor Wembanyama, les Spurs matent les Pacers

De nouveau blessé, Victor Wembanyama n’était pas là (tout comme Devin Vassell), mais cette équipe des Spurs a de la ressource et la victoire (123-113) chez les Pacers le prouve. À l’issue d’un match globalement maîtrisé, où l’avantage a été pris en première mi-temps, pour ne plus être lâché ensuite.

En première mi-temps, au vu de leur domination intérieure (sur les secondes chances) et de leur meilleure gestion du ballon, on sentait d’abord que les Spurs n’étaient qu’à une légère poussée d’adresse de mettre K-O. les Pacers au tableau d’affichage. Cela n’a pas raté : dans le deuxième quart-temps, ils leur infligent un éclat (16-4) dès l’instant où les tirs extérieurs commencent à rentrer.

L’énergie de Dylan Harper et l’activité de Kelly Olynyk font la différence, tandis que le tandem Fox/Castle est également bien en jambes, pour répondre à Andrew Nembhard, Jarace Walker et TJ McConnell, certes adroits au shoot, mais limités au niveau du reste, tant leur défense prend l’eau trop facilement (71-58).

Après la pause, Indiana se met enfin à mieux jouer, limitant notamment ses balles perdues et laissant Pascal Siakam opérer près du cercle ou à mi-distance, pendant que San Antonio recommence à arroser au tir. L’écart redescend alors à deux possessions et il faut attendre le début du quatrième quart-temps, pour que Keldon Johnson, à 3-points, et Dylan Harper, tout en agressivité, ne signent le « run » fatal à la bande de Rick Carlisle.

Malgré les ultimes efforts de Micah Potter et surtout Pascal Siakam (23 points, 10 rebonds, 5 passes), les Pacers finissent par se résoudre à déposer les armes, devant De’Aaron Fox (24 points, 7 rebonds), Dylan Harper (22 points), Stephon Castle (19 points, 8 rebonds, 8 passes) et consorts.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– No Wemby, no problem (again). Quand Victor Wembanyama a raté un mois de compétition entre novembre et décembre, les Spurs ont remporté neuf de leurs douze matches. Ils savent donc comment composer sans leur leader et, cette nuit encore, ils ont montré un joli visage, avec un collectif toujours très séduisant. De’Aaron Fox et Stephon Castle ont répondu présent dans le « backcourt », Luke Kornet a repris son rôle de tour de contrôle sous les panneaux, et la maladresse du duo Barnes/Champagnie a su être compensée par l’apport du banc.

– L’impact de Dylan Harper et du banc texan. Sans « Wemby », les Spurs avaient grand besoin que tout le monde élève son niveau de jeu, encore plus contre une équipe des Pacers à ne jamais prendre à la légère sur son terrain, et la mission a été remplie. Toujours aussi à l’aise dans son rôle de Sixième homme, Dylan Harper a multiplié les paniers et actions positives en attaque, dans son style si agréable à observer. Quant à Keldon Johnson, Kelly Olynyk et Lindy Waters III, ils ont également apporté beaucoup de bonnes choses, notamment dans le deuxième (Olynyk, Waters III) et dans le quatrième (Johnson) quart-temps.

– Indiana coule. Cela fait maintenant onze défaites consécutives pour les Pacers, qui n’auront fait illusion que dans le premier quart-temps, quand l’adresse n’était que d’un côté. Même comme ça, des erreurs au rebond et avec le ballon gardaient les Spurs à hauteur et, par la suite, les choses se sont compliquées puisque, collectivement, les deux équipes ne boxaient pas dans la même catégorie. Désormais bons derniers de toute la NBA, les finalistes 2025 auront bien du mal – et c’est tant mieux ? – à inverser la tendance dans cette saison plus que jamais mal engagée.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.