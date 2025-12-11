Les Spurs ne veulent prendre aucun risque avec Victor Wembanyama

Victor Wembanyama allait-il rejouer pour le quart de finale de NBA Cup face aux Lakers ? C’était clairement l’espoir initial, mais les Spurs ont finalement tranché : le Français n’est pas encore prêt.

Victime d’une élongation au mollet gauche, « Wemby » n’a pour l’instant participé qu’à des séquences en deux-contre-deux. Pour Mitch Johnson et le staff de San Antonio, c’est insuffisant pour valider un retour. Pas question de relancer leur All-Star sur un match à enjeu sans qu’il ait coché toutes les cases médicales.

« C’est uniquement un discours externe (à l’équipe) qui laisse entendre que tel ou tel match pourrait influencer la progression ou le calendrier d’un joueur », rappelait Mitch Johnson avant la rencontre face à Los Angeles. « Il se débrouille très bien. Il est très, très proche du but mais, malheureusement, toute l’excitation et la visibilité supplémentaires liées à ce match n’influenceront pas la décision de le faire jouer ou non. »

Victor Wembanyama pourrait-il revenir samedi soir, en demi-finale de la NBA Cup à Las Vegas, face au Thunder ? Là encore, le coach des Spurs assure que l’enjeu ne pèsera pas dans la balance.

Éviter à tout prix une rupture du tendon d’Achille

« Quand vous avez été absent pendant une longue période, vous ne vous dites généralement pas : ‘Bon, c’est suffisant’ avant de passer à autre chose. À ce stade, il s’agit simplement d’être discipliné et de se sentir vraiment prêt à revenir pour jouer un match NBA. Le cinq-contre-cinq à l’entraînement n’est pas un match NBA, donc il faut s’assurer que nous nous sentons bien avec ça, pas seulement sur le moment. Il faut aussi être à l’aise avec la façon dont il réagit le lendemain, sa récupération… »

Mitch Johnson prévient donc qu’une seule séance de cinq-contre-cinq, prochaine étape prévue pour Victor Wembanyama, ne suffira pas : il faudra enchaîner plusieurs séances complètes avant d’envisager un feu vert.

Car les élongations au mollet sont des signaux à prendre très au sérieux, puisqu’elles peuvent dégénérer en ruptures du tendon d’Achille, comme l’ont récemment vécu plusieurs stars de la Grande Ligue (Jayson Tatum, Damian Lillard, Tyrese Haliburton, Dejounte Murray…). C’est précisément ce scénario catastrophe que les Spurs veulent éviter avec leur phénomène français, déjà privé de la fin de la saison passée par une thrombose veineuse profonde.

« Il veut être sur le terrain », conclut Mitch Johnson. « Il veut toujours être sur le terrain. Heureusement, nous avons un staff formidable. Notre équipe médicale communique très bien et tout le monde est sur la même longueur d’onde. Ce n’est donc pas différent lorsque nous lui demandons de revenir en défense ou de faire un écran. Il fait confiance à l’équipe et nous sommes tous sur la même longueur d’onde grâce à une communication ouverte. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 12 34:40 50.2 34.5 85.7 2.0 10.9 12.9 4.0 3.7 1.1 3.6 3.6 26.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.