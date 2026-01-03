Le Thunder écrase des Warriors privés de leurs stars

Face à des Warriors privés de leur « Big Three », le Thunder met quelques minutes à se mettre dans le match. Shai Gilgeous-Alexander règle la mire et la défense des champions NBA limite Golden State à 8/23 aux tirs pour prendre le contrôle de la rencontre (34-23).

Les Warriors s’accrochent toutefois. Brandin Podziemski (12 points) et Will Richard (13 points, 5 rebonds) profitent d’un relâchement de leurs adversaires pour ouvrir le deuxième quart-temps sur un 13-4 (38-36).

Un temps-mort de Mark Daigneault remet les choses au point. Chet Holmgren (15 points, 15 rebonds, 4 contres) est intraitable sous le cercle, Aaron Wiggins (15 points) et Ajay Mitchell (11 points, 6 passes) font mouche de loin, et le Thunder répond par un 19-0 cinglant (57-36). C’est Moses Moody (13 points) qui limite cette fois la casse, mais un 3-points de Lu Dort au buzzer de la mi-temps garde Oklahoma City à +19 (64-45).

La démonstration continue au retour des vestiaires. L’attaque des Warriors peine toujours à dépasser la barre des 32 % de réussite aux tirs, alors que Shai Gilgeous-Alexander marque 14 des 31 points de son équipe pour faire passer l’écart au-dessus des trente unités (89-56) ! Logique coup d’arrêt pour Golden State, qui essaiera de retrouver le chemin de la victoire dès cette nuit contre le Jazz.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le métronome Shai Gilgeous-Alexander. Après un début de match nonchalant, le MVP 2025 s’est vite remis dans le coup face à des Warriors décimés. C’est dans son sillage que le Thunder a fait le premier écart du match en fin de premier quart-temps. Ils ont fait un second effort pour terminer la mi-temps, et ce sont ses 14 points en troisième quart-temps qui ont définitivement plié la rencontre. SGA est allé s’assoir en fin de troisième période pour de bon, avec 30 points à 50% de réussite aux tirs. Il débute 2026 sur les mêmes bases que 2025.

– Will Richard continue d’impressionner. Dans un match presque perdu d’avance, Will Richard a de nouveau été l’un des seuls points positifs pour les Warriors. Le rookie a certes été maladroit (13 points, 5/15 aux tirs) mais il a encore démontré pourquoi sa place dans la rotation de Steve Kerr s’est solidifiée. L’ailier a été agressif sur Shai Gilgeous-Alexander, lui chipant la balle deux fois et il a montré une capacité à attaquer la rude défense du Thunder balle en main. Il a le profil parfait du joueur “3&D” qui peut aider les stars des Warriors.

– Les Warriors mettent la priorité sur le reste du mois. Face au champion en titre, les Warriors avaient mis Stephen Curry, Draymond Green, Jimmy Butler et De’Anthony Melton au repos. L’analyse était simple pour Golden State : même au complet, battre le Thunder aurait été difficile. Ils ont décidé de donner un jour de repos supplémentaire à leurs joueurs majeurs pour capitaliser sur les dix autres matchs à domicile qu’ils joueront en janvier au Chase Center. C’est le moment ou jamais pour les Warriors de revenir dans le Top 6 à l’Ouest.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.