À Brooklyn, responsabiliser les jeunes implique des moments difficiles

Le public du Barclays Center devra encore patienter avant de goûter à la victoire mais ses protégés progressent. Et malgré la défaite concédée face aux Celtics, Jordi Fernandez veut retenir le positif.

« Je n’étais pas satisfait de notre niveau de compétition il y a quelques matchs » explique le coach des Nets. « Et maintenant, depuis quatre matchs, on joue un basket respectable, un basket compétitif. Si c’est le cas, on continuera dans cette voie, et on acceptera les résultats. On veut que nos fans, surtout à domicile, soient fiers de ce qu’on fait. Et je pense que ce soir, ils peuvent être fiers des jeunes, ou de tout le groupe d’ailleurs, puisqu’il est très jeune. C’est comme ça qu’on avance vers le prochain match. »

Une jeunesse qui a craqué dans le « money time » face à l’expérience des Celtics. « Nous avons beaucoup fait fautes » poursuit-il à propos de dernier quart-temps raté. « Donc c’est plus difficile de courir quand on accorde des lancers-francs… Nous avons concédé neuf points sur des « seconde chance », donc si vous ne prenez pas les rebonds, vous ne pouvez pas courir… Toutes ces choses ont affecté notre capacité à jouer en transition. »

Les rookies ne font pas plus d’erreurs que les autres…

Le parfait contraste avec la première mi-temps où ses joueurs avaient passé leur temps à courir au point d’inscrire 22 points sur contre-attaque. Mais la défense s’est retrouvée sur les talons dans le dernier acte, et il ne veut incriminer personne, et surtout pas son rookie Egor Demin, en difficulté face à Payton Pritchard et Derrick White.

« Je vois un match différent de vous, et je ne vois pas un joueur en difficulté sur le terrain » répond l’Espagnol à la presse, quand on lui demande pourquoi il a opté pour Ziaire Williams plutôt que Denim dans le 4e quart-temps. « Je vois simplement que tout le monde perd des ballons, tout le monde manque des tirs. Il n’est pas le seul… Moi aussi, je fais des erreurs quand je fais mes changements, et je vis avec mes erreurs. Je vis avec, et je suis très heureux de la manière avec laquelle ils ont joué, et avec laquelle ils se sont battu… Et je suis très, très satisfait et fier des rookies et de toute l’équipe. »

Et à ceux qui pourraient penser que les Nets sont en mode « tanking » à le voir lancer Nolan Traoré et Danny Wolf dans les deux dernières minutes, il ajoute : « Jouer une rencontre de ce niveau contre une très bonne équipe, c’est important. Beaucoup d’entre vous ne verront pas les victoires au classement, mais nous avons des standards élevés… Evidemment que nous voulons gagner et nous jouons pour gagner. Mais les victoires, ce sont aussi les futurs Nets qui joueront dans une équipe qui gagne dans quelques années, et ils obtiennent leurs minutes et s’améliorent. On cherche à faire progresser nos joueurs et voir comment ils grandissent. Les minutes sont importantes, mais la responsabilisation l’est tout autant. »