Armel Traoré de retour en France

On l'avait laissé en Espagne, pour terminer la saison avec Manresa (7.6 points et 3.8 rebonds de moyenne) après avoir été libéré par les Lakers, et voilà que Armel Traoré rebondit maintenant en France, du côté de l'ASVEL.

Le club rhodanien annonce que le joueur de 22 ans a signé un contrat de deux ans pour renforcer l'aile de Lyon-Villeurbanne. Une équipe qui, la saison dernière, a été éliminée en demi-finale de Betclic Élite et en quart de finale de Coupe de France, en plus d'avoir terminé à la 15e place de la saison régulière en l'Euroleague et d'être passée devant la DNCCG, le gendarme financier de la LNB.

Champion d’Europe U20 avec les Bleus en 2023, Armel Traoré était quant à lui passé par le Centre fédéral, Monaco, Évreux, les Metropolitans 92 et Blois, avant de jouer chez les Lakers et à Manresa, évidemment. Il s'éloigne donc de la NBA, quelques semaines après avoir vu son petit frère Nolan être drafté par les Nets.

Armel Traore Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 LAL 9 7 31.6 0.0 28.6 0.2 1.4 1.7 0.1 0.7 0.4 0.3 0.2 1.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.