Brillant en G-League, Nolan Traoré peut retrouver les Nets

Ces dernières semaines, Nolan Traoré savait que ses performances en G-League étaient observées par Jordi Fernandez, le coach des Nets. Comme elles étaient très bonnes, le Français pouvait espérer convaincre l’entraîneur de le rappeler sur le banc de Brooklyn. C’est fait puisqu’il sera du voyage pour le match à Dallas, ce vendredi.

« Il l’a mérité. Il a très bien joué et on est très satisfait », annonce Jordi Fernandez. « Il a progressé des deux côtés du terrain. Il fait de très bonnes choses. Il est rapide. Il va continuer de se développer physiquement et de devenir de plus en plus puissant. Ses intentions sont bonnes, sa pression en défense et son activité aussi. »

Ce retour dans le groupe ne signifie pas que le meneur de jeu va directement avoir du temps de jeu. « Une étape à la fois. On constate sa progression », tempère le coach des Nets. « Ça fait longtemps. Je suis heureux d’être de retour à Brooklyn et prêt à jouer », a réagi le Français. « Je pense avoir progressé dans tous les aspects, surtout au niveau de mon shoot. Et le simple fait de jouer aussi, c’était génial. »

S’affirmer davantage avec les mots

Avec l’équipe de Long Island, en G-League, il a globalement tourné à 18.8 points et 6.4 passes de moyenne.

Surtout, ses quatre derniers matches, il affichait 23.3 points à 63% de réussite au shoot et 8 passes décisives de moyenne, avec un superbe 10/14 à 3-pts et seulement six ballons perdus au total.

« Son super-pouvoir, c’est sa vitesse. Il shoote très bien et avec confiance, et j’adore ça. Il essaie de parler davantage et c’est ce qu’on veut d’un meneur de jeu », liste l’entraîneur de Brooklyn. « Il y a son ratio passe-ballon perdu aussi, excellent depuis trois ou quatre matches, alors qu’il a parfois été en difficulté avec les balles perdues. Mais tant qu’il passe à autre chose, à l’action suivante, c’est bien. »

« Il ne faut pas perdre de temps sur une mauvaise action. Il faut continuer et être prêt pour la suivante », confirme ainsi Nolan Traoré. « Je suis plus leader par l’exemple. Néanmoins, quand je suis en bonne position dans une équipe, je parle plus parce qu’il faut parler de l’action qui vient de se faire et de celles qui vont arriver. Quand on joue plus, on parle plus et qu’on a un rôle plus important, il faut communiquer, c’est certain. »

Nolan Traore Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 BKN 4 8:45 22.2 33.3 50.0 0.0 0.3 0.3 1.3 1.3 0.5 0.5 0.0 1.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.