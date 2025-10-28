Les Rockets ouvrent leur compteur contre les Nets

Houston n'est plus fanny. Après son match d'ouverture perdu après deux prolongations contre le Thunder et un court revers face aux Pistons, les Rockets n'ont cette fois pas fait de détail pour surclasser les Nets (137-109). Les joueurs d'Ime Udoka ont rapidement fait la différence avant de s'envoler au retour des vestiaires.

Comme la veille pourtant face aux Spurs, Brooklyn débute bien la rencontre, au moins en attaque, avec un bon Terance Mann. Mais Ben Saraf est bien trop court physiquement pour arrêter les attaques de cercle d'Amen Thompson, bien aidées par un cinq plus petit, avec Josh Okogie à la place de Steven Adams. Même la sortie d'Amen Thompson n'y change rien pour les visiteurs, en grande difficulté pour protéger leur raquette.

Houston s'amuse, puis distribue les coups de loin, avec l'adresse des entrants Reed Sheppard et Tari Eason. Les Rockets terminent le premier quart sur un 15-0 en trois minutes, et 42 points inscrits à 62.5 % au tir (42-25).

Sept joueurs à plus de dix points

Les matchs se suivent et se ressemblent pour les Nets. Michael Porter Jr et les siens trouvent leur salut à 3-points comme contre San Antonio. Brooklyn signe six réussites derrière l'arc en moins de six minutes et recolle (57-50). Houston ne panique pas et reste sur son plan de jeu, avec Alperen Sengun en tour de contrôle et Tari Eason irrésistible. L'ailier est en feu et signe une première période quasi-parfaite : 20 points à 7/9 dont 5/6 de loin, 4 rebonds et 3 passes. Suffisant pour maintenir 11 points d'avance à la pause (71-60).

Alors qu'ils s'étaient offert une fin de match à suspense grâce à un gros troisième quart-temps un peu plus de 24 heures plus tôt, les joueurs de Jordi Fernandez vont cette fois craquer au retour des vestiaires. Brooklyn tombe dans un trou noir offensif face à la longueur des Rockets.

Le talent de Houston fait le reste et tout le monde met la main à la pâte. De la distribution d'Amen Thompson à la maestria d'Alperen Sengun en passant par les qualités de finisseur de Kevin Durant, c'en est trop pour les Nets. Un 6-0 par-ci, un 8-0 par-là… Les Rockets prennent 26 points d'avance et s'offrent une fin de match tranquille.

Reed Sheppard en profite pour se montrer tant au tir qu'à la passe avec un nouveau record en carrière (8 passes). Ime Udoka peut ouvrir en grand son banc, sans que cela ne change quoi que ce soit à la domination de son équipe, qui comptera jusqu'à 33 longueurs d'avance avant de s'imposer de 28 points.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– La démonstration offensive de Houston. Ce n'était peut-être que les Nets en face, mais les Rockets ont réussi une très belle prestation, notamment dans les domaines où ils péchaient encore la saison dernière. Les Texans terminent à 57.6% au tir dont un superbe 16/32 à 3-points, 33 passes décisives et sept joueurs au-dessus des dix points.

– Des minutes mais pas de carton pour Nolan Traoré. Resté sur le banc lors des deux derniers matchs de Brooklyn, le rookie français a eu le droit à son plus gros temps de jeu en carrière avec 21 minutes sur le parquet dues à l'absence d'Egor Demin. L'ancien de Saint-Quentin n'en a pas profité, notamment quand Houston est passé en zone en deuxième période. Il termine avec quatre points à 1/5 au tir, 3 passes décisives mais aussi quatre fautes et deux balles perdues.