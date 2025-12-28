Matchs
Stats & Highlights | Retours gagnants pour Cam Thomas et Giannis Antetokounmpo

Cam Thomas et Giannis Antetokounmpo ont tous les deux signés de retours victorieux, respectivement pour les Nets et les Bucks. Le « Greek Freak » a même agrémenté ça d’une petite polémique…

Cam ThomasTrès bonne soirée pour Russell Westbrook, qui a dépassé Magic Johnson au classement des meilleurs passeurs alors que les Kings de Maxime Raynaud (19 points, 6 rebonds, 2 contres) sont venus à bout des Mavericks.

Dans un match marqué par la bagarre entre Mark Williams et Jose Alvarado, les Suns sont encore venus à bout des Pelicans pour signer un troisième succès consécutif.

Malgré les 33 points de Pascal Siakam, les Pacers n’ont eux pas réussi à tenir le rythme du Heat, emmené par Andrew Wiggins (28 points) mais également Jaime Jaquez Jr (28 points) et Nikola Jovic (19 points).

De retour, Giannis Antetokounmpo (29 points) a permis aux Bucks d’arrêter la série de victoires des Bulls. Le « Greek Freak » a aussi provoqué une échauffourée en allant claquer un « windmill » dans les dernières secondes…

Enfin, Cam Thomas a fêté son retour sur les parquets avec 30 points et une victoire des Nets chez les Wolves !

Orlando – Denver
Atlanta – New York
Houston – Cleveland
San Antonio – Utah

Sacramento – Dallas : 113-107

Sacramento Kings / 113 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Keon Ellis 32 8/15 5/10 0/0 0 1 1 0 1 3 1 2 21 19
Russell Westbrook 28 8/16 5/9 0/0 2 3 5 9 3 1 4 0 21 24
Maxime Raynaud 27 9/15 1/1 0/0 1 5 6 2 3 1 0 2 19 24
DeMar DeRozan 28 3/10 0/2 3/3 0 4 4 6 1 2 0 1 9 15
Precious Achiuwa 25 2/8 0/2 1/2 3 6 9 2 1 2 0 0 5 11
Dennis Schroder 20 4/11 1/2 1/1 0 2 2 5 1 3 1 0 10 12
Doug McDermott 20 3/6 3/6 0/0 0 3 3 1 0 0 0 0 9 10
Nique Clifford 20 3/10 1/3 1/2 3 6 9 1 1 2 1 0 8 11
Malik Monk 19 3/9 1/3 0/0 0 3 3 3 1 1 2 0 7 6
Dylan Cardwell 21 2/4 0/0 0/0 5 3 8 3 3 1 2 2 4 14
Total 45/104 17/38 6/8 14 36 50 32 15 16 11 7 113
Dallas Mavericks / 107 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Cooper Flagg 34 7/13 3/4 6/6 0 6 6 5 3 0 5 0 23 23
P.J. Washington 34 7/13 0/4 3/3 1 4 5 1 1 0 2 4 17 19
Daniel Gafford 23 5/7 0/0 1/1 1 6 7 1 1 1 2 1 11 17
Max Christie 30 3/12 2/4 1/2 1 6 7 5 2 2 3 0 9 10
Ryan Nembhard 17 4/8 1/3 0/0 0 2 2 3 2 0 2 0 9 8
Klay Thompson 25 5/13 4/8 0/0 1 4 5 0 0 0 0 1 14 12
Naji Marshall 26 4/9 1/1 2/4 0 2 2 1 2 1 2 0 11 6
D'Angelo Russell 13 3/7 1/2 0/0 0 0 0 4 0 1 1 0 7 7
Jaden Hardy 7 2/3 1/1 0/0 1 2 3 2 0 1 1 0 5 9
Dwight Powell 19 0/1 0/0 1/4 4 7 11 0 0 0 1 2 1 9
Moussa Cisse 6 0/0 0/0 0/0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Caleb Martin 6 0/1 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
Total 40/87 13/27 14/20 11 40 51 23 11 6 19 8 107

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

SAC113
DAL107
ORL127
DEN126
NOR114
PHO123
ATL125
NYK128
MIA142
IND116
CHI103
MIL112
HOU117
CLE100
MIN107
BRO123
SAS114
UTH127

