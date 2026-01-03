Matchs
Le Thunder écrase des Warriors privés de leurs stars

NBA – Dans un match à sens unique, le Thunder et Shai Gilgeous-Alexander (30 points, 7 passes) n’ont fait qu’une bouchée de Golden State (131-94).

shai gilgeous-alexander thunder warriorsFace à des Warriors privés de leur « Big Three », le Thunder met quelques minutes à se mettre dans le match. Shai Gilgeous-Alexander règle la mire et la défense des champions NBA limite Golden State à 8/23 aux tirs pour prendre le contrôle de la rencontre (34-23).

Les Warriors s’accrochent toutefois. Brandin Podziemski (12 points) et Will Richard (13 points, 5 rebonds) profitent d’un relâchement de leurs adversaires pour ouvrir le deuxième quart-temps sur un 13-4 (38-36).

Un temps-mort de Mark Daigneault remet les choses au point. Chet Holmgren (15 points, 15 rebonds, 4 contres) est intraitable sous le cercle, Aaron Wiggins (15 points) et Ajay Mitchell (11 points, 6 passes) font mouche de loin, et le Thunder répond par un 19-0 cinglant (57-36). C’est Moses Moody (13 points) qui limite cette fois la casse, mais un 3-points de Lu Dort au buzzer de la mi-temps garde Oklahoma City à +19 (64-45).

La démonstration continue au retour des vestiaires. L’attaque des Warriors peine toujours à dépasser la barre des 32 % de réussite aux tirs, alors que Shai Gilgeous-Alexander marque 14 des 31 points de son équipe pour faire passer l’écart au-dessus des trente unités (89-56) ! Logique coup d’arrêt pour Golden State, qui essaiera de retrouver le chemin de la victoire dès cette nuit contre le Jazz.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le métronome Shai Gilgeous-Alexander. Après un début de match nonchalant, le MVP 2025 s’est vite remis dans le coup face à des Warriors décimés. C’est dans son sillage que le Thunder a fait le premier écart du match en fin de premier quart-temps. Ils ont fait un second effort pour terminer la mi-temps, et ce sont ses 14 points en troisième quart-temps qui ont définitivement plié la rencontre. SGA est allé s’assoir en fin de troisième période pour de bon, avec 30 points à 50% de réussite aux tirs. Il débute 2026 sur les mêmes bases que 2025.

Will Richard continue d’impressionner. Dans un match presque perdu d’avance, Will Richard a de nouveau été l’un des seuls points positifs pour les Warriors. Le rookie a certes été maladroit (13 points, 5/15 aux tirs) mais il a encore démontré pourquoi sa place dans la rotation de Steve Kerr s’est solidifiée. L’ailier a été agressif sur Shai Gilgeous-Alexander, lui chipant la balle deux fois et il a montré une capacité à attaquer la rude défense du Thunder balle en main. Il a le profil parfait du joueur “3&D” qui peut aider les stars des Warriors.

Les Warriors mettent la priorité sur le reste du mois. Face au champion en titre, les Warriors avaient mis Stephen Curry, Draymond Green, Jimmy Butler et De’Anthony Melton au repos. L’analyse était simple pour Golden State : même au complet, battre le Thunder aurait été difficile. Ils ont décidé de donner un jour de repos supplémentaire à leurs joueurs majeurs pour capitaliser sur les dix autres matchs à domicile qu’ils joueront en janvier au Chase Center. C’est le moment ou jamais pour les Warriors de revenir dans le Top 6 à l’Ouest.

Golden State Warriors / 94 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Will Richard 27 5/15 2/6 1/1 3 2 5 1 0 1 1 0 13 9
Moses Moody 27 6/12 1/4 0/1 0 2 2 0 3 1 3 0 13 6
Brandin Podziemski 26 4/13 1/4 3/5 0 4 4 4 1 1 1 1 12 10
Quinten Post 23 4/10 1/6 2/2 2 1 3 2 5 1 1 0 11 10
Gui Santos 26 2/4 1/3 4/6 0 8 8 0 1 0 3 1 9 11
Al Horford 16 4/6 3/5 2/2 1 5 6 0 1 0 1 2 13 18
Buddy Hield 24 4/11 3/9 0/0 1 1 2 1 3 2 2 0 11 7
Trayce Jackson-Davis 24 1/6 0/0 5/6 5 4 9 3 3 1 1 1 7 14
Pat Spencer 31 1/8 1/4 0/0 2 1 3 11 1 1 3 0 3 8
Gary Payton II 16 1/5 0/3 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0
Total 32/90 13/44 17/23 14 29 43 23 18 8 16 5 94
Oklahoma City Thunder / 131 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Shai Gilgeous-Alexander 28 10/20 3/5 7/7 0 1 1 7 1 0 3 0 30 25
Chet Holmgren 26 5/8 1/3 4/4 2 13 15 4 1 1 2 4 15 34
Jalen Williams 21 5/11 0/2 2/2 2 4 6 2 4 0 1 0 12 13
Luguentz Dort 26 4/5 3/4 0/0 0 3 3 0 2 1 0 0 11 14
Cason Wallace 14 1/4 0/1 0/0 0 3 3 1 0 2 0 0 2 5
Branden Carlson 22 6/9 1/2 2/2 3 8 11 2 3 2 1 0 15 26
Aaron Wiggins 27 5/11 3/6 2/2 0 3 3 2 3 0 2 1 15 13
Ajay Mitchell 25 5/7 1/1 0/0 1 1 2 6 2 2 3 0 11 16
Chris Youngblood 8 3/7 3/7 0/0 1 0 1 1 0 1 0 0 9 8
Isaiah Joe 20 2/5 1/4 0/0 0 2 2 4 2 0 1 0 5 7
Alex Caruso 11 1/3 0/2 2/2 0 1 1 2 2 1 0 0 4 6
Kenrich Williams 12 1/2 0/1 0/0 0 3 3 3 1 0 0 0 2 7
Total 48/92 16/38 19/19 9 42 51 34 21 10 13 5 131

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND113
SAS123
WAS119
BRO99
CLE113
DEN108
NYK99
ATL111
CHI121
ORL114
MIL122
CHA121
NOR109
POR122
PHO129
SAC102
GSW94
OKC131
LAL128
MEM121

Par Melvin Karsenti
