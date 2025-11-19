À Brooklyn, les Celtics peuvent remercier Derrick White

Les Celtics ont dû s’employer à Brooklyn, mais grâce à un énorme quatrième quart-temps de Derrick White, les joueurs de Joe Mazzulla repartent avec la victoire (113-99) et surtout un bilan positif (8v-7d). Longtemps accrochés par des Nets combatifs, les Celtics ont fini par faire parler leur expérience et leur défense.

Dès l’entame, Jaylen Brown avait confirmé sa main chaude du moment, avec une agressivité qui met immédiatement la défense des Nets sur les talons. Pour répliquer, Brooklyn s’appuie sur Noah Clowney qui sanctionne deux fois de loin, Egor Demin rentre son premier tir, et les Nets imposent un rythme physique. Entre une grosse faute sur Neemias Queta et plusieurs échanges musclés sous le cercle, le début de match est intense et les Nets prennent une belle avance (+11). C’est Payton Pritchard qui relance la machine verte pour signer un 7-0, et revenir à 29-29.

En sortie de banc, Baylor Scheierman et Josh Minott sont intéressants, mais c’est finalement Brown qui remet le couvert par son agressivité vers le cercle. A ses côtés, Pritchard est un vrai casse-tête pour Brooklyn. L’énergie de Clowney et de Michael Porter Jr, mais aussi la volonté de jouer vite, permettent aux Nets de rester dans le coup. A la pause, les Celtics mènent seulement 62-61, et ils ont encaissé 22 points sur contre-attaque !

Derrick White tue le match

Le retour des vestiaires est poussif pour Boston avec des balles perdues à foison, des fautes rapides de Jordan Walsh et Queta et Brooklyn en profite pour reprendre brièvement les commandes. Mais la maladresse a pris le dessus des deux côtés, et la première formation à signer un “run”, c’est Boston. C’est Jaylen Brown qui est le premier à se réveiller avec 17 points dans le seul 3e quart-temps pour lancer un 10-2. Boston mène 89-85, mais rien n’est encore fait.

D’autant que le quatrième quart commence très mal : quatre minutes sans le moindre point avec encore des maladresses et des mauvais choix, et Brooklyn en profite pour repasser devant (90-89) grâce à Porter Jr. C’est finalement un dunk de Queta qui remet Boston en route pour lancer un 8-0. Moment choisi par Derrick White pour tuer le match. L’arrière provoque des fautes, met ses tirs, et signe même un contre décisif sur Porter Jr. à l’entrée du “money time”. Avec un 18-3, les Celtics ont pris 11 points d’avance (104-93), et les Nets ne reviendront plus pour s’incliner 113-99.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le verrou vert. Les Celtics ont haussé leur défense au meilleur des moments avec un seul panier encaissé lors des dix premières minutes du 4e quart-temps. C’est le 3-points de Porter Jr. pour faire passer les Nets devant, et ensuite les Nets vont se casser les dents sur la défense.

– Le public de Brooklyn attend toujours… Sept matches, sept défaites pour les Nets à domicile. Leurs fans attendent toujours de célébrer une première victoire. Peut-être que ce sera pour le prochain derby face aux Knicks du 25 novembre prochain.

– Boston dans le positif. Cela peut paraître anecdotique mais c’est la première fois de la saison que les Celtics affichent un bilan positif avec 8 victoires pour 7 défaites. Les partenaires de Jaylen Brown avaient débuté la saison par trois revers, et ils auront mis quatre semaines à rétablir l’équilibre, puis basculer dans le vert.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.