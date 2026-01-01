Victor Wembanyama se blesse face aux Knicks, mais les Spurs sabrent le Champagnie !

Le champagne se boit frais, le Champagnie se savoure chaud bouillant ! Pour ce dernier match de l’année, à quelques heures de fêter la nouvelle année, les Spurs ont pu compter sur l’apport d’un Julian Champagnie “In the zone” pour venir à bout des Knicks ! L’arrière s’est fendu d’un 11/17 à 3-points (son nouveau record en carrière) pour inscrire 36 points et contribuer à faire tomber une formation new-yorkaise qui aura cru en ses chances jusqu’au bout.

La victoire 134-132 a aussi été marquée par la sortie de Victor Wembanyama, qui ne s’était pas ménagé jusqu’au début du quatrième quart-temps, lorsqu’une mauvaise chute et une torsion du genou gauche l’ont contraint à ne prendre aucun risque et à rejoindre le vestiaire.

New York a donc cru en son étoile pendant un bout de temps. Déjà, il y a eu une entame presque parfaite, à l’image des deux paniers à 3-points coup sur coup de Mohamed Diawara (3-10). Les Knicks ont réussi à défendre fort pour se procurer du jeu de transition, à tirer profit des passages sur le banc de Wemby, et ont aussi su prendre le large grâce à leur adresse à 3-points (12/24 à la mi-temps). A +12 en fin de premier quart-temps (31-43), les hommes de Mike Brown sont passés à +19 grâce à un 14-0 marqué par les deux dunks d’OG Anunoby et les trois paniers de suite de Jordan Clarkson pour faire passer la marque à 71-52 ! Il a alors fallu un 11-2 alimenté par deux paniers à 3-points de Victor Wembanyama pour relancer les débats à l’heure du repos (63-73).

La sortie de Wemby sur blessure

Miles McBride a brièvement replacé New York à plus de dix points d’écart, avant que ne débute le “Champagnie Show” avec quatre paniers à 3-points dans le seul troisième quart-temps pour ramener inexorablement San Antonio dans le coup, jusqu’à égaliser à 91-91. Sauf qu’à peine revenus, les Spurs ont repris un éclat, sur un 3-points de Jordan Clarkson servi par un Jalen Brunson qui a ensuite enchaîné 8 points dont deux flèches de loin pour faire les siens à +9 (93-102).

L’issue s’annonçait alors loin d’être évidente pour San Antonio, surtout après la blessure de Victor Wembanyama. Julian Champagnie a encore dû s’employer en passant à nouveau quatre paniers à 3-points pour ramener les siens à 116-116, avant de profiter de précieux relais pour forcer la décision. Car cette fois, ce sont De’Aaron Fox par deux fois, puis Luke Kornet sur deux paniers arrachés près du cercle, dont un avec la faute, qui ont permis à San Antonio de s’en tirer avec la victoire, sans oublier le précieux 6/6 au lancer de Keldon Johnson dans la dernière minute qui a permis aux Spurs de s’imposer sur le fil, 134-32, et clôturer cet ultime “money-time” de fou en 2025 par une victoire !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Wemby nous fait une belle frayeur. L’Alien ne s’était pas ménagé sur les trois premiers quart-temps, inscrivant au passage son 300e panier à 3-points en carrière, mais New York avait réussi à lui tenir tête, jusqu’à ce rebond où il a fini par s’écrouler. Comme Nikola Jokic, son hyper-extension du genou gauche à l’atterrissage n’augurait rien de bon. Rentré directement au vestiaire, passablement agacé, Victor Wembanyama a finalement effectué son retour sur le banc, en chaussons, pour assister à la fin du match. Un signe positif envoyé à ses coéquipiers et aux fans qui ont fini par célébrer une victoire qui aura mis du temps à se dessiner. Il faudra attendre la confirmation du staff médical texan pour la gravité de sa blessure.

– Un Julian Champagnie en effervescence. Il y a des jours comme ça ! Des soirs où rien ne rentre malgré toute l’application et la détermination du monde. Et d’autres, où le diamètre du cercle semble avoir triplé ! Julian Champagnie est monté en euphorie à partir du troisième quart-temps en claquant quatre paniers à 3-points qui lui ont permis de sceller son record perso. Celui-ci est ensuite monté jusqu’à 11 paniers à 3-points, lui permettant de devenir le numéro 1 de la catégorie dans l’histoire des Spurs, devançant Chuck Person et ses 9 paniers en 1997. Une soirée folle pour l’arrière des Spurs qui a pu savourer son exploit dans l’ivresse de la victoire. Il fallait au moins ça pour contrer le 22/52 à 3-points des Knicks…

– Des nouvelles de Mohamed Diawara ? Titulaire, six minutes de jeu marquées par deux paniers à 3-points, 1 rebond et 1 passe décisive… Et puis plus rien, on a complètement perdu Mohamed Diawara de vue ! Un choix étrange de la part de Mike Brown alors que le Français semblait encore parti sur de très bonnes bases. Ce fut un peu la même chose pour Kevin McCullar Jr, natif de San Antonio et auteur de 3 points, 2 rebonds et 2 passes décisives lors d’un premier passage resté sans suite. Étrange…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.