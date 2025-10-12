Le patron des Nets ne cache pas son objectif : la Draft 2026

Pariez en ligne avec Unibet
Les Nets ont tourné la page des ambitions immédiates. Avec cinq rookies sélectionnés au premier tour et un effectif rajeuni, la franchise new-yorkaise entre pleinement en reconstruction.

Les Brooklyn NetsEn conservant leurs cinq choix de Draft au premier tour cette année, les Brooklyn Nets ont misé à fond sur la jeunesse. Résultat : Egor Demin, Nolan Traoré, Drake Powell, Ben Saraf et Danny Wolf viennent garnir un effectif tourné vers l’avenir. Cinq rookies d’un coup, symbole d’un virage assumé vers la reconstruction.

Ce que les récents mouvements confirment. Cam Thomas n’a pas trouvé d’accord pour une prolongation de contrat, tandis que Cam Johnson a été échangé contre Michael Porter Jr, un transfert qui s’inscrit davantage dans une logique d’équilibre salarial (le salaire de MPJ n'étant que partiellement garanti pour la saison prochaine) que de compétitivité immédiate. Tout indique que Brooklyn ne vise rien cette saison, si ce n’est le développement de ses jeunes joueurs, afin d’identifier ceux autour desquels la franchise pourra bâtir à long terme.

« Vous pouvez donc deviner quelle stratégie nous allons adopter pour cette saison »

« Je dois dire que nous sommes dans une année de reconstruction », admet sans détour le propriétaire Joe Tsai. « Nous avons utilisé tous nos choix (pour 2025) — nous avions cinq choix du premier tour. »

Et le milliardaire ne cherche même pas à masquer la stratégie des Nets, qui semble effectivement très claire.

« Nous avons un choix (au premier tour) en 2026, et nous espérons un bon choix. Vous pouvez donc deviner quelle stratégie nous allons adopter pour cette saison. Mais nous avons une équipe très jeune. »

Autrement dit, Brooklyn s’oriente vers une simple saison de transition, avec en ligne de mire la Draft 2026. L’objectif ? Se positionner pour espérer décrocher un choix dans le Top 3, où devraient figurer des gros talents tels que l'arrière Darryn Peterson, l'ailier AJ Dybantsa ou encore l'ailier fort Cameron Boozer.

Par Dimitri Kucharczyk
