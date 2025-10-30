Egor Demin et la frontière de la ligne à 3-pts

Les Nets continuent de perdre et Jordi Fernandez de faire des expérimentations au poste de meneur de jeu. Dans le revers face à Atlanta, le cinquième en cinq matches cette saison, le coach a décidé de se passer de Ben Saraf et Egor Demin dans le dernier quart-temps.

En plus d'une défense totalement absente, Brooklyn est plombé par le manque de certitude à ce poste, si important pour l'organisation d'une attaque.

« Ça commence avec le poste de meneur de jeu. C'est dur de gagner en NBA et on a beaucoup de rookies à ce poste, qui seront bons pendant un long moment, mais qui restent des débutants », constate Michael Porter Jr. « C'est peut-être le poste le plus compliqué de ce sport et ce sont des jeunes qui l'occupent. C'est dur de gagner quand le poste de meneur n'est pas solidifié. »

Outre les présences d'Egor Demin et Ben Saraf dans le groupe, il ne faut pas oublier Nolan Traoré, qui n'a pas joué face aux Hawks. Et parmi ces rookies, le premier cité a une particulièrement bien visible : il ne shoote qu'à 3-pts !

Aucun tir à 2-pts

En quatre matches joués, le Russe a pris 22 tirs, tous derrière la ligne. Il semble y avoir une frontière qui l'empêche de shooter plus près du cercle.

« Il doit trouver la solution. Je veux qu'il aille dans la raquette. Tout le monde va comprendre qu'il est une menace à 3-pts, mais il ne peut pas seulement jouer derrière la ligne », commente Jordi Fernandez. « Je suis d'accord s'il marque beaucoup de shoots primés et fait beaucoup de passes, mais un moment, il doit être plus agressif quand l'adversaire est dans le bonus par exemple. Il faut suivre les étapes et je ne suis pas vraiment inquiet. »

Surtout qu'avec sa taille (2m06), Egor Demin peut être utile près du cercle. Avec neuf paniers marqués, il affiche un pourcentage très correct (41%) jusqu'à maintenant, mais ne distribue que 2.5 passes de moyenne en 20 minutes, en perdant 2 ballons, et n'a shooté que quatre petits lancers-francs.