New Orleans – Phoenix : 114-123

New Orleans Pelicans / 114 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Trey Murphy III 37 6/12 6/9 6/6 1 5 6 1 2 1 1 0 24 25
Derik Queen 27 7/15 2/4 5/6 3 8 11 3 4 1 4 1 21 24
Jeremiah Fears 34 7/19 0/4 4/4 4 4 8 2 4 0 3 1 18 14
Saddiq Bey 33 5/10 0/2 7/8 1 4 5 2 1 2 0 0 17 20
Bryce McGowens 23 0/5 0/1 0/0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 -5
Zion Williamson 29 8/11 0/0 6/8 1 3 4 0 3 2 4 2 22 21
Jose Alvarado 14 3/7 1/3 0/0 0 0 0 3 3 2 0 0 7 8
Yves Missi 21 2/3 0/0 0/0 4 4 8 1 1 2 0 3 4 17
Jordan Poole 14 0/3 0/3 1/1 0 1 1 3 0 0 0 0 1 2
Micah Peavy 8 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 -1
Total 38/87 9/27 29/33 14 29 43 16 22 11 13 7 114
Phoenix Suns / 123 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Devin Booker 34 6/18 3/9 5/8 0 3 3 4 5 0 4 0 20 8
Dillon Brooks 33 7/18 2/7 2/3 1 3 4 1 2 2 1 0 18 12
Collin Gillespie 31 6/14 5/7 0/0 2 5 7 7 0 2 2 0 17 23
Royce O'Neale 33 5/9 5/8 0/0 0 5 5 2 4 1 2 1 15 18
Mark Williams 11 4/9 0/0 2/2 8 0 8 0 1 0 0 0 10 13
Jordan Goodwin 23 5/12 2/6 4/4 5 4 9 4 0 0 2 0 16 20
Jamaree Bouyea 12 5/6 2/2 0/0 1 2 3 0 1 0 0 0 12 14
Oso Ighodaro 29 4/4 0/0 0/0 3 7 10 4 4 1 2 0 8 21
Rasheer Fleming 15 2/7 1/5 0/2 0 0 0 1 2 0 0 1 5 0
Nick Richards 8 1/1 0/0 0/0 0 3 3 0 3 1 1 0 2 5
Isaiah Livers 11 0/0 0/0 0/0 2 1 3 3 1 0 2 1 0 5
Total 45/98 20/44 13/19 22 33 55 26 23 7 16 3 123

Miami – Indiana : 142-116

Miami Heat / 142 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Andrew Wiggins 31 12/16 4/4 0/0 5 1 6 3 3 3 2 1 28 35
Norman Powell 28 8/20 1/3 8/8 0 5 5 1 1 2 1 1 25 21
Pelle Larsson 27 5/7 1/1 5/6 2 2 4 7 2 0 0 0 16 24
Kel'el Ware 29 7/11 1/3 0/0 2 5 7 0 1 3 0 1 15 22
Davion Mitchell 19 0/6 0/3 0/0 1 1 2 5 4 2 0 0 0 3
Jaime Jaquez Jr. 29 11/15 1/1 5/5 3 3 6 3 1 1 2 0 28 32
Nikola Jovic 25 7/14 3/8 2/2 0 7 7 7 0 2 2 0 19 26
Dru Smith 23 2/6 1/2 0/0 1 4 5 3 0 1 2 1 5 9
Kasparas Jakučionis 22 2/8 0/3 0/0 0 3 3 2 3 3 1 0 4 5
Keshad Johnson 2 1/1 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 3
Simone Fontecchio 3 0/2 0/2 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Myron Gardner 2 0/1 0/1 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Total 55/107 12/31 20/21 17 32 49 31 15 17 10 4 142
Indiana Pacers / 116 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Pascal Siakam 34 14/21 4/6 1/1 4 3 7 5 2 2 5 0 33 35
Bennedict Mathurin 35 9/16 3/7 4/5 0 6 6 0 2 2 5 0 25 20
Andrew Nembhard 34 7/17 1/6 0/0 2 1 3 16 2 0 3 0 15 21
Jay Huff 22 5/8 1/3 0/0 0 1 1 2 2 1 1 3 11 14
Johnny Furphy 21 4/6 0/1 1/1 1 6 7 1 2 1 1 0 9 15
Aaron Nesmith 19 3/9 3/8 0/0 1 4 5 1 3 0 1 2 9 10
Quenton Jackson 14 1/3 0/0 2/2 0 0 0 3 2 0 3 0 4 2
Tony Bradley 11 1/1 0/0 1/2 2 2 4 0 3 0 1 0 3 5
Jarace Walker 21 0/1 0/1 3/4 0 3 3 1 1 0 3 0 3 2
Kam Jones 3 1/4 0/2 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 1
Micah Potter 11 1/4 0/2 0/0 3 1 4 1 0 0 0 0 2 4
Ethan Thompson 12 0/2 0/1 0/1 0 2 2 0 3 0 3 0 0 -4
Taelon Peter 3 0/1 0/1 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Total 46/93 12/38 12/16 15 30 45 30 22 6 26 5 116

