Nolan Traoré prend une soufflante de Jordi Fernandez

Alors que le match venait de se terminer à Brooklyn, les Nets ayant été largement battus par les Rockets (96-120), Jordi Fernandez est rentré aux vestiaires aux côtés de Nolan Traoré, et le coach semblait assez énervé.

Le rookie français trouve sa place dans la rotation de Brooklyn, et avec les absences d’Egor Demin et Ben Saraf, il a obtenu son plus gros temps de jeu de la saison face à Houston, avec 26 minutes sur le parquet. Le problème, c’est qu’il l’a mal rentabilisé avec seulement 3 points (1/8 au tir dont 1/5 de loin), 2 passes et 2 pertes de balle.

« J’ai besoin qu’il utilise son superpouvoir et qu’il aille dans la raquette » a expliqué le coach des Nets. « Je trouve qu’il est tombé dans le piège de shooter à chaque fois qu’ils passaient sous l’écran. Sauf que la plupart du temps, ils vont le faire parce que c’est ce qu’ils veulent que Nolan fasse. Et s’il continue de shooter et de rater… Vous savez, faire la même chose encore et encore en voyant les mêmes résultats, c’est la définition de la folie. »

« J’avais besoin qu’il comprenne que j’en voulais plus »

Face à la densité physique des Rockets, Nolan Traoré a aussi été bousculé quand il entrait dans la raquette, et ça a sans doute joué dans ses choix de s’en tenir éloigné mais, pour Jordi Fernandez, ce n’est pas la solution.

« Je sais à quel point il est bon. Il peut jouer le pick-and-roll, aller dans la raquette, rejeter le pick-and-roll, faire la passe mais deux passes pour deux pertes de balle, ce n’est pas assez pour lui. J’avais besoin qu’il comprenne que j’en voulais plus. Ça me va s’il shoote à 3-points en sortie de dribble, même si je n’adore pas ça parce qu’il n’a pas encore montré qu’il peut le réussir de façon constante, alors qu’il peut shooter autant de 3-points en catch-and-shoot qu’il le veut, mais il n’a pas joué de la façon dont je veux qu’il joue » conclut ainsi l’entraîneur espagnol.

Nolan Traore Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 BKN 10 12:18 37.5 37.5 60.0 0.1 0.8 0.9 1.6 1.5 0.4 0.9 0.2 3.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.