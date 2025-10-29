Opération portes ouvertes à Brooklyn

Si les Nets n'avaient gagné que 26 matches la saison passée, les premières semaines avaient été intéressantes. Portée par les ambitions de leur nouvel entraîneur, Jordi Fernandez, l'équipe débordait d'intensité en défense. Si bien qu'après huit rencontres et avec quatre victoires au compteur, Brooklyn était sur le podium de l'Est.

Les transferts avaient rapidement eu raison de cet enthousiasme. Cette année, on est bien loin de cette mentalité. En quatre parties, toutes perdues, les Nets ont encaissé 522 points, soit 130.5 de moyenne !

« Cela s'explique en grande partie par le manque d'expérience », justifie le coach après la défaite contre Houston, avec 137 points pour les Rockets. « On va mettre au défi les joueurs. Les coaches sont excellents pour ça, pour maintenir la concentration sur chaque possession. Que l'on joue 20 secondes, trois ou dix minutes, il faut faire attention aux détails et les efforts doivent être présents. »

Les Nets n'ont que ce qu'ils méritent

La preuve que la chute est brutale entre les deux saisons : les Nets ont déjà laissé leurs adversaires inscrire plus de 130 points à trois reprises en une semaine. En 2024/25 ? Sept occurrences seulement. Et les adversaires shootent à 54% de réussite et 46% à 3-pts…

« Les Rockets ont joué en transition et personne ne revenait en défense », regrette Day’Ron Sharpe. « On doit mieux communiquer. On ne peut pas avoir autant d'absences, sans dialogue ou en étant mal positionné. »

Sans sursaut dans ce domaine, les victoires seront peu nombreuses cette saison. « Si on donne 140 points, à 50% au shoot, ça ne va pas le faire », annonce Jordi Fernandez. « En ce moment, on mérite nos résultats. On peut faire mieux. On va continuer de travailler, d'avoir une énergie positive et de tenir chacun pour responsable. »