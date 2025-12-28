Stats & Highlights | Retours gagnants pour Cam Thomas et Giannis Antetokounmpo

Très bonne soirée pour Russell Westbrook, qui a dépassé Magic Johnson au classement des meilleurs passeurs alors que les Kings de Maxime Raynaud (19 points, 6 rebonds, 2 contres) sont venus à bout des Mavericks.

Dans un match marqué par la bagarre entre Mark Williams et Jose Alvarado, les Suns sont encore venus à bout des Pelicans pour signer un troisième succès consécutif.

Malgré les 33 points de Pascal Siakam, les Pacers n’ont eux pas réussi à tenir le rythme du Heat, emmené par Andrew Wiggins (28 points) mais également Jaime Jaquez Jr (28 points) et Nikola Jovic (19 points).

De retour, Giannis Antetokounmpo (29 points) a permis aux Bucks d’arrêter la série de victoires des Bulls. Le « Greek Freak » a aussi provoqué une échauffourée en allant claquer un « windmill » dans les dernières secondes…

Enfin, Cam Thomas a fêté son retour sur les parquets avec 30 points et une victoire des Nets chez les Wolves !

Sacramento – Dallas : 113-107

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

SAC 113 DAL 107 ORL 127 DEN 126 NOR 114 PHO 123 ATL 125 NYK 128 MIA 142 IND 116 CHI 103 MIL 112 HOU 117 CLE 100 MIN 107 BRO 123 SAS 114 UTH 127

New Orleans – Phoenix : 114-123

Miami – Indiana : 142-116

Chicago – Milwaukee : 103-112

Minnesota – Brooklyn : 107-123

