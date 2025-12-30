Nolan Traoré trouve sa place dans la rotation des Nets

Il n’a pas encore atteint la barre des 10 points mais Nolan Traoré a signé son record en NBA la nuit dernière, face aux Warriors, avec 9 points à 3/6 au tir dont 3/4 derrière la ligne à 3-points.

Avec 15 minutes de temps de jeu, le Français est ainsi dans sa moyenne depuis son petit tour en G-League.

Malgré la profusion de meneurs rookies, le petit frère d’Armel trouve ainsi sa place dans la rotation de Jordi Fernandez, en apprenant à se rendre utile sans le ballon, notamment aux côtés de Cam Thomas. La nuit dernière, il a ainsi sanctionné sur catch-and-shoot, alors qu’il affiche un intéressant 38% de réussite de loin cette saison.

Steve Kerr notait d’ailleurs que malgré les critiques, les Nets (10-20) semblent avancer dans la bonne direction puisqu’ils sont très loin d’être la pire équipe de la NBA, contrairement à ce l’on pouvait anticiper. En décembre, ils ont ainsi signé 7 victoires en 11 matchs pour l’instant, avec la meilleure défense de toute la ligue sur la période !

Une action symbolique face aux Wolves

Et Nolan Traoré y participe grâce à son énergie constante, alors qu’il a notamment contré Draymond Green la nuit dernière, et que son coach saluait ses efforts lors du match face aux Wolves.

L’ancien de Saint-Quentin avait ainsi torpillé un alley-oop de Minnesota dans le quatrième quart-temps, avant de provoquer un passage en force de Julius Randle. « CT (Cam Thomas) prend un bon 3-points et le rate et, sur le repli, Nolan réalise une action précieuse en détournant le ballon au niveau du cercle. Puis CT, qui avait shooté, se bat pour le rebond mais Randle finit par le récupérer. Donc le gars qui a shooté est le gars qui est revenu se battre pour le rebond, et le gars qui a dévié le ballon est aussi celui qui provoque la faute offensive » analyse Jordi Fernandez. « Les gars de la rotation célébraient, mais aussi les gars hors de la rotation, ainsi que le staff. On a besoin de cette énergie, en particulier à l’extérieur, et c’est ce qu’on fait. Mais on doit le faire encore et encore. »

Nolan Traore Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 BKN 9 12:07 34.6 25.0 60.0 0.1 0.9 1.0 1.8 1.3 0.4 0.8 0.1 2.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.