En G-League, Nolan Traoré prend son mal en patience

C’est connu et assumé, les Nets sont lancés dans une reconstruction avec énormément de jeunes joueurs, de meneurs de jeu et tous n’ont pas des minutes importantes. Si Egor Demin a des responsabilités et fait des erreurs, Nolan Traoré, lui, n’a pas eu beaucoup d’opportunités en NBA, avec seulement 35 minutes en quatre matches.

Le Français fut donc envoyé en G-League, avec les Long Island Nets, pour se faire les dents. Et il en profite pleinement, avec 16.7 points et 5.8 passes de moyenne après six rencontres.

Il a notamment collé 28 points (plus 9 passes) contre le Greensboro Swarm. Puis 15 points (à 5/14 au shoot) et de nouveau 9 passes, toujours contre le même adversaire lundi.

Ce qui n’a pas échappé à Jordi Fernandez. « C’est une très bonne performance », a commenté le coach des Nets avant le match contre les Knicks le même jour. « Je lui ai envoyé un texto. J’ai vu le match. Ses shoots rentrent et on ne peut pas toujours avoir le contrôle là-dessus. Mais on a le contrôle sur la qualité des tirs, sur les choix. »

Brooklyn étant lancé dans une saison catastrophique (3 victoires pour 14 défaites), qui ne devrait pas s’arranger, Nolan Traoré aura peut-être une nouvelle chance de se montrer en NBA dans les prochaines semaines, notamment s’il continue de faire de bonnes prestations dans l’antichambre de la ligue.

« Ce sont des étapes cohérentes et on veut que ce groupe évolue aussi à haut niveau », conclut Jordi Fernandez.

Nolan Traore Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 BKN 4 8:45 22.2 33.3 50.0 0.0 0.3 0.3 1.3 1.3 0.5 0.5 0.0 1.8

