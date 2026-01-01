Victor Wembanyama « confiant » après sa frayeur au genou

Plus de peur que de mal ? On le souhaite en tout cas pour Victor Wembanyama. Quelques jours après la blessure pour un mois de Nikola Jokic, victime d’une hyperextension du genou gauche, c’est le joyau des Spurs qui s’est fait une belle frayeur sur une action similaire face aux Knicks cette nuit, au début du quatrième quart-temps.

À la lutte pour un rebond, le Français est tout simplement mal retombé, causant une belle torsion du genou gauche. Boitillant une fois relevé, il s’est directement dirigé vers le vestiaire, énervé et frustré, criant quelques mots aux fans avant de rentrer dans le couloir. « Je leur ai juste dit que ça allait aller », a-t-il glissé après le match.

Encore des examens à passer aujourd’hui

Revenu sur le banc pour assister à la fin de la rencontre et encourager ses coéquipiers dans un « money-time » de folie, il avait déjà rassuré tout le monde par son attitude et a gardé la même posture en conférence de presse, même si des examens complémentaires doivent encore être réalisés aujourd’hui.

« Je me sens bien, c’est juste un peu douloureux, mais je suis très confiant. J’étais confiant et à deux doigts de revenir en jeu, ils ont dû me retenir », a-t-il déclaré avec le sourire. « C’était juste une hyperextension. On doit encore faire des examens pour s’assurer que tout va bien (…). Je m’attends à revenir au prochain match, je ne sais pas ce qu’en pense le staff ».

Son coach Mitch Johnson s’est montré plus prudent, même si lui aussi a été rassuré de voir son leader revenir sur le banc, sans être diminué physiquement, et encourager ses partenaires à fond.

« Je n’ai pas encore eu le temps de parler avec le staff médical. Mais j’ai vu ce que tout le monde a vu. Il a fini le match sur le banc avec ses coéquipiers, et ça m’a fait du bien. C’était bien de le voir revenir et finir le match avec ses coéquipiers », a glissé le coach des Spurs.

Préservé à Indiana vendredi ?

Même si tous les signaux tendent vers le vert, la décision finale reviendra donc au staff médical. Questionné sur la possibilité de ne plus être éligible aux trophées individuels en cas de blessure, et son potentiel excès d’engagement qui peut parfois le mettre en danger, Victor Wembanyama essaie de ne pas trop gamberger.

« J’y pense bien sûr, je sais aussi que le staff fera son travail indépendamment de tout ça. C’est ce qu’on demande au staff et ils sont très forts pour ça ici. Ils sont très objectifs par rapport à ça », a-t-il ajouté. « Quand je repense à l’action sur laquelle je me fais cette hyper extension, effectivement, je pourrais être plus prudent sur ce genre d’actions. D’un côté aussi, on a cette responsabilité aussi de tout donner pour l’équipe. On a besoin aussi de ce surplus d’énergie parfois, c’est assez difficile à naviguer ».

La perspective d’un « back-to-back » à venir, à Indiana vendredi puis face à Portland samedi devrait toutefois inciter les Spurs à la prudence. Le staff pourrait ainsi économiser un voyage dans l’Indiana à Victor Wembanyama afin de le remettre sur pieds à 100% pour la réception des Blazers…

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 20 30:03 51.4 34.9 83.7 2.1 9.6 11.7 3.5 2.9 0.9 3.3 3.0 24.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.