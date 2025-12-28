Grâce à un grand Anthony Black, le Magic renverse les Nuggets

Après un match complètement raté la veille face à Charlotte puis une première mi-temps compliquée cette nuit face à Denver, la lumière est soudainement revenue à l’Amway Center. Aux côtés de Desmond Bane et Wendell Carter Jr, c’est Anthony Black qui est ressorti comme le grand bonhomme du match, pour ses 38 points, 6 rebonds, 5 passes décisives mais aussi pour ses actions “clutch” en fin de match, lorsqu’il a fallu tenir tête au duo Murray-Jokic (24 et 34 points).

Rapidement mis en difficulté, les Floridiens ont pu compter sur l’entame tonitruante d’Anthony Black. Sur la lancée de son match de la veille, l’arrière a planté 13 des 17 premiers points de son équipe pour faire passer Orlando en tête (17-12). Le passage aura été de courte durée car Denver a très vite repris la main sur le match. Jamal Murray a inscrit trois paniers dont un 3-points avant de voir Peyton Watson conclure un 12-2 avec un 2+1 (19-24).

Orlando a pu compter sur le coup de boost de sa second unit pour recoller au score, entre les relais de Jonathan Issac, Jase Richardson et Tristan Da Silva pour recoller au score (38-38), jusqu’à ce que Nikola Jokic prenne à son tour ses responsabilités. Dans son style, le pivot serbe a multiplié les bons choix en attaque pour alimenter un 15-2 avant la pause et replacer les Nuggets à bonne distance (48-62).

Anthony Black et Desmond Bane par un trou de souris

À deux doigts de craquer lorsque l’écart est passé à +17 en faveur de la franchise des Rocheuses (53-70), Orlando est revenu de l’enfer grâce à la montée en régime de Wendell Carter Jr, auteur de 13 points en troisième quart-temps pour accompagner un Anthony Black à nouveau chaud. De quoi maintenir le suspense à 12 minutes du terme, même si Denver semblait encore tenir bon, avec les apports de Spencer Jones et Tim Hardaway Jr pour sanctionner de loin (84-93).

Les Nuggets n’avaient tout simplement pas anticipé les trois minutes de folie que le Magic s’apprêtait à vivre pour placer un 18-4 et renverser la table (105-101).

Desmond Bane a lancé l’assaut avec un 2+1, Noah Penda a contribué avec deux lancers précieux avant de laisser Anthony Black marquer encore les esprits, d’un dunk suivi d’un 3-points dans le corner après avoir été servi à merveille par Paolo Banchero. Le match a basculé à cet instant pour Denver, qui a tenu son rang en scorant des paniers importants pour revenir et reprendre la tête. Sauf que le Magic n’a jamais lâché, revenant à chaque fois à la charge à l’image du trio Bane-Banchero-Carter Jr, qui s’est battu pour maintenir Orlando dans le coup, jusqu’à l’interception d’Anthony Black, encore lui, sur Nikola Jokic avant d’aller chercher un 2+1 (121-120).

Jamal Murray et Nikola Jokic ont répondu à leur tour, mais le floater de Tristan Da Silva et le 4/4 de Desmond Bane aux lancers ont permis aux locaux de garder le cap, jusqu’au dernier tir manqué par Jamal Murray face à un Anthony Black qui a tout donné jusqu’à la dernière seconde et a été récompensé par cette victoire de prestige (127-126).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Nikola Jokic se rapproche d’Oscar Robertson. C’est presque devenu une habitude puisque Nikola Jokic a signé cette nuit son 16e triple-double en 31 matchs cette saison, atteignant la marque symbolique avant même la fin du troisième quart-temps face au Magic. Si sa performance finale à 34 points, 21 rebonds et 12 passes décisives n’a pas suffi à Denver pour s’imposer en Floride, le Serbe se rapproche d’Oscar Robertson et ses 181 triple-double en carrière avec 180 au compteur depuis cette nuit. Parviendra-t-il à revenir à la hauteur du “Big O” avant 2026 ? Il lui restera deux déplacements à Miami, puis Toronto pour le faire.

Anthony Black héroïque. Déjà la veille, il avait été l’un des seuls à surnager. Mais que dire de sa prestation de la nuit, sa meilleure en carrière en NBA, avec un début tonitruant, un troisième quart-temps où il a tenu les siens à bout de bras, et ce final marqué par ce 3-points, cette interception, ce 2+1 (raté), et sa dernière défense sur Jamal Murray, manquant de lui chiper le ballon ? Avec son record en carrière à 38 points à 7/11 à 3-points, Anthony Black est en train de franchir un cap, et ce Magic en a bien besoin en l’absence de Franz Wagner…

Wendell Carter Jr a risqué gros. L’intérieur du Magic a fait partie de ceux qui ont redonné espoir aux locaux dans le troisième quart-temps. Sa fin de match a en revanche été moins inspirée, puisqu’il s’est rendu coupable de deux grosses fautes sur Nikola Jokic qui auraient bien pu coûter le match ! Sur le lancer raté d’Anthony Black, il l’a vulgairement poussé dans le dos, puis sur un entre deux à 124-125, il a accroché le bras du Serbe, l’envoyant sur la ligne pendant que lui quittait la rencontre pour six fautes, deux actions qui ont dû être challengées par Denver. Au final, Orlando s’impose sur le fil et son poste 5 a dû pousser un gros ouf de soulagement !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.