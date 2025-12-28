Stats & Highlights | Retours gagnants pour Cam Thomas et Giannis Antetokounmpo

Cam Thomas et Giannis Antetokounmpo ont tous les deux signés de retours victorieux, respectivement pour les Nets et les Bucks. Le « Greek Freak » a même agrémenté ça d’une petite polémique…
Très bonne soirée pour Russell Westbrook, qui a dépassé Magic Johnson au classement des meilleurs passeurs alors que les Kings de Maxime Raynaud (19 points, 6 rebonds, 2 contres) sont venus à bout des Mavericks.
Dans un match marqué par la bagarre entre Mark Williams et Jose Alvarado, les Suns sont encore venus à bout des Pelicans pour signer un troisième succès consécutif.
Malgré les 33 points de Pascal Siakam, les Pacers n’ont eux pas réussi à tenir le rythme du Heat, emmené par Andrew Wiggins (28 points) mais également Jaime Jaquez Jr (28 points) et Nikola Jovic (19 points).
De retour, Giannis Antetokounmpo (29 points) a permis aux Bucks d’arrêter la série de victoires des Bulls. Le « Greek Freak » a aussi provoqué une échauffourée en allant claquer un « windmill » dans les dernières secondes…
Enfin, Cam Thomas a fêté son retour sur les parquets avec 30 points et une victoire des Nets chez les Wolves !
Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.
