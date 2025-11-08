Cam Thomas retourne à l’infirmerie pour trois à quatre semaines…

Décidément, Cam Thomas a une vraie faiblesse au niveau de l'ischio-jambier gauche. La saison dernière, il avait ainsi subi trois blessures à cet endroit, ratant une cinquantaine de matchs en cumulé, et cette saison, le voilà déjà à l'infirmerie au bout de deux semaines, à cause de la même blessure.

En l'occurrence, ESPN révèle que l'arrière des Nets souffre d'une nouvelle élongation, qui le privera des trois à quatre prochaines semaines de compétition. Une sacrée tuile pour la franchise, déjà installée dans les tréfonds de la conférence Est, et pour le joueur, qui doit se montrer performant pour toucher un gros chèque à l'été 2026, après n'avoir re-signé à Brooklyn que pour un an.

« C'est très différent. Ce n'est pas aussi sérieux que la dernière fois, disons comme ça. J'ai eu chaud… » rassure néanmoins l'intéressé.

Auteur de 21.4 points, 2.6 passes et 1.4 rebond de moyenne après huit matchs, à 40% au shoot (dont 36% à 3-points) et 88% aux lancers, Cam Thomas confirme en tout cas sa réputation de joueur fragile et, dans le meilleur des cas, il retrouvera les parquets au début du mois de décembre. En espérant que, cette fois, son ischio tienne…

Cam Thomas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BRK 67 18 43.3 27.0 82.9 0.2 2.2 2.4 1.2 1.0 0.5 0.8 0.1 8.5 2022-23 BRK 57 17 44.1 38.3 86.8 0.1 1.5 1.7 1.4 1.0 0.4 1.1 0.1 10.6 2023-24 BRK 66 31 44.2 36.4 85.6 0.4 2.8 3.2 2.9 2.1 0.7 1.9 0.2 22.5 2024-25 BRK 25 31 43.8 34.9 88.1 0.6 2.7 3.3 3.8 1.8 0.6 2.5 0.1 24.0 2025-26 BRK 5 30 39.1 32.4 86.4 0.2 1.4 1.6 3.2 2.0 0.4 2.4 0.2 23.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.