Chicago – Milwaukee : 103-112

Chicago Bulls / 103 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Nikola Vucevic 26 7/14 2/4 0/0 2 5 7 1 2 1 2 1 16 17
Coby White 29 6/12 4/8 0/1 0 2 2 1 3 0 5 0 16 7
Josh Giddey 26 4/10 1/3 4/4 1 6 7 9 1 0 4 0 13 19
Isaac Okoro 19 4/8 1/1 1/2 2 2 4 2 2 0 0 0 10 11
Matas Buzelis 23 2/5 1/3 3/4 1 2 3 2 2 1 3 0 8 7
Ayo Dosunmu 21 4/10 0/3 3/3 0 2 2 0 1 2 0 0 11 9
Zach Collins 24 5/9 0/1 0/1 4 6 10 2 1 0 0 0 10 17
Kevin Huerter 24 3/10 1/6 0/0 3 3 6 4 2 0 0 0 7 10
Jalen Smith 22 2/8 2/6 0/0 3 7 10 1 2 0 0 1 6 12
Tre Jones 22 2/6 1/2 1/1 0 1 1 6 2 1 1 0 6 9
Patrick Williams 4 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Total 39/93 13/38 12/16 16 36 52 28 18 5 15 2 103
Milwaukee Bucks / 112 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Giannis Antetokounmpo 25 10/15 1/3 8/10 1 7 8 1 2 1 2 1 29 31
Ryan Rollins 35 7/12 5/9 1/2 2 5 7 5 4 2 1 1 20 28
Myles Turner 27 4/9 2/5 3/4 1 4 5 1 1 0 0 0 13 13
Kevin Porter Jr. 39 3/10 0/3 2/2 1 5 6 9 3 4 4 0 8 16
A.J. Green 28 2/9 2/8 0/0 0 2 2 1 1 2 0 0 6 4
Bobby Portis 24 7/16 2/3 1/2 3 7 10 1 0 2 0 0 17 20
Kyle Kuzma 23 4/10 0/2 4/4 0 2 2 4 1 0 1 1 12 12
Jericho Sims 17 2/2 0/0 0/0 3 4 7 0 1 0 1 0 4 10
Gary Harris 22 1/3 1/3 0/0 0 0 0 0 3 1 1 0 3 1
Total 40/86 13/36 19/24 11 36 47 22 16 12 10 3 112

Minnesota – Brooklyn : 107-123

Minnesota Timberwolves / 107 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Anthony Edwards 35 10/22 2/7 6/9 0 7 7 2 1 1 3 0 28 20
Jaden McDaniels 33 7/11 1/1 1/2 1 2 3 4 4 1 2 0 16 17
Julius Randle 34 5/14 1/3 2/2 1 2 3 11 3 2 3 0 13 17
Donte DiVincenzo 32 4/7 3/6 0/0 0 5 5 6 3 2 1 0 11 20
Rudy Gobert 31 2/6 0/0 2/4 4 4 8 0 2 2 0 1 6 11
Naz Reid 29 5/11 3/8 0/0 2 2 4 1 4 0 1 0 13 11
Rob Dillingham 11 1/5 1/3 4/4 0 1 1 1 0 0 1 0 7 4
Jaylen Clark 15 1/4 0/1 4/5 2 0 2 0 3 0 0 0 6 4
Nah'Shon Hyland 14 1/2 1/1 1/2 0 1 1 2 0 0 0 0 4 5
Johnny Juzang 2 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Joan Beringer 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leonard Miller 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 37/83 13/31 20/28 10 24 34 27 20 8 11 1 107
Brooklyn Nets / 123 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Michael Porter Jr. 33 9/16 4/8 5/5 2 8 10 5 2 0 3 0 27 32
Nicolas Claxton 30 6/9 0/0 2/3 2 4 6 3 2 1 3 1 14 18
Noah Clowney 34 4/10 1/7 2/2 2 3 5 3 3 0 2 0 11 11
Egor Demin 27 3/11 1/8 0/0 0 2 2 3 1 1 2 0 7 3
Terance Mann 24 1/2 0/1 0/0 1 3 4 4 3 1 1 1 2 10
Cam Thomas 20 9/15 3/8 9/9 0 3 3 4 1 0 0 0 30 31
Danny Wolf 17 4/7 1/4 2/2 2 1 3 1 1 0 2 0 11 10
Day'Ron Sharpe 17 5/5 0/0 0/0 0 4 4 4 4 3 1 0 10 20
Drake Powell 18 3/6 1/3 0/0 0 1 1 2 3 1 0 0 7 8
Nolan Traoré 19 2/2 0/0 0/0 0 1 1 4 2 1 1 0 4 9
Jalen Wilson 1 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Total 46/84 11/40 20/21 9 30 39 33 22 8 15 2 123

