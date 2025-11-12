Egor Demin gagne en épaisseur

Pendant ses quatre premiers matches en carrière, Egor Demin ne shootait qu'à 3-pts, comme si une frontière l'empêchait de se rapprocher du cercle. Finalement, il a réussi à la franchir même si sa zone de confort reste d'être derrière la ligne.

Après dix rencontres, le rookie des Nets a tenté 24 tirs dont 18 à 3-pts. Mais ses deux dernières sorties, contre New York et Toronto, sont satisfaisantes. Face aux Raptors, le Russe a signé son meilleur match avec 16 points (5/11 au shoot, 4/8 à 3-pts), 5 passes et 4 rebonds.

« On pense tous qu'il a sa place ici. Je suis très heureux de sa situation actuelle, de ce qu'il montre, de son agressivité », se réjouit Jordi Fernandez. « Il a délivré cinq passes en perdant un seul ballon face une défense très agressive, très physique, cela montre qu'il a progressé. Le défi consiste maintenant à maintenir ce niveau. Ensuite, il faudra être plus efficace en défense et tirer les leçons de son temps de jeu. »

Petit à petit, il entre dans le grand bain

Comme Cam Thomas est absent pendant quelques jours, Egor Demin peut gagner en responsabilités, en opportunités sur le pick-and-roll et en épaisseur. Titulaire depuis trois matches, il tourne ainsi à 11.3 points et 5 passes de moyenne à 48% de réussite au shoot et 47% à 3-pts, en 25 minutes.

« Tout vient avec les répétitions », indique le Russe de 19 ans. « C'est une grande partie de ma transition pour parvenir à ce niveau : s’habituer à ces choses, à ces nouveautés sur pick-and-roll, à la dimension physique, aux couvertures défensives, à la pression qui est mise sur le porteur du ballon. On essaie de me presser car ils savent que je peux perdre des ballons parfois. Mais je suis de plus en plus à l'aise, c'est clair. »

L'avantage pour Egor Demin, c'est qu'il n'a pas réellement de pression, les Nets étant déjà lancés dans une saison sans résultat (une victoire en onze matches…) et surtout avec les yeux tournés vers la Draft 2026.

« Certaines de ses actions m'ont particulièrement marqué, sa manière de shooter, de prendre ses positions », insiste son entraîneur, qui apprécie donc ce qu'il voit. « Il a besoin d'être plus dans l'action que dans la réaction. Il est intelligent, on va continuer de le pousser et il va réussir. »