Les Spurs peuvent souffler : rien de grave pour Victor Wembanyama

Des nouvelles de Victor Wembanyama, sorti blessé au genou gauche mercredi soir, dans la victoire des Spurs face aux Knicks, et qui devait encore passer des examens pour connaître la gravité exacte de sa blessure (et son éventuelle indisponibilité).

Finalement, le San Antonio Express-News rapporte que « Wemby » et son équipe peuvent souffler, puisque l’IRM passée dans la journée de jeudi n’a montré aucune lésion ligamentaire. Par conséquent, et comme il le laissait entendre après la rencontre, le Français ne souffre « que » d’un léger pépin physique et la franchise texane parle, dans son rapport de blessure, d’une simple « douleur ».

« Je me sens bien, c’est juste un peu douloureux, mais je suis très confiant. J’étais confiant et à deux doigts de revenir en jeu, ils ont dû me retenir » déclarait-il mercredi. « C’était juste une hyperextension. (…) Je m’attends à revenir au prochain match, mais je ne sais pas ce qu’en pense le staff. »

Du côté de San Antonio, la prudence reste évidemment totale avec Victor Wembanyama, qui va ainsi devoir accepter de ne pas jouer ce vendredi soir à Indianapolis. Il n’est d’ailleurs même pas du voyage et sa présence pour la réception de Portland, samedi soir en « back-to-back » n’est pas garantie non plus.

Cela portera donc à 13 le nombre de matches ratés par « Wemby » cette saison et il ne disposera plus que de cinq jokers pour être éligible pour les récompenses individuelles de fin de saison. Ce n’est, bien sûr, pas la priorité des Spurs, d’autant qu’ils se sont très bien débrouillés sans leur intérieur français pendant un mois, mais cela reste quand même un facteur à surveiller de près.

« Bien sûr que c’est dans ma tête, même si ce n’est pas la première chose à laquelle je pense » avait-il admis auprès de L’Équipe.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 21 29:46 52.5 36.5 84.1 2.0 9.7 11.7 3.4 2.9 0.8 3.2 2.9 24.